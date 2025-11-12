역사의 현재성 논쟁

큰사진보기 ▲2003년 6월 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있는 강만길 상지대 총장. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲<한국사를 보는 눈>겉그림 ⓒ 문학과 지성사 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

역사를 흔히 '과거의 일'로 인식한다. 하여 '현재'와 '미래'가 중요하지, 지난 일은 별로 중요하지 않는 것으로 치부된다. 따지고 보면 옳기도 하고 그르기도 하다. 산적한 현안과 씨름하고 미지의 미래에 대비하다보면 과거사는 망각하거나 단절되기 쉽다. 현재는 과거의 산물인 데도 그러하다.이같은 인식은 역사학계에도 별반 다르지 않다. 현실이 엄혹할수록 '역사의 현재성'은 외면하거나 덮고자 한다. 그것은 진실과 사실을 외면한 채 무사안일을 원하는 까닭이다.강만길의 주장이다.역사의 현재성이 무엇인가를 제대로 알려면 먼저 역사에서 과거가 무엇인가를 해명해 둘 필요가 있다. 역사에서 과거란 우선 현재 이전에 일어난 모든 일을 가리키는 것이라고 이해되기 쉽지만 사실은 그렇지 않다. 이 문제를 쉽게 이해하기 위해서는 일단 사실(事實)과 사실(史實)을 구별하여 생각하는 것이 편리하다.인류생활의 과거에는 수많은 일들, 즉 사실(事實)들이 일어났다. 지금까지 태어나서 죽어간 수많은 개인의 일상생활이나 한 집단, 한 민족의 지난날에도 도저히 셀 수 없는 많은 사건들이 있었던 것이다. 이와 같은 사실들을 총망라한 것이 곧 역사냐 하면 전혀 그렇지 않다. 역사란 수 많은 실신들 중에서 그야말로 역사적 가치와 의미가 있는 사설들, 즉 사실(史實)만을 뽑아 모은 것이라고 우선 말할 수 있다. 여기에서 우선이라고 한 것은 다음에서 말하겠지만 사실(史實)을 뽑아 모으는 일만이 역사의 전부는 아니기 때문이다. (주석 1)강만길의 이와 같은 견해와는 달리 이기백의 주장이다.역사는 단순한 과거의 사실만은 아니다. 적어도 역사라는 것을 서술된 역사로서 이해하는 경우에 그러하다. 거기에는 일정한 기준에 따르는 선택이 불가피하다. 그리고 현재의 절실한 요구에 그 선택의 기준을 둔다는 것은 올바른 태도다. 가령 현재 민권의 문제가 중요한 관심이 되어 있다면, 이에 대한 역사를 살펴보는 것은 바람직한 일임이 분명하다.그러나 이것은 역사의 의미에 대한 해석을 현재에 기준을 두고 한다는 뜻일 수는 없다. 만일 그렇다면 현재에 동시에 존재하는 몇 개의 역사서술을 가능하게 한다는 이야기가 된다. 이러한 이론은 극단적으로 말하면 진리가 아니라 권력에 아부하는 어용사학의 가능성을 인정한다는 이야기도 된다. 이것은 결국 학문으로서의 역사학을 부정하는 결과밖에 가져오지 않는다. (주석 2)이와 관련 문영주(한국교육평가원 연구원-당시)는 다음과 같이 정리했다.위 두 글의 차이점은 "역사 연구에서 현재는 무엇인가"라는 문제에서 출발한다. '현재성 부재'는 "모든 역사가 현재의 역사라는 말은 역사가가 연구하거나 서술하는 모든 시대의 역사 속에 현재의 요구와 상황이 반드시 반영되어야 한다는 뜻이기도 하지만, 그렇기 때문에 현재도 또한 역사학의 가치평가의 대상이 되어야 한다는 뜻"으로, 역사 연구에서 현실 '반영'을 강조했다. 그에 비해 '현재성'은 사회과학과 달리 역사학은 시대적 변화의 법칙을 발견하는 학문이기 때문에 역사에서 현재는 역사가 발전해나가는 일정한 단계로서의 현재이며, 현재를 이해하는 최선의 길은 역사의 발전을 체계적으로 이해하는 것이라고 하여 역사 연구에서의 현실 '이해'를 강조했다. (주석 3)강만길은 '역사의 현재성'을 더욱 강조하면서 직접 역사현실에 참여하고, 이로 인해 시련을 겪었다. 그럴수록 그는 이 분야에 관한 사학도의 책임을 강조하였다.현재를 더 바람직하게 만들기 위해 현재적 입장에서 과거의 사실(史實)을 선택하고 해석한다는 점에도 역사의 현재성이 가지는 의미가 있지만, 더 나아가서 좀 더 바람직한 미래를 강조하기 위한 발판이 바로 현재적 입장에서 비롯한다는 점에 역사의 현재성이 가지는 한층 더 높은 뜻이 들어있음을 이해할 수 있다. 따라서 뒤만 돌아보는 역사가 아닌, 앞을 향한 역사를 체득하는 지름길 역시 각 시대의 역사적 현재성을 철저히 인식하는 데 있음을 명심할 필요가 있다. (주석 4)이런 유형의 논쟁은 주관에 따라 논지가 명확하기 때문에 어떤 결론을 도출하기란 쉽지 않다. 문영주의 글이다.'현재성' 논쟁은 역사 연구에서의 현재성 투영문제, 역사가의 가치판단문제, 역사학의 임무 등 역사학에 대한 근본적인 논쟁이었다. 강만길이 역사연구에 현실의 문제를 적극 '반영'하고 이를 통해 현실을 극복할 수 있는 사론을 수립하는 것이 역사학의 임무라고 강조했다면, 이기백·양병우는 역사연구는 과거로부터 현재에 이르는 시간적 변화의 체계적 이해와 인과적 설명을 통해 이루어져야 한다고 강조했다. 그러나 위 논쟁 참여자들의 주장은 역사연구에서 현실 '이해'를 바탕으로 한 현실 '반영'과 현실 '반영'을 위한 현실 '이해'는 결코 분리될 수 없는 것이기 때문이다. (주석 5)주석1> 강만길, '역사의 현재성이란 무엇인가', <통일운동시대의 역사인식>, 343~344쪽, 창비, 2008.2> 이기백, '한국사학과 현실인식', <한국사 시민강좌(제20집)>, 96쪽, 일조각, 1997.3> 문영주, "역사 연구에서의 '현재성'", <논쟁으로 읽은 한국사(2)>, 394쪽.4> 강만길, 앞의 책, 350쪽.5> 문영주, 앞의 책, 397~398쪽.