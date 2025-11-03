메뉴 건너뛰기

혁신당 성폭력 사건 "거의 마무리 수순"... '직설위' 구성 등 비전도 발표

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.11.03 12:18최종 업데이트 25.11.03 12:18

혁신당 성폭력 사건 "거의 마무리 수순"... '직설위' 구성 등 비전도 발표

3일 오전 비대위 회의서 발표... "직설위 구성, 민심의 쓴소리와 회초리 경청하겠다"

조국혁신당 조국 비대위원장과 비대위원들이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 '뉴 파티 비전'을 발표하고 있다. 2025.11.3
조국혁신당 조국 비대위원장과 비대위원들이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 '뉴 파티 비전'을 발표하고 있다. 2025.11.3 ⓒ 연합뉴스

조국혁신당이 당내 '레드팀' 역할을 할 직설위원회를 구성하기로 했다.

조국 비대위원장은 3일 국회에서 열린 당 비상대책위원회 회의 '뉴파티 비전 발표'에서 "조국당은 당심과 민심의 쓴소리와 회초리를 거침없이 경청하겠다. 다양한 계층으로 구성된 직설위의 날카로운 직설을 거치며 검증을 받을 것"이라고 말했다.

김호범 비대위원은 이날 관련해 "직설위는 말 그대로 직설적으로 (당 지도부에) 말할 수 있는 위원회이다. '이 결정은 위험하지 않나, 절차는 투명한가, 당원과 국민 기준에 맞는가' 같은 직설을 끊임없이 당에 던질 것"이라며 "(직설위는) 당의 잘못된 결정을 멈춰 세울 수 있는 내부의 조기경보장치로 작동할 것"이라 설명했다.

그에 따르면 직설위는 당 상설기구로(당헌 33조 상설위 관련 조항), 위원회는 당내에 문제 발생하면 경고의견서를 당 대표에 제출하고 당대표는 최고위 협의를 거쳐 30일 이내에 조치 계획을 위원회에 전달해야 한다. 위원장은 존경 받는 원로 중심으로 뽑되 청년, 현장활동가, 전문가 등 다양한 배경 당원과 국민으로 구성될 예정이다.

혁신당은 또 ▲ '당원시민의회' 구성을 통한 당내 숙의 제도화 ▲인맥과 학벌 등을 배제한 '혁신 인재 추천제' 도입 ▲제2 최고위원회인 전국 시도당위 연석회의 개최 등 혁신안도 처음 내놨다. 조 비대위원장은 "뉴파티 비전을 당의 시스템과 엔진으로 장착하겠다"며 "오늘을 시작으로 매주 월요일-목요일 뉴파티 비전을 시리즈로 발표할 것"이라 덧붙였다.

성폭력 사건 관련 "제도 정비 마쳐... 가해자 징계 완료, 피해배상 협의 중"

한편 당 비대위 전환 체제의 계기가 된 당내 성폭력 사건과 관련해, 조 비대위원장은 "이제 거의 마무리 수순에 있다"라고 이날 알렸다.

조 비대위원장은 3일 오전 유튜브 방송 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "지난주에 일단 중간발표를 했는데, 예방조치나 고충 상담 등 제도 정비는 다 마쳤고 피해자 분들을 위한 피해 배상 문제가 남아있어서 피해자 대리인과 서로 소통 중에 있다"며 "가해자 징계는 이미 완료됐다", "현재 성 비위 사건 2개, 직장 내 갑질 한 건 등 총 3명 피해자에 대해 피해 배상 문제가 남아있어서 협의 중"이라고 설명했다.

혁신당은 5일 전인 지난달 30일 당내 성폭력 사건 등 관련한 중간 보고회를 연 뒤 피해자 지원 근거 규정 마련, 2차 가해 대응단 구성 등을 알린 바 있다.

당 보도자료에 따르면, 두 건 성비위(성폭력) 사건 가해자들은 제명 및 당원권 정지 1년 중징계(25. 6. 25), 직장 내 괴롭힘 사건은 감봉 1개월의 징계처분이 내려졌다(25. 7. 24). 또 당내 당직자 전수조사는 대체로 '상급자와의 평등문화 문제'에 대한 문제제기가 다수를 이루고 있었으며, 이에 당직자와 국회의원들이 더 평등한 조직을 만들기 위해 결과를 공유하는 시간을 가졌다.

당내 성비위 및 직장 내 괴롭힘 상담과 신고를 위한 상설기구도 마련됐다. 혁신당은 "피해자 분들의 용기에 진심 어린 존경과 위로를, 상처에 다시 한 번 사과와 위로의 말씀을 드린다. 사건을 드러낸 피해자들의 용기에 의해 결과적으로 당이 성장하는 데 도움을 받았다"며 "피해자들을 존중하지 못했던 부끄러움을 잊지 않겠다. 피해자 분들의 고통이 개인의 아픔으로 머무르지 않고, 당내 문화 개선의 씨앗이 되도록 끝까지 책임 있게 노력하겠다"고 밝혔다.




댓글
