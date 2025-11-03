"느린학습자 발견이 가장 중요, 현장 중심으로 뛰겠다"

큰사진보기 ▲지난 24일 열린 화성특례시의회 제245회 임시회 제2차 인사청문특별위원회에서 배현경 의원이 염미연 당시 후보자에게 질의하고 있다. ⓒ 화성특례시의회 관련사진보기

경기 화성특례시의회가 화성시여성가족청소년재단 대표이사 후보자에 대한 인사청문 과정에서 느린학습자 지원 방안을 질의로 다뤘다.시의회는 지난 10월 24일 제245회 임시회 폐회 중 제2차 인사청문회를 열고 최종 후보자로 지명된 염미연 전 성남시청소년재단 대표이사에 대한 청문 절차를 진행했다. 이날 청문특위에는 오문섭 위원장을 비롯해 유재호, 김미영, 배현경, 이용운, 장철규, 정흥범, 차순임, 최순희 의원 등이 참석했다.질의에 나선 배현경 의원은 "권칠승 국회의원이 느린학습자 아이들의 지능검사를 조기 지원할 수 있도록 제안해 경기도 차원에서 논의가 진행된 바 있다"며 "청소년 중에서도 은둔형이나 느린학습자 등 도움이 필요한 친구들이 많다. 이들을 위한 계획이 있느냐"고 물었다.이에 염 후보자는 "느린학습자나 은둔형 청년의 경우 '발견'이 가장 중요한 과제라고 생각한다"며 "적극적인 홍보를 통해 아이들을 만날 수 있는 지점을 찾아내고, 이들이 프로그램에 접근할 수 있도록 지원하겠다"고 답했다.염 후보자는 "앉아서 일하지 않고 발로 뛰는 대표가 되겠다"며 "서울의 1.4배에 달하는 도농복합도시 화성에서 소외되는 곳이 없도록 현장을 중심으로 일하겠다"고 말했다.염 후보자는 청소년상담과 노동부 직업상담 분야에서 15년간 근무했고, 이후 보건복지부 청소년상담자활과장으로 재직하며 위기청소년 안전망 정책의 전국적 확산을 맡았다. 또 2012년부터 4년간 성남시청소년재단 대표이사로 재직하며 인구 100만 도시의 청소년 정책을 총괄한 경험이 있다고 소개했다.인사청문특별위원회는 청문 절차를 마치고 염 후보자에 대해 적격 의견을 채택했다. 이후 염 후보자는 이사회의 최종 승인을 거쳐 지난 1일부터 재단의 신임 대표이사로 임명됐다.다만 이번 인사청문회 과정에서는 후보자의 자질과 준비 부족을 지적하는 목소리도 나왔다. 염미연 후보자는 성남시청소년재단 대표직을 떠난 이후 10년의 경력단절이 있었다. 이에 "오랜 공백으로 인해 현장감과 정책 이해가 미흡하다"는 지적이 있었다. 또 일부 의원들은 "여성·가족·청소년 재단의 구조와 정책 방향에 대한 이해가 부족하다"며 "현장 중심의 구체적 계획과 비전 제시가 필요하다"는 우려를 표하기도 했다.염 후보자는 "정식 직장 경력은 아니지만 아이들을 만나고 싶어 공백 기간 동안 독서토론 논술 지도를 했다"며 "취약 아동 돌봄에도 꾸준히 관심을 가져왔다"고 설명했다. 또 "현장 경험과 정책 기획 역량을 바탕으로 빠르게 적응하겠다"며 기존 직원, 지역사회와의 협력을 통해 재단의 역할을 강화하겠다고 답했다.화성시여성가족청소년재단은 2016년 설립된 화성시 출자·출연기관으로, 여성·가족·청소년 분야의 정책과 사업을 수행하며 지역 내 평등문화 확산과 청소년 성장 지원을 목표로 하고 있다.