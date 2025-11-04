민주당 의원들, 굉장히 열심히 '무임승차'하고 있다

▲더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 최고위원들이 지난 10월 13일 오전 서울 여의도 국회에서 국정감사 종합상황실 현판 제막을 하고 박수치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기