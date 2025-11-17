육사교정 홍범도장군 흉상 존폐 쟁점

큰사진보기 ▲ 2018년 3월 1일 서울 육군사관학교에서 열린 독립전쟁 영웅 5인 흉상 제막식 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조선후기와 근현대사 인물 중에 남북한에서 함께 존경받는 분들이 있다.대표적으로는 정약용, 전봉준, 안중근, 신채호·주시경 그리고 홍범도장군이다. 반봉건·개혁·반외세에 앞장섰던 주체적 인물들이다. 분단 80여 년이 되면서 남북 사이에는 역사관이 달라지고, 역사인물에 대한 평가에서도 차이점이 나타났다. 그럼에도 불구하고 앞에 소개한 분들은 남북에서 공히 좋아하고 존경받는 인물이다. 해서 '민족의 사표' 또는 '통일조국의 사표'라 불러 마땅할 것이다. 향후 통일운동의 방향은 동질성은 확대하고 차이점은 줄여 나가야 할 것이다. 일제가 가장 겁냈던 의병대장, 국권상실기 3대첩인 봉오동전투와 청산리전투의 영웅, 부하들과 주민들이 가장 아끼고 따르던 대한의용군사령관, 비록 대한제국 무관학교를 거친 정통무관출신이 아닌 산포수 출신의 의병장이지만, 누구보다 우수한 지략과 민첩한 전술로 일제와 싸웠던 빨치산 대장은 일제강점 기간의 두 배가 지난 세월에도 '고국에 돌아오지 못한 독립군'이었다. 봉오동전투를 승리로 이끈 홍범도장군은 일본군이 "날으는 장군(飛將軍)"이라 부를 정도로 신출귀몰한 유격전술로 일본군을 격파하여 명성을 날렸다. 당시 평안도 지방에서는 "축지법을 구사하는 홍범도장군"이라는 '전설'이 나돌만큼 민중의 영웅으로 추앙되었다. 통감부의 총포화약류 단속법을 거부하면서 최초로 산포수의병부대를 조직하고, 일제의 야만적인 고문으로 부인을 잃었고, 장남은 전사하였다. 둘째 아들도 종군 중에 사망했다. 조국 독립은 무장투쟁으로만 쟁취할 수 있다는 신념으로 독립군의 모체인 포수단을 창설하는 등 독립운동 전 과정을 통해 무장투쟁으로 일관한 독립운동가가 홍범도장군이다. 그가 뽑은 척살의 대상은 왜적뿐만 아니었다. 민족을 배반한 일진회 간부와 악질 친일파도 가차없이 처단하여 민족의 의기를 살리고자 하였다. 남북에서 '통일조국의 사표'로 존경받는 인물 중의 한 사람인 홍범도장군은 치열한 항일투쟁에도 불구하고 한동안 남쪽(대한민국)에서 소흘히 취급된 데는 몇 가지 이유가 따른다. 우선 독립운동연구가 지역적으로 편중되어 있고, 남한에 그를 기릴만한 후손이 없으며, 불행하게도 1937년 스탈린의 한인강제 이주정책으로 연해주에서 중앙아시아 카자흐스탄으로 밀려가서 1943년 10월 25일 75세를 일기로 그곳에서 서거하였기 때문이다.구소련이 붕괴되는 1980년대 말까지 카자흐스탄은 '죽의 장막'에 가려지고, 홍범도의 소식도 차단되었다. 또한 그가 항일독립전쟁을 전개할 때 활동 영역이 중국의 북간도와 러시아 연해주 지역이고, 이르쿠츠크 등에서 러시아측과 협력하여 항일전을 벌인 일, 한때 레닌과 만나서 권총을 선물로 받고 볼셰비키에 입당한 일 등을 이유로 하여 단세포적인 역사학자들로부터 '좌파 독립운동가'로 몰리게 되었다.홍범도장군은 자신도 머슴이었지만 아버지도 머슴이었다. 국가로부터 혜택은커녕 출생과 성장 과정에서 온갖 핍박을 받아왔다. 그런데도 누대를 두고 특권을 누려온 자들이 거침없이 조국을 배신할 때 그는 누구의 지시나 부름도 없이 스스로 의병에 나섰다. 홍 장군은 간도와 극동러시아의 춥고 험준한 산악지대를 넘나들면서 빨치산 대장으로서 일본군을 토멸하고, 독립군 부대를 조직하여 국치 이래 최초로 국내진공작전을 펴서 일제를 공포에 몰아넣었다.봉오동과 청산리전투는 그의 주도로 성공할 수 있었다. 일제강점기 '3대첩' 중의 2대첩이 홍범도가 아니면 쉽지 않았을 전투였다. 일제강점기에 봉오동·청산리·대전자령대첩 등 무장전쟁이 없었다면 우리 독립운동사는 몹시 빈약했을 것이고, 대외적으로 한민족의 패기와 의기는 그만큼 취약하게 보였을 것이다. 