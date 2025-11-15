3.1혁명이냐 3.1운동이냐 쟁점

큰사진보기 ▲3.1운동 기록화(독립기념관) ⓒ 독립기념관 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1919년 3·1혁명 기간 국내에는 총독부기관지 <매일신보>밖에 언론기관이 없었다. 이 신문은 일제의 관제용어인 '3·1폭동', '3·1소우' 등으로 일관하였다. 3·1혁명의 산물로 태어난 상해 대한민국 임시정부 의정원은 약헌(헌법)의 제정 과정에서 일부의 사회주의와 복벽주의를 폐기하고 국민주권에 근거한 민주공화제를 채택하였다.대한민국 임시정부는 임시의정원의 <대한민국임시헌장선포문>에서 "한성에서 의(義)를 일으킨지 30여 일에..."라 하여 '혁명'이란 용어를 쓰진 않았으나 그렇다고 '운동'이라 표기하지 않았다. 이후에 나타난 각종 선언문·선포문 등에서는 '3·1독립선언', '대한민국 원년', '3·1만세', '3·1시위' 등으로 표기하였다.1922년 상해의 독립운동 단체 3·1청년구락부는 <3·1혁명>이라는 제목의 인쇄물을 발간하고, 김규식·김원봉은 1935년 '민족혁명당'을 창당하였으며, 1938년 조선민족전선연맹 기관지 <조선민족전선> 창간호에는 '3·1대혁명'이란 내용이 있고, 조선의용대 기관지 <조선의용대통신>은 '3·1대혁명'이라 표기했다. 조선의용대를 지휘한 김원봉은 1940년 9월의 한 연설에서 "3·1혁명운동이 폭발했다"고 언급하였다. 1930년대 이후 독립운동가들은 대부분은 '3·1혁명'이라 불렀다.대한민국 임시정부는 1941년 '3·1 만세' 22주년 기념대회장에서 "3·1대혁명운동"이라 쓰고, 같은 해 조소앙이 기초한 <건국강령>에서 "우리나라의 독립선언은 우리 민족의 혁혁한 혁명의 발인이며..."라 하여 '혁명'으로 표기하였다. 임시정부는 <건국강령> 제정 이후 공식 호칭으로 '3·1혁명' 또는 '3·1대혁명'이라 썼다.임시정부는 특히 1944년 제정한 <대한민국임시헌장>의 서문에서 "무수한 선열들은 피와 눈물로써 민족자유의 회복에 노력하야 삼일대혁명에 이르러 전민족의 요구와 시대의 추향에 순응하야 정치·경제·문화·기타 일절 제도에 자유·평등 및 진보를 기본정신으로 한 새로운 대한민국과..."라 하여 헌장 제정에서 '3·1대혁명'이라 명시하였다.1948년 대한민국 정부가 수립되면서 헌법을 제정할 때 헌법기초위원회는 전문위원 유진오가 마련한 초안을 중심으로 논의하였다. 초안은 전문에서 "유구한 역사와 전통에 빛나는 우리들 대한민국은 3·1혁명의 위대한 독립정신을 계승하여..."라고 '3·1혁명'을 분명히 명시하고, 30명의 헌법기초위원들도 모두 여기에 동조하였다.그러나 한민당 계열 일부 의원들이 '혁명'이란 용어에 거부반응을 보이면서 국회는 소위원회를 구성하여 논의하기로 결정하고, 백관수·김준연·최국현·윤치영·이종린으로 5인 소위를 구성하였다. 친일파 출신 이종린 등이 주도한 소위에서는 '3·1혁명'을 '기미 3·1운동'으로 전문의 수정안을 마련하고, 국회 본회의에 상정하였다.제헌국회의 실세이던 이승만이 본회의 사회를 보면서 "혁명이라면 우리나라 정부를 전복하자는 것인데 원수의 나라에 와 있는 것을 뒤짚어 놓은 것은 혁명이라는게 그릇된 말인데 '항쟁'이라는 말은 좋으나 거기다 좀더 노골적으로 '독립운동'이라고 그러면 어떱니까. 그러니까 거기에 대해서 나는 '항쟁'이라는 것도 괜찮고 딴 것도 괜찮지만 혁명이라는 두 글자는 고치는 게 대단히 좋은 말이에요"라고 우기고, 일본제국대학 출신 이주형 의원의 찬성 발언만을 허용, 반대발언을 막았다.투표결과 재서의원 157인 중 가 91, 부 16으로 통과됨으로써 위대한 3.1혁명은 3.1운동이란 용어로 비창되기에 이르렀다.이승만도 재미 망명기인 1942년 워싱턴의 자유한인대회 등의 연설에서 '3.1혁명이란' 용어를 사용하였다. 그러나 해방 후 제헌국회에서 한민당과 친일경력자들에 업히게 되면서 '3.1혁명'을 '3.1운동'으로 격하시키는 데에 앞장섰다. 이로써 3.1혁명의 박제화에는 친일세력과 역사의식이 박약한 이승만의 농간이 사려 있음을 찾게된다.다시 개헌론이 제기되는 이 때에 '3·1혁명'의 정명을 헌법 전문에서 살려야 하고, 이를 위해 민주·민족세력이 이제부터라도 '3·1혁명' 용어 바로 쓰기 운동을 전개했으면 싶다.