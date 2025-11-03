이 대통령 4일 내년도 예산안 시정연설 한다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제426회국회(임시회) 제2차 본회의에서 2025년도 제2회 추가경정예산안에 대한 정부의 시정연설을 하고 있다. 2025.6.26 ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 4일 2026년도 정부 예산안에 대한 시정연설에 나설 예정이다.약 728조 원 규모의 내년도 예산안은 국민주권정부의 첫 본예산이다. 이 대통령은 인공지능(AI)과 연구개발(R&D) 및 지방 균형 발전 등 '진짜 경제 성장'에 역점을 두고 편성된 이번 예산안의 취지를 설명하고 국회의 협조를 당부할 것으로 보인다.이 대통령은 이날 공개 일정 없이 시정연설을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 참고로 이 대통령은 지난 6월 민생회복 소비쿠폰 등을 골자로 하는 추가경정예산안 관련 시정연설에 나선 바 있다.국회는 본격적인 예산안 심사에 앞서 오는 5일 공청회를 열고 종합정책질의(6~7일)를 진행할 예정이다. 이후 경제부처(10~11일) 및 비경제부처(12~13일) 부별심사가 예정돼 있다. 예산안의 국회 본회의 처리 법정 시한은 오는 12월 2일이다.더불어민주당은 이번 예산안을 제때 처리해 이재명 정부의 국정운영을 뒷받침하겠다는 방침이다. 이와 관련 김병기 민주당 원내대표는 이날 최고위원회의에서 경주 APEC 정상회의 성과 등을 거론하면서 "외교로 열린 길은 국회 입법과 예산으로 완성될 때 실질적 성과가 된다"고 강조했다.또한 "이재명 정부의 확장 재정 기조는 경제를 살리고 민생을 지키며 미래 산업을 키우는 투자"라며 "복합적 위기 가운데 정부를 믿고 묵묵히 버티는 국민에게 책임 있게 손을 내밀고 낭비를 줄이고 필요한 곳에 과감히 투자하도록 하겠다"라고 밝혔다.반면, 국민의힘은 경제 효과가 입증되지 않았음에도 미래 세대에 부담을 전가할 수 있는 대규모 포퓰리즘 예산은 반드시 삭감하겠다고 밝혔다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 최고위 직후 기자들과 만나 "민주당은 대한민국 재정건전성을 훼손하려는 시도를 이번 국회에서 하려고 한다"라며 이러한 입장을 밝혔다.그는 "오로지 표를 위해 정치적 이익을 극대화하기 위한 예산은 반드시 삭감시키고 대한민국의 미래경쟁력을 담보할 수 있는 정책들에 대한 예산은 증액하려 한다"며 "규모에 대해서는 여야 간 협의가 필요하지만 이번에 반드시 삭감해서 재정규율이 살아있다는 것을 보여줄 것"이라고 말했다.