우리는 3대첩이 있었기에 부끄러운 식민지시대를 씻을 수 있었고, 당당한 민족의 상무정신을 이으면서 향후 어떤 외적의 침략에도 맞설 수 있는 국민적·민족적 결기를 갖게 되었다. 3대첩은 그만큼 민족사에 큰 의미를 주고 있다. 1919년 8월 홍범도장군이 이끄는 대한독립군은 함남 삼수갑산, 함북 회산진 등지에 출동하여 일본군을 습격하고, 10월에는 만포진 지역으로 출격하여 일본군을 격파하였다. 이어서 홍범도의 독립군은 1920년 안무가 지휘하는 국민회의독립군과 최진동이 이끄는 군무도독부의 독립군과 합동하여 '대한북로독군부'라는 연합사령부를 조직하고 군무도독부의 근거지인 봉오동에 본부를 설치하여 본격적인 항일전을 준비하였다.1920년 6월 4일 새벽 30여 명의 독립군 소부대는 삼둔자를 출발하여 두만강 건너 강양동으로 진격하여 일제 헌병주재소를 격파하는 전과를 올렸다. 이에 일본군 본부에서는 보병 제19사단 남양수비대장에게 명하여 두만강을 건너 독립군의 본거지인 삼둔지를 공격하도록 하였다. 독립군은 일본군의 정보를 탐지하고 이에 대비하여 6월 6일 유리한 산악 지형으로 적을 유인하여 치열한 전투 끝에 적을 격퇴시켰다. 이 전투에서 일본군 제19사단 병력 60여 명이 사살되고 50여 명의 부상자를 내었다. 이에 일본군은 다시 제19사단 소속의 야스가와 소좌 지휘하의 1개 대대병력으로 신미부대를 지원토록 명하였다. 하지만 이 부대 역시 고려령 서남방지역에서 우리 독립군의 기습을 받아 큰 타격을 입었고 삼둔자전투에서 승리한 독립군은 봉오동으로 귀환하였다.상하이 임시정부 군무부는 이 '봉오동전투'에서 일본군은 사망 157명, 중상 200여 명, 경상 100여 명을 내고 참패했다고 보고했다. 한편 독립군의 피해는 전사 4명 중상 2명뿐 경미한 것이 전부였다. 그가 지휘한 독립군은 '청산리전쟁'에서도 대승리를 쟁취하였다.문재인 대통령이 2021년 8월 15일 홍장군의 유해를 순국 78년 만에 고국의 품안으로 봉환했다. 공군 전투기 6대의 엄호비행을 받으며 국내에 봉환된 유해는 사흘 뒤 국립대전현충원에 안장되었다. 이날 안장식에서 '대한독립군 총사령관'이라 쓰인 빨간 천이 덮힌 관을 향해 국군은 엄숙하게 경례했다.이에 앞서 1962년 박정희 정부는 대한민국 건국훈장국민장을 추서하고, 박근혜 정부는 해군함정 '홍범도함'을 진수시켰다. 그리고 문재인 정부는 2018년 육군사관학교 교정에 홍범도 장군을 비롯 안중근·김좌진·지청천·이범석·이회영 등 항일독립운동가 6인의 흉상을 건립했다.흉상은 후배 장병들이 사용했던 탄피를 녹여 완성했고, 건립 당시 육사 충무관에서는 "독립군과 광복군에서 대한민국 육군으로, 독립전쟁의 영웅을 기리며"라는 특별 전시회를 열었다. 생도들에게 독립군과 광복군의 독립운동 정신을 배워 호국의지로 승화시키려는 목적이었다. 뒤늦게나마 해방된 조국에서 따뜻한 예우를 받게 된 것이다.그런데 뜬금없이 사단이 벌어졌다. 국민의힘 소속 신원식 의원이 2022년 국정감사에서 "홍범도 장군은 공산당에 입당했던 공산주의자로서 6.25 남침을 한 북한을 주적으로 교육하는 육사교정에 존치하는 건 교육적으로 부당하므로 이전해야 한다" 고 주장하면서 사태가 발생했다.집단농장에서 함께 일하는 옛 부하들과 이주 한인 동포들의 농지 경작권을 보호하고자 소련공산당에 입당한 것을 두고, 공산주의자로 매도하면서 일파만파로 확산되어, 육사교정의 흉상은 철거위기에 이르렀다.홍범도 장군의 흉상 철거와 관련 육사 교장은 2023년 국회 국방위원회 국정감사에서 "육사 내 홍범도 장군 흉상이 생도들의 대적관을 흐리게 한다."라는 생뚱한 발언을 했다. 또 박정환 육군참모총장은 "육사의 설립 취지와 목적은 광복운동, 항일운동학교가 아니다"라 주장했다. 우리 헌법은 임시정부의 법통을 계승하고 있는데, 이같은 발언들은 헌법정신에 배치된다고 할 것이다.카자흐스탄에 살고 있는 고려인(한인)들은 홍범도 장군의 유해가 고국에서 홀대당하고 있음에 크게 실망하였다. 정신적 지주이던 그의 유해를 고국으로 봉환할 때 많이 서운했는데, 홀대받는 일이 터지자 그럴려면 다시 원위치로 돌려보내라는 여론이었다.국민의 거센 반발과 정권교체로 홍범도 장군의 흉상은 제자리를 지키게 되었다.