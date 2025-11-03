민주당 "국정안정법 처리는 정당방위, 강요죄 범하는 국힘"

더불어민주당이 현직 대통령에 대한 형사 재판을 중지시키는 '재판중지법'을 추진하기로 한 것과 관련해 국민의힘 책임론을 제기하며 '정당방위'를 주장하고 나섰다. 국민의힘은 이재명 대통령에 대한 재판을 오늘 재개해야 한다고 반발했다.
민주당 "국정안전법 처리는 정당방위"
박수현 민주당 수석대변인은 3일 오전 페이스북에 올린 글에서 "민주당의 국정안정법(재판중지법) 처리는 '정당방위'이고 국민의힘은 이런 행동을 할 아무런 이유와 의무가 없는 민주당으로 하여금 이런 일을 시킨 것이니 형법 제324조 강요죄 위반으로 국민께 고발한다"라며 "민주당이 '반헌법적 행동'을 하는 것이 아니라, 국민의힘이 강요죄를 범하고 있는 것"이라고 밝혔다.
박 수석대변인은 "헌법 84조 정신에 따라 법원도 이 대통령의 재판중지를 선언한 것이고 국민도 임기 중엔 재판이 재개되지 않을 것이라고 생각하는 게 상식일 것"이라며 "그런데 국민의힘이 잔잔하게 안정돼 가던 호수에 느닷없이 큰 돌을 던져버렸다. 그러니 풍랑이 다시 일어나는 것"이라고 말했다.
박 수석대변인은 "민주당은 국정안정법에 손을 댈 하등의 이유도 없고 생각도 없었다. 그런데 국정감사에서 송언석 원내대표가 '이재명 대통령의 재판이 재개될 수 있는가?'라고 법원에 질문했고, 법원은 '가능하다'라고 답변함으로써 뇌관을 건드린 것"이라며 "이런 상황에서 민주당이 가만히 있을 수 있느냐. 도둑이 내 집에 들어와서 설치는데 바라만 보고 있을 주인이 어디 있느냐. 당연히 몽둥이라도 들고 도둑을 쫒아내야 하는 것"이라고 덧붙였다.
박 수석대변인은 앞서 재판중지법을 이르면 이달 중 처리할 가능성을 언급한 바 있다. 박 수석대변인은 지난 2일 국회에서 열린 기자간담회에서 "이제 민주당에서 재판중지법은 국정안정법으로 호칭해 주시기를 부탁드린다"라며 용어 재정립을 당부하기도 했다(관련 기사: '프레임 전환' 나선 민주당... "재판중지법→국정안정법" https://omn.kr/2fvxx)
.
조국 조국혁신당 비상대책위원장은 이날 유튜브 방송 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "이 대통령 사건은 대표적인 검찰권 오남용 사건이고, 수사와 기소 과정에서 적법절차 위반, 허위 조작 등이 다 밝혀지고 있다"라며 "재판을 중지할 게 아니라 검찰이 스스로 자신의 잘못을 인정하고 공소를 취하해야 한다. 기소 자체가 잘못인 것"이라고 주장했다.
그러면서 "향후 검찰총장이 새로 오면 해야 할 중요한 일 중 하나가 이재명 대표 등 당시 민주당 또는 문재인 대통령 관련 인사에 대해 검찰이 오남용했던 것을 공소 취소 결정하는 것"이라고 덧붙였다.
국민의힘 "이재명 재판 오늘 다시 시작돼야"
국민의힘은 민주당의 재판중지법 추진에 반발하고 나섰다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 당 최고위원회의에서 "(이 대통령) 재판을 다시 시작하지 않는다면 민주당은 대법원장을 몰아내기 위해 사법부를 끊임없이 능멸할 것"이라며 "내일도 너무 늦다. 이재명에 대한 재판은 오늘 다시 시작돼야 한다"라고 말했다.
국민의힘 원내대표실은 이날 박 수석대변인 페이스북 메시지와 관련해 "국정감사에서 '이 대통령 재판이 재개될 수 있는가'라는 요지로 법원에 질문한 건 송언석 원내대표가 아닌 송석준 의원"이라며 "공당 대변인이 기초적인 팩트체크조차 없이 강요죄 고발을 운운하는 것이야말로 제1야당 국민의힘에 대한 협박·강요·폭거다. 박 대변인은 즉각 사과하고 해당 발언을 철회할 것을 요구한다"라고 밝혔다.
한편 박 수석대변인은 이날 최고위원회가 끝나고 기자들과 만나 "이 대통령 재판을 재개하라고 국민이 시켰다고 말하는 장동혁 대표는 대통령 선거의 의미를 모르는가. 대선 결과를 인정하지 않고 대선 불복까지 하겠단 뜻이냐"라며 "이 대통령은 이제 임기 5개월이 지나고 있는데 이렇게 쉽게 대통령에 대한 막말을 자주 하는 건 국민을 섬기는 태도가 아니다"라고 반박했다.