"영주에 다 왔구나, 홈플러스 시계탑이 알려줬습니다"

민주노총 서비스연맹 마트산업노조 홈플러스 지부 조합원들은 홈플러스를 살리기 위해 하루 하루 싸우고 있습니다. 앞으로 몇 차례에 걸쳐 홈플러스를 살리고자하는 지역 시민, 농민, 입점 업주들의 이야기를 전할 예정입니다.

홈플러스 온라인 배송 물품이 집앞에 배송돼 있다.

"고객님의 소중한 상품을 배송하였습니다."

"저는 50대 직장인입니다. 영주에서 어린 시절을 보내고, 25년 동안 대구에서 살다가 다시 고향으로 돌아왔습니다."

"저 멀리 홈플러스 시계탑이 보이면 아, 이제 영주에 다 왔구나 했죠."

"온라인 쇼핑이 대세라고 해도, 5일장에 손수레 끌고 나가시는 어르신들에게는 먼 얘기입니다.

홈플러스가 그분들의 시장이자 마을 사랑방 역할을 해왔어요."

"명절이면 '홈플 앞에서 보자' 고 약속했죠. 할아버지 손을 잡고 생일 선물을 고르던 곳이기도 했어요. 그런 장소가 사라진다는 게 마음이 아파요."

"'영주에 다 왔구나' 하고 맞아주던 시계탑이 이제는 멈출지도 모른다는 게 믿기지 않습니다."

"홈플러스가 지금까지 그래왔듯, 앞으로도 영주의 일상과 추억을 지탱하는 한 축으로 남아주길 바랍니다."

문자 한 통이 도착했다. 주문한 저녁 재료가 도착했다는 알림이었다. 퇴근길, 피곤한 몸으로 복잡한 마트를 들르지 않아도 된다. 좋은 식재료를 고르느라 고민하지 않아도, 주차를 하느라 애쓰지 않아도, 무거운 장바구니를 들지 않아도 된다.홈플러스가 대신 해준다. 로켓프레시는 안 오지만, 홈플러스는 온다. 대문 앞에는 늘 노란 봉투가 나를 기다리고 있다.김영성(가명)씨는 영주에 들어서는 길, 멀리서 보이는 홈플러스 시계탑을 떠올렸다.그에게 홈플러스는 단순한 대형마트가 아니라 '영주로 돌아왔다는 실감'을 주는 표식이었다.홈플러스 매장 구조조정 소식을 처음 들었을 때, 김씨는 대수롭지 않게 생각했다. "부진한 몇몇 매장만 닫는 줄 알았어요. 그런데 영주점도 포함됐다는 걸 알고 충격을 받았습니다."그는 기업이 사업적 판단으로 매장을 정리할 수는 있지만, "영주시에서 홈플러스 폐점은 단순한 사업 철수가 아니라 지역 공동체의 문제"라고 말했다.영주시는 인구 10만 명이 되지 않는 인구소멸지역이다. 이마트도 없고, 대형마트라 할 만한 곳은 홈플러스와 농협 파머스마트 두 곳뿐이다. "파머스마트는 지역 농축산물 중심이라면, 홈플러스는 공산품부터 수입 가공품, 신선식품까지 다 있죠."그는 홈플러스가 영주 시민들의 생활을 떠받쳐 온 '생활 인프라'라고 했다."홈플러스가 문을 닫는다면, 아이들과 어른들이 평생학습을 이어오던 유일한 문화센터가 사라집니다." 김씨는 매장을 둘러싼 또 다른 풍경을 꺼냈다."젊은이들이 떠나고 중장년층이 지역을 지탱하고 있는데, 그분들에게 홈플러스는 소중한 일터이자 자부심의 공간이에요." 그는 잠시 말을 멈추고, 추억을 꺼냈다.홈플러스 영주점은 영주역과 주요 로터리가 연결되는 중심지에 있다."그 건물이 비면 도심 한가운데 흉물로 남을 거예요. 지역민뿐 아니라 관광객에게도 안 좋은 인상을 주겠죠." 그는 덧붙였다."영주는 조용하지만 다 있다" 대구에서 영주로 이주한 뒤, 많은 사람들이 김씨에게 물었다. '불편하지 않냐'고. 그는 늘 웃으며 대답했다. "있을 건 다 있는, 조용하고 아름다운 곳이야."그에게 홈플러스는 백화점이자 코스트코였다.