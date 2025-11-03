혁신당 성폭력 사건 "거의 마무리 수순"... '직설위' 구성 등 비전도 발표

큰사진보기 ▲조국혁신당 조국 비대위원장과 비대위원들이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 '뉴 파티 비전'을 발표하고 있다. 2025.11.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조국혁신당이 당내 '레드팀' 역할을 할 직설위원회를 구성하기로 했다.조국 비대위원장은 3일 국회에서 열린 당 비상대책위원회 회의 '뉴파티 비전 발표'에서 "조국당은 당심과 민심의 쓴소리와 회초리를 거침없이 경청하겠다. 다양한 계층으로 구성된 직설위의 날카로운 직설을 거치며 검증을 받을 것"이라고 말했다.김호범 비대위원은 이날 관련해 "직설위는 말 그대로 직설적으로 (당 지도부에) 말할 수 있는 위원회이다. '이 결정은 위험하지 않나, 절차는 투명한가, 당원과 국민 기준에 맞는가' 같은 직설을 끊임없이 당에 던질 것"이라며 "(직설위는) 당의 잘못된 결정을 멈춰 세울 수 있는 내부의 조기경보장치로 작동할 것"이라 설명했다.그에 따르면 직설위는 당 상설기구로(당헌 33조 상설위 관련 조항), 위원회는 당내에 문제 발생하면 경고의견서를 당 대표에 제출하고 당대표는 최고위 협의를 거쳐 30일 이내에 조치 계획을 위원회에 전달해야 한다. 위원장은 존경 받는 원로 중심으로 뽑되 청년, 현장활동가, 전문가 등 다양한 배경 당원과 국민으로 구성될 예정이다.혁신당은 또 ▲ '당원시민의회' 구성을 통한 당내 숙의 제도화 ▲인맥과 학벌 등을 배제한 '혁신 인재 추천제' 도입 ▲제2 최고위원회인 전국 시도당위 연석회의 개최 등 혁신안도 처음 내놨다. 조 비대위원장은 "뉴파티 비전을 당의 시스템과 엔진으로 장착하겠다"며 "오늘을 시작으로 매주 월요일-목요일 뉴파티 비전을 시리즈로 발표할 것"이라 덧붙였다.한편 당 비대위 전환 체제의 계기가 된 당내 성폭력 사건과 관련해, 조 비대위원장은 "이제 거의 마무리 수순에 있다"라고 이날 알렸다.조 비대위원장은 3일 오전 유튜브 방송 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "지난주에 일단 중간발표를 했는데, 예방조치나 고충 상담 등 제도 정비는 다 마쳤고 피해자 분들을 위한 피해 배상 문제가 남아있어서 피해자 대리인과 서로 소통 중에 있다"며 "가해자 징계는 이미 완료됐다", "현재 성 비위 사건 2개, 직장 내 갑질 한 건 등 총 3명 피해자에 대해 피해 배상 문제가 남아있어서 협의 중"이라고 설명했다.혁신당은 5일 전인 지난달 30일 당내 성폭력 사건 등 관련한 중간 보고회를 연 뒤 피해자 지원 근거 규정 마련, 2차 가해 대응단 구성 등을 알린 바 있다.당 보도자료에 따르면, 두 건 성비위(성폭력) 사건 가해자들은 제명 및 당원권 정지 1년 중징계(25. 6. 25), 직장 내 괴롭힘 사건은 감봉 1개월의 징계처분이 내려졌다(25. 7. 24). 또 당내 당직자 전수조사는 대체로 '상급자와의 평등문화 문제'에 대한 문제제기가 다수를 이루고 있었으며, 이에 당직자와 국회의원들이 더 평등한 조직을 만들기 위해 결과를 공유하는 시간을 가졌다.당내 성비위 및 직장 내 괴롭힘 상담과 신고를 위한 상설기구도 마련됐다. 혁신당은 "피해자 분들의 용기에 진심 어린 존경과 위로를, 상처에 다시 한 번 사과와 위로의 말씀을 드린다. 사건을 드러낸 피해자들의 용기에 의해 결과적으로 당이 성장하는 데 도움을 받았다"며 "피해자들을 존중하지 못했던 부끄러움을 잊지 않겠다. 피해자 분들의 고통이 개인의 아픔으로 머무르지 않고, 당내 문화 개선의 씨앗이 되도록 끝까지 책임 있게 노력하겠다"고 밝혔다.