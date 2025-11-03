함양, 내년 1월 동물보호센터 신축 준공

큰사진보기 ▲함양군의회는 10월29일 함양읍 이은리 일원 신축 동물보호센터를 찾아 현장 점검을 했다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

함양군의회는 10월29일 함양읍 이은리 일원 신축 동물보호센터를 찾아 현장 점검을 했다.함양군 동물보호센터가 시설 노후화로 인한 한계를 극복하고 보다 체계적인 보호동물 관리와 전염병 차단이 가능한 시설로 새롭게 태어날 전망이다.오는 2026년 1월 준공 예정인 신축 동물보호센터는 함양읍 이은리 일원에 조성되고 있다. 2023년부터 3년에 걸쳐 추진 중인 이 사업은 연면적 603.36㎡ 규모로, 개 100마리와 새끼 고양이(길고양이) 20마리를 수용할 수 있는 시설을 갖춘다.층별 구성은 △1층에 보호실(개), 동물병원, 입소실, 격리실, 안내실, 세탁실 등이 들어서며 △2층에는 보호실(고양이), 입양센터, 미용실, 행정실, 교육장 등이 마련된다.총 사업비는 25억 원으로, 국가균형발전특별회계 6억 원, 도비 4억 원, 군비 15억 원이 투입됐다.함양군의회는 10월29일 함양읍 이은리 일원 신축 동물보호센터를 찾아 현장 점검을 했다. 현재 공정률은 약 80%로, 준공을 앞두고 막바지 공사가 진행 중이다.이날 현장을 찾은 군의원들은 전담 운영 인력 부족 문제를 지적하며 개선 필요성을 강조했다. 군 관계자는 "센터 운영의 전문성을 높이기 위해 전담 부서 신설을 지속적으로 건의하고 있다"고 밝혔다.권대근 의원은 "현재 시설은 개 100여 마리를 수용할 수 있는 규모지만, 문제는 고양이"라며 "함양읍 전역에서 길고양이가 종량제 봉투를 헤집거나 울음소리로 민원이 잦다. 고양이 수용 규모를 20마리에서 확대할 필요가 있다"고 제안했다.정현철 의원은 "동물들이 스트레스를 해소할 수 있는 운동 공간의 펜스 높이가 낮아 탈출 우려가 있다"며 "준공 전 보완이 필요하다"고 말했다.또한 정현철 의원은 "유기견을 수용할 수 있는 격리실을 층별로 구분해 유기견들이 스트레스를 받지 않도록 하는 방향도 필요하다"고 설명했다.한편 현행 동물보호법상 유기견은 가축으로 분류돼 포획 후 유기견보호센터로 옮겨져 관리되고 있지만 유기묘는 법적 관리 대상이 아니다. 유기묘는 동물보호법 시행규칙 14조에 따라 개체 수 조절을 위해 중성화 수술 후 포획 장소에 방사하는 것이 원칙이다.