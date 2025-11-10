'오늘을 쓰던' 피아니스트의 선곡, 이 부분을 놓치지 마세요

8년의 유럽 유학 생활을 마치고 고향 포항으로 돌아와 클래식 음악을 전하는 매개체로서 무대와 글을 통해 이야기를 이어가고 있습니다.
지난 6월부터 참여했던 글쓰기 프로그램, 책방 수북에서 매주 금요일 오후 2시에 하던 '오늘을 쓰는 중입니다'가 10월로 마무리되었다.
처음엔 '일기나 써볼까?' 하는 아주 가벼운 마음으로 시작했다. 나는 피아니스트로서 늘 음악을 연주하는 사람이지, 문장을 쓰는 사람은 아니었다. 그저 글을 쓰는 습관을 가지면 좋겠다는 생각, 그리고 공연 대본을 조금 더 잘 쓰게 되지 않을까 하는 기대 정도였다.
요즘은 피아노만 잘 친다고 되는 시대가 아니다. 글도 써야 하고, 말도 잘해야 하고, 발표 자료도 파워포인트 자료로 깔끔하게 만들어야 한다. 그런 현실 속에서 글쓰기는 어쩌면 피아노 연습만큼 필요한 일이었다. 일상의 이야기부터 한 줄 한 줄 써 내려가다 보니, 내 안에 정리되지 않았던 생각들이 문장으로 다듬어졌다. 묻혀 있던 감정들이 음처럼 울리며 마음의 리듬을 만들어 내는 느낌이었다.
그렇게 시작한 글쓰기가 어느새 내 일상의 한 부분이 되었다. 수요일 쯤이면 "이번 주엔 어떤 이야기를 쓸까" 고민하기 시작하고, 목요일 밤이 되면, 일을 마치자마자 부랴부랴 키보드를 두드렸다. 글을 쓰는 그 시간은 피아노 연습처럼 고요하면서도 집중되는 시간이었고, 짧은 문장 속에서도 나의 감정과 생각을 하나씩 정리하는 즐거움을 느꼈다.
<오마이뉴스> 시민기자가 된 것도 '오늘을 쓰는 중입니다'의 선생님이 알려주신 길이었다. 처음에는 '기자'라는 말이 어색해 헛웃음이 났다. 1기때는 '한 편만 올려보자'가 목표였지만, 2기가 끝난 지금은 열 편의 기사화된 글이 쌓였다.
그 중 복날에 들으면 어울리는 클래식으로 라벨의 '볼레로'를 소개한 글이 채택되었을 때 받았던 편집자의 전화는 잊을 수 없다
). 출근길 엘리베이터 앞에서 전화벨이 울렸고 "이번 글 참 좋았어요. 이런 글 계속 써주세요"라는 편집자의 그 한 마디에 계속 쓸 동력을 얻었다.
그날 이후 나는 피아니스트이자 글 쓰는 사람으로 살기 시작했다.
허전한 마음을 달래준 브람스의 교향곡 4번
글쓰기 프로그램이 끝나자 금요일 오후의 일정이 비어버렸다. 그 허전함을 달래며 꺼낸 음악이 바로 브람스의 교향곡 4번이다. 브람스는 늘 '베토벤의 후계자'라는 무거운 명성 속에 살았다. 하지만 마지막 교향곡인 4번에서 그는 그 굴레를 벗어던졌다.
바흐에서 베토벤으로 이어지는 서양 음악 전통을 자신만의 언어로 융합해 낸, 완성형 교향곡이었다. 1884년 여름, 브람스는 오스트리아 남부의 작은 마을 뮈르츠슐라크(Mürzzuschlag)에서 이 교향곡을 구상했다. 그의 성격답게 완성까지는 오랜 숙성이 필요했다.
3악장과 4악장은 1885년 여름에야 완성되었고 같은 해 10월 25일, 독일 마이닝겐 궁정 오케스트라의 연주로 브람스 본인이 직접 지휘하며 초연을 올렸다. 초연 직후 반응은 냉담했다. 한 평론가는 "알맹이도 하나도 없고, 이게 무슨 음악이냐"고 혹평했다고 한다. 하지만 지금, 우리는 그 음악을 '고전의 형식을 지키며 낭만을 완성한 걸작'으로 기억한다.
브람스의 교향곡 4번을 소개할 때, 그 핵심은 단연 4악장 'Allegro energico e passionato – Più Allegro' 즉 '에너지 넘치고 열정적으로, 그리고 더욱 빠르게'라는 지시어가 붙은 마지막 악장이다.
'브람스의 파사칼리아'라는 이름으로 불러도 될 만큼 완벽한 작품이며, 브람스가 진정으로 하고 싶었던 이야기가 담긴 부분이다.
4악장은 기존 악기 편성에 콘트라바순(contrabasson)과 트롬본 3대가 추가되어 어둡고 웅장한 울림을 만든다. 저음부를 보강한 덕분에 팀파니와 더불어 강렬한 리듬의 구조가 선명하게 드러난다.
이 모든 것은 바로 '파사칼리아(Passacaglia)'라는 음악 형식의 특징에서 비롯된다.
파사칼리아는 바로크 시대에 유래된 형식으로, '반복되는 저음 선율(베이스라인)' 위에 다양한 변주를 쌓아가는 구조를 가진다. 주로 느린 3박자의 리듬으로 작곡되며, 시간이 지날수록 반복되는 베이스라인 위에 화성과 선율의 변화를 더해 점진적으로 발전한다. 흥미롭게도 '파사칼리아'라는 말은 16세기 스페인어 'pasar por la calle', 즉 '길을 걷다'에서 유래했다.
