장흥 반계사, 전라남도 문화유산 지정 축하 행사 열려

큰사진보기 ▲기념촬영반계사 고유식 참석자들이 기념촬영을 했다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲반계사반계사 ⓒ 한국학중앙연구회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲함세웅 신부함세웅 신부가 축하의 말을 전하고 있다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진택 명창창작 판소리 단가 반계사 가를 부르는 임진택 명창 ⓒ 이명옥 관련사진보기

오늘 우리가 여기 모인 것은

성웅 이순신 장군과 반곡 정경달 선생, 무장 임영립 선생 등

세 공신들의 신위를 모신 이 곳 장흥 반계사가

얼마 전 전라남도 유영문화유산으로 지정된 바

이를 축하 기념하기 위한 것이라.

충무공 이순신 장군이야 설명이 더 필요 없거니와

빈곡 정경달 선생이 누구시던가

장흥 출신 정경달 선생은

임진왜란 초기 선산부사로서 왜적을 물리치고

충무공 이순신의 종사관으로 발탁되어

육전 수전에서 혁혁한 공을 세웠으며

명군을 맞이하는 접반사로도 활약한 문무 겸비의 인걸이라

이순신이 모함을 받아 위기에 처햤을제

임금을 뱌알하여 순신의 무고하을 간곡히 아뢰오

사면을 받게 하니 그 행적 또한 가상터라

그가 남긴 문집은 시(詩) 사(辭) 설(說)이 가득하고

특히 그의 난중일기는 이순신의 난중일기와 더불어

우리 역사 기록의 보물이라

후에 다산 정액용이 발견하고 감탄하야 세상에 알렸더라

또 한 분 임여립은 누구시던고

장흥에서 나서 무과에 급제하야 장흥부 군관으로 재직하던 중

임진왜란이 일어나자 의병을 모집하여

전라좌수사 이순신의 휘하에 들어가서

옥포 해전부터 이순신을 보좌, 선봉장이 되어 왜적을 격파터니

정유재란 때는 명량해전에 참전하고

노량해전에서는 거북선을 지휘하여

왜군을 섬멸한 수전(水戰)의 맹장인즉

이순신이 말하기를

"내가 바닷길 수전에서 신출귀몰한 것은 임영립 덕분이다

그의 재능과 용기로 만약 더 큰 임무를 맡았다면

그가 이룰 공룰 공훈과 업적에 나는 미치지 못했을 것이다"

병선과 무기를 정리하여 승전을 이끈 무장 임영립은

이순신 장군이 가장 심임한 무관 중의 무관이었더라.

어화 세상 사람들아!

임란 끝난 후 조선 조정에서 반곡 생가 옆에

반곡과 더불어 이순신 장군과 그의 부장 임여립 등

공신 3위를 배향하는 반계사를 건립했던 바

오늘날 퇴락하여 보존조차 어렵던 차에

2025년 7월 전라남도가 반계사를 유형문화유산으로 결정하니

이 아니 경사런가

이를 기념코자 오늘 강호 제현들이 문림의향 장흥에 모여

선조들의 숭고한 행적을 살피고

그 충령 정신을 후대에 이어가는 맹서를 함께 하나니

천지신명이시여 조상 영령들이시여

우리 한반도 대한민국! 평화와 생명으로 하나 된 나라

문화가 높은 나라 이룰 수 있도록

뜻을 주소소 힘을 주소소 용기를 주소서

앞길 환히 비쳐주소서 어질더질...

지난 10월 31일, 전남 장흥에 위치한 반계사(盤谿祠) 전라남도 문화유산 지정을 알리는 고유제와 축하 행사가 열렸다. 고유제는 조상에게 중요한 일을 고하는 의례로, 이번에는 반계사가 유문화유산으로 지정된 사실을 아뢰는 자리였다.이번 행사에는 김성 장흥군수, 문금주 더불어민주당(전남 고흥군보성군장흥군강진군) 의원, 주철현 더불어민주당(전남 여수시갑) 의원, 박석무·이부영·장영달 전 국회의원, 함세웅 신부(정의구현사제단 고문), 표완수 전 YTN사장, 임진택 판소리 명창, 김태일 몽양여운형 기념사업회 이사장, 깅애영 전국시국회의 공동대표, 장순향 민족춤협회 초대회장, 유영표 몽양여운형 기념관 관장, 김학민 경기아트센터 이사장, 임춘식 민주화운동공제회 이사장, 양해경 사람과 평화 대표 등 서울 각지역 시민단체 대표 60여 명과 이순신 장군 후손, 정경달 후손, 임영립의 후손 등 수백 명이 함께했다반계사는 숙종 40년(1714)에 영광 정씨 문중이 중심이 되어 정인걸(丁仁傑), 정경달(丁景達), 정명열(丁鳴說), 정남일(丁南一) 네 사람과 임진왜란과 정유재란 때 큰 공을 세운 이순신(李舜臣), 임영립(林英立)의 공적과 덕을 기리기 위해 건립했다.신위를 모시는 반계사는 정면 3칸, 측면 2칸 건물로 겹처마 팔작지붕 형태로 조선시대 사우 건축 형태와 위계를 따른 건축물로 역사적 가치가 높다. 그 역사적 가치를 인정받아 반계사는 지난 7월 전라남도 유형문화유산으로 지정되었다.김성 장흥군수는 "이 자리는 장흥 반계사가 전라남도 유형문화 유산으로 지정된 것을 축하하는 자리다 앞으로 장흥군이 반계사를 교육 현장 등 소중한 문화유산으로 잘 보존 활용하겠다"고 밝혔다.함세웅 신부는 축사에서 시간과 장소의 개념을 이야기하며 "이 자리는 선조들의 영혼과 정신을 만나는 시간과 장소다. 나라를 구한 선조들의 정신은 광주 정신 호남의 정신으로 이어지며 새로운 역사를 만들어가고 있다"며 "충무공뿐 아니라 반곡 정경달 선생, 무장 임영립 선생을 비롯한 수많은 이름을 남기지 못한 이들도 발굴하고 함께 기억해야 하겠다"고 강조했다.임진택 명창은 이번에 새로 창작한 판소리 단가 반계사 가로 자리를 빛냈다.