가로 5m 세로 4m, 스님이 지나간 자리에 남은 것

지난 1일 오후, 전북 남원시 사매면 노적봉 아래 청호미술관의 너른 잔디밭에 큰 캔버스(가로 5m 세로 4m)가 준비되었다. 청호미술관은 혼불문학관과 부지를 맞대고 있다. 이곳 호성사의 주지인 송하(松河) 스님의 선서화(禪書畫) 퍼포먼스 공연이 예정되었다.이날, 최명의 작가의 소설 <혼불>의 무대인 노봉마을과 구 서도역을 중심으로 혼불 문학 축제가 열렸다. 오전에 '효원 아씨 신행길' 행사가 노봉마을에서 정거장(구 서도역)까지 재연되었다. 오후에 '청암 부인 상여길' 행사가 역시 같은 구간에서 재연되었다.노적봉 아래 노봉마을의 혼불문학관은 소설 <혼불> 전시관이다. 이날 열린 혼불문학축제에서 혼불문학관은 행사의 공간에서 제외되어 있었다. 송하 스님은 혼불문학관에서도 의미 있는 볼거리 행사가 있어야 한다는 취지에서 선서화 퍼포먼스를 재능 기부를 준비하였다.청호미술관은 혼불문학관 앞에 있는 청호저수지와 연관된 미술관이란 의미이다. 청호(靑湖)저수지는 노봉마을에 있는 실제 농업용수 저수지이다. 최명희 작가는 소설 <혼불>에서 청암 부인이 노봉 들녘을 풍요롭게 하려고, 이 저수지를 조성한 것으로 나온다. 청호저수지는 청암 부인의 정신이 살아있는 현장이다.송하 스님이 선서화 퍼포먼스를 펼치기 시작했다. 한지 조각을 둘둘 말아서 물감을 묻혀 쓱쓱 속도감 있게 캔버스에 그려나갔다. 스님이 제작한 도료를 캔버스에 스프레이로 뿌리기도 하고, 맑은 물을 입에 머금어 살짝 내뿜기도 하였다.가을 햇살이 맑았다. 바람이 제법 불어서 캔버스가 들썩 거렸지만, 스님은 개의치 않았다. 송하 스님이 선서화 퍼포먼스를 펼치는 동안에, 동편제 판소리 양기권 명창이 백발가 흥부가 판소리와 민요 등을 소리하며 퍼포먼스의 품격을 높였다.송하 스님이 혼불문학관 옆에 호성사를 세우고 청호미술관을 열게 된 계기는 노적봉 아래에 있는 호성암 마애불 때문이었다. 노적봉 산 중턱에 높이 30여m 바위 호성암 터에 마애여래좌상이 커다랗게 새겨져 있다. 고려시대에 제작된 불상이라고 한다. 이곳 호성암에 사찰 창건 설화가 전해온다.옛날에 한 스님이 산속에서 수행하는데, 호랑이가 다가왔다. 호랑이는 목구멍에 비녀가 꽂혀 있었다. 스님이 비녀를 뽑아주었다. 어느 날 호랑이가 어여쁜 낭자를 물어 왔다. 낭자는 고을 원님의 딸이었다. 스님은 낭자와 함께 산에서 내려왔다. 고을 원님은 딸이 호환으로 죽은 줄 알았다. 초상까지 치렀던 딸이 살아왔으니 기뻤다. 고을 원님이 크게 시주하여 호성암이 지어졌다는 것.노적봉 아래 호성암은 소설 <혼불>의 정신적 구심처였다. 소설 속에서 노봉마을과 아래 들녘 사람들에게 호성암은 우리 절이었다.스님은 고향이 같고 불가에 인연 깊은 조정래 소설가를 선배로 따랐다. 조정래 소설가가 머무른 순천에 사찰을 건립하려고 생각하였다. 그러나 인연은 따로 있었다. 남원 노적봉 호성암 터의 마애여래좌상과 이 사찰의 창건 설화가 스님을 이곳으로 정착하게 이끌었다.스님은 이곳 혼불문학관 옆에 너른 터를 마련하고, 노적봉 호성암을 복원하는 의미에서 노봉마을에 호성사를 조성하였다. 호성사 앞에는 청호미술관을 건립하였다. 이 미술관에서 지역 예술가들의 작품을 계속하여 전시하고 있다. 이 미술관 이정희 관장은 차(茶) 문화를 선도하고 있다.송하 스님은 사찰에서 어린 시절 성장하였고, 동국대학교 미술학과를 졸업했다. 달마도를 즐겨 그리는 스님은 한국화와 서양화의 만남을 시도하며 추상화를 지향한다. 한국화의 안료와 서양화의 안료를 적정 비율로 혼합한 안료를 제작하여 사용하는데, 스님만의 독창적인 색상을 구현하였다는 평가를 받는다.스님은 유럽에서 오랫동안 미술 공부를 하였다. 1984년부터 8년간 유럽에서 16개 나라를 순회하며 전시회를 열었다. 스님은 한국서화대전의 초대 작가이기도 하다. 남원 노적봉 아래 혼불마을에서 펼치고 싶은 스님의 꿈은 원대하다. 혼불문학관 옆에 호성사 복원했고, 청호미술관을 건립하여 지역 예술 문화 활동의 디딤돌을 마련했다.스님은 호성사와 청호미술관 앞의 너른 대지에 박물관을 세우고, 문화예술인촌을 마련하는 게 소망이다. 화가, 작가, 영화인과 사진 작가 등 다양한 예술 장르의 작가들이 창작 활동에 전념하는 예술인 마을을 구상하고 있다. 이곳이 예술 활동을 통한 공유와 나눔의 터전이 되도록 우선 90명의 생활 보금자리를 마련할 계획이다.송하 스님이 선서화 퍼포먼스를 마치고, 행사를 참관한 사진작가들과 기념 사진을 찍었다. 기자는 청호미술관의 카페에서 스님을 만났다. 70세 중반의 노스님의 오른손에는 선서화 퍼포먼스를 진행한 흔적으로 안료가 묻어 있었다.혼불문학 축제의 하루 일정이 끝났다. 노적봉 아래 호성암 청호미술관을 내려와 혼불문학관을 지났다. 노적봉 아래 들녘에서 바라본 노적봉이 개화를 앞둔 한 송이의 연꽃 봉오리로 보였다.노적봉 산줄기가 흘러가서 오수천에 만난다. 이곳이 유서 깊은 삼계석문(三磎石門)이다. 석련대(石蓮臺). 삼계석문의 오수천에 발 담그는 노적봉 산줄기 끝에 거대한 연꽃 바위가 있다.새로운 목표가 생겼다. 혼불문학관을 출발하여, 노적봉 아래 들녘을 걷는다. 오수천을 만나면 석련대를 찾아 노적봉 정상으로 오른다. 신계리 마애불을 만나고, 교룡산 둘레길을 걷는다. 노적봉을 바라보며 들길을 걷다가, 다시 산길을 올라 노적봉 호성암지 마애불을 찾는다. 호성사 일대로 내려와서 혼불문학관에 도착한다. 이 걷기는 노적봉 혼불문학관의 순환 등산 코스가 될 터이다.하루의 여정이 빠듯할 이 노적봉 혼불문학관을 순환하는 등산과 산길을 꼭 걸어보고 싶다. 이곳에서 소설 <혼불>의 정신과 이야기가 끊임없이 되살아나고 있을 것이기 때문이다.