가톨릭 국가에서는 성상을 어깨에 메고 행진하던 리듬에서 비롯된 것으로, 이 리듬은 3박자이지만 2박자에 강세가 오는 독특한 구조를 지닌다. 리듬의 흐름 속에 반복되는 베이스가 곡 전체를 견인하는 셈이다. 브람스는 이 형식에서 영감을 받아, 34개의 변주로 구성된 4악장을 썼다.
그는 1882년, 친구이자 지휘자인 한스 폰 뷜로와 차를 마시며 바흐의 칸타타 <BWV 150 나의 괴로움의 나날들(Meine Tage in dem Leide)> 대해 이야기하던 중 그 마지막 합창의 베이스라인을 변주곡으로 쓰면 어떨까 하는 대화를 나눴다고 한다. 그 아이디어가 숙성되어 세 해 뒤, 이 교향곡의 마지막 악장으로 탄생한 것이다. 브람스는 이렇게 말했다고 한다.
"미숙하고 치기어린 아이디어는 있을 수 있다. 하지만 나쁜 작품이 나와서는 안 된다."
아이디어가 서툴더라도, 그것을 숙성시켜 훌륭한 작품으로 완성해야 한다는 신념, 그것이 바로 4악장을 탄생시킨 원동력이었다. 이 악장에는 34개의 변주 속에서도 소나타 형식의 구조가 숨어 있다. 그 점에서 브람스는 과거의 형식을 빌리면서도 그 안에서 새로운 질서를 만들어낸 셈이다.
이 곡은 알고 들어도, 몰라도 좋다. 변주의 흐름이 자연스러워, 처음 듣는 사람도 그 리듬의 파도에 몸을 맡기면 된다. 마지막으로 향해 가는 그 에너지는 마치 인생의 끝을 향해 전진하는 행진곡 같기도 하다.
브람스의 4번 교향곡을 듣고 있으면 그가 얼마나 '끝맺음'을 중요하게 여겼는지 느껴진다. 화려함보다는 절제, 감정의 폭발보다는 품격 있는 수렴. 특히 마지막 악장 '파사칼리아(passagalia)'는 바흐의 주제를 변주한 것으로, 그가 음악사 전체를 끌어안으며 한 세기의 문을 닫는 순간처럼 들린다. 브람스는 교향곡을 네 개나 써냈지만, 그 마지막 작품에서 오히려 자유로워졌다. 끝을 두려워하지 않고, 오히려 아름답게 정리해내는 사람의 여유. 그것이 브람스의 4번이 가진 매력이다.
품위 있는 끝맺음, 그리고 오늘의 마침표
나는 출근 준비를 하며 이 곡을 다양한 오케스트라 버전으로 들었다. 너무나 훌륭한 악단들이 남긴 수많은 음반을 들을 수 있다는 사실이 그저 감사했다.
"참 행복한 세대에 살고 있구나."
좋은 음악을 이렇게 쉽게 들을 수 있는 시대, 그리고 그 음악으로 하루를 열고 닫을 수 있다는 것만으로도 삶이 조금 더 풍요로워지는 기분이었다.
브람스의 교향곡 4번은 화려하게 문을 닫는 대신, 고요하게 여운을 남긴다. 마지막 악장의 변주가 끝날 때면, 모든 음이 서서히 사라지면서 하나의 거대한 쉼이 찾아온다. 그 순간은 마치 긴 글을 다 쓰고 마지막 문장을 찍는 순간과 닮았다.
박수도, 자막도, 요란한 피날레도 없다. 다만, "이제는 괜찮다"는 마음의 여운이 남는다. 글쓰기 수업을 마무리하며 나는 그동안 쌓였던 문장들을 하나씩 다시 읽어보았다. 매주 한 편씩 써온 글들은 어느새 '무언가를 이루겠다'는 의욕보다 '오늘을 기록하고 싶다'는 마음으로 변해 있었다.
그게 아마도 '오늘을 쓰는 중입니다'라는 제목의 의미가 아니었을까 싶다. 결국 글을 쓴다는 건, 거창한 목표를 향한 행위가 아니라 오늘을 살아내는 방식이었던 셈이다.
브람스는 생애 마지막 교향곡에서 자신이 배워온 모든 음악의 전통을 하나의 언어로 녹였다. 그는 새로운 것을 발명하기보다, 이미 존재하는 것들을 정리하고 다시 빛나게 했다. 그 점이 나에게 큰 울림으로 다가왔다. '끝낸다'는 것은 버리는 게 아니라, 그동안 쌓아온 것들을 정리하는 일이다. 그 속에는 다음을 위한 숨이 숨어 있다. 나는 이번 프로그램을 통해, '쓰는 사람'이 되었다기보다 '정리하는 사람'이 된 것 같다. 올해의 마침표가 내년의 쉼표가 되기를 바라며, 오늘도 브람스의 교향곡 4번을 들으며 하루를 닫는다.
덧붙이는 글 | 2025 문학상주작가지원사업 '오늘을 쓰는 중입니다' 2기 참여 경험을 바탕으로 썼습니다. 피아니스트로서 음악과 글쓰기를 함께 경험한 시간을 돌아보며, '끝맺음'과 '정리'의 의미를 브람스의 교향곡 4번에 빗대어 기록했습니다.