완도군의회, '느린학습자 평생교육 지원 조례' 마련…전남 네 번째

큰사진보기 ▲완도군의회 제333회 임시회 현장. ⓒ 완도군의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

전남 완도군의회가 '완도군 느린학습자 평생교육 지원 조례안'을 원안 가결하며, 지역 내 느린학습자의 자립과 사회참여를 지원할 법적 근거를 마련했다.군의회는 지난 10월 20일 행정자치위원회 심사를 거쳐, 28일 열린 제333회 임시회 제6차 본회의에서 해당 조례안을 의결했다.조례를 대표 발의한 김양훈 의장은 "인지·정서 발달이 느려 학교나 사회생활 적응에 어려움을 겪지만 지적장애 기준에는 해당하지 않아 지원 사각지대에 놓인 느린학습자를 위한 제도적 기반이 필요하다"며 "평생교육을 통해 자립과 사회참여를 촉진하고, 삶의 질 향상을 도모하기 위해 조례를 제정했다"고 밝혔다.조례에는 ▲기본계획 수립 ▲실태조사 실시 ▲지원사업 추진 등의 내용이 담겼다. 구체적으로는 느린학습자의 일상생활·사회생활·여가 및 문화활동 지원에 관한 사항을 규정해, 지방자치단체 차원의 체계적 평생교육 지원 기반을 마련하는 데 목적이 있다.행정자치위원회는 조례안이 상위 법령에 저촉되지 않고, 체계 및 내용상 문제점이 없다고 판단해 원안 가결했다. 이어 열린 본회의에서도 위원 전원 찬성으로 통과됐다.이번 조례 제정으로 완도군은 전남에서 여수, 무안, 광양에 이어 네 번째로 느린학습자(경계선지능인)를 지원할 수 있는 제도적 근거를 마련하게 됐다.