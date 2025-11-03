BTS 선율로 하나된 4개국 청소년들, 1년의 노력 끝 글로벌 협연 결실

한국·미국·일본·남아공 4개국 100여 명의 청소년이 함께 참여해 만든 온라인 오케스트라 협연이 화제다. 각자 자기 나라에서 촬영한 연주 영상을 편집해 글로벌 뮤직비디오 프로젝트로 완성했다.
이들이 연주한 곡은 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)이 불러 세계적 명성을 얻은 'Dynamite(다이너마이트)'이다. 방탄소년단이 지난 2020년 발표한 곡으로, 데뷔 후 처음 선보인 영어 곡이다. 방탄소년단은 이 곡으로 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100' 1위에 올랐다.
이 연주 영상을 기획·제작한 이들은 경기도 파주에 있는 문산수억고등학교 서현선 음악 교사가 이끄는 '세계 온라인 오케스트라 그룹'이다.
서 교사는 최근 <오마이뉴스>와 주고받은 문자 메시지 등을 통해 "'높은 문화의 힘을 갖고 싶다'고 한 김구 선생님 말이 생각난다"며 "이제는 그 말씀이 현실이 되어 방탄소년단의 음악을 통해 세계 각국의 청소년들이 오케스트라로 하나 되어 협연하는 시대가 되었다는 사실이 정말 감격스럽다"라는 소감을 전했다.
이 연주 영상을 기획·제작하는데 1년 여가 걸렸다는 게 서 교사 설명이다. 연주 영상은 지난 10월 31일 유튜브 채널 'MBS - 문산수억고 방송부'(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p54eVxaxoIk) 등을 통해 공개했다.
서 교사는 지난 2020년부터 '세계청소년온라인콘서트'를 이끌었다. 지난해에는 마이클 잭슨의 'Heal the World(힐 더 월드)'를 한국과 미국, 일본, 남아프리카 공화국 학생 200여 명이 함께 연주한 영상을 제작·발표했다
[관련 기사]
- 얼굴색 다른 청소년 200명이 함께 연주한 '전쟁 반대'... "감동"
https://omn.kr/28bz4