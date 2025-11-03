이해찬 신임 민주평통 수석부의장 "평화통일 뜻 결코 흔들릴 수 없어"

큰사진보기 ▲이해찬 전 총리가 3일 서울 중구 민주평화통일자문회의 사무처에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장 취임식에서 취임사 하고 있다. 2025.11.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이해찬 신임 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장은 3일 "평화통일에 대한 우리의 뜻은 결코 흔들릴 수 없다"고 강조했다.이 수석부의장은 이날 오전 서울 중구 장충동 민주평통사무처에서 열린 취임식에서 "광복 80년의 빛의 역사를 가슴에 새기며 국민과 함께 평화공존과 번영의 한반도를 만들어가겠다"면서 이같이 밝혔다.이 수석부의장은 또 "우리는 국민과 함께 호흡하며 국내는 물론 해외까지 평화통일 운동의 기반을 다지는 노력을 계속 이어가야 한다"면서 "특히 우리가 나아갈 방향은 '평화 공존과 번영의 한반도'"라고 말했다.이어 그는 "우리 일상은 물론, 통일에 있어서도 상대와 나의 '다름'을 두고, 상대의 '틀림'이라 낮잡아 평가해 업신여기고, 차별하는 후진적인 문화를 과감히 개혁해야 한다"며 "포용과 통합, 연대의 밝은 에너지로 새로운 평화통일의 공간을 창조해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "평화통일 담론을 적극 선도하며 국민의 뜻을 담아 뿌리 깊은 나무처럼 흔들림 없이 가야 된다는 점이 제22기 민주평통의 사명이자 책임"이라고 했다.이 수석부의장은 "국내외 자문위원들이 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 든든히 뒷받침해 달라"며 "볼수록 매력 있는 평화통일을 함께 만들어 가자"도 당부하기도 했다.7선 국회의원을 지낸 이 수석부의장은 참여정부 시절인 2004년부터 2006년까지 제36대 국무총리를 지냈고, 문재인 정부시절인 2018년부터 2020년 더불어민주당 대표를 역임했다. 2021년 대선 당시 이재명 대선 후보 선거대책위원회 상임고문을 지냈고, 2024년 총선에선 더불어민주당 상임 공동선대위원장을 맡았다.민주평통은 대통령 직속 통일정책 자문 기관이다. 수석부의장 임기는 2년이며, 대통령이 당연직 의장을 맡는다.앞서 이재명 대통령은 지난 10월 28일 장관급인 민주평통 수석부의장에 이해찬 전 더불어민주당 대표를 임명한 바 있다.