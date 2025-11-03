인천시, 국내 처음 'UN 글로벌 지속가능발전 도시상' 수상

큰사진보기 ▲인천시는 지난 10월 31일(현지시간) 콜롬비아 보고타에서 개최된 '2025 세계 도시의 날 기념식((World Cities Day)'에서 국내에선 처음으로 '2025 유엔(UN) 글로벌 지속가능발전 도시상(Shanghai Award)'을 수상했다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 지난 10월 31일(현지시간) 콜롬비아 보고타에서 개최된 '2025 세계 도시의 날 기념식((World Cities Day)'에서 국내에선 처음으로 '2025 유엔(UN) 글로벌 지속가능발전 도시상(Shanghai Award)'을 수상했다.세계 도시의 날은 유엔이 지정한 국제기념일로 매년 10월 31일 기념식을 개최한다. 유엔 글로벌 지속가능발전 도시상의 공식 명칭은 'Global Award for Sustainable Development in cities(Shanghai Award'이다.'UN 글로벌 지속가능발전 도시상(Shanghai Award)'은 유엔-해비타트(UN-Habitat)와 중국 상하이시가 공동으로 제정한 상이다. 지속가능한 도시 발전 성과를 달성한 도시를 선정해 글로벌 도시 간 교류와 협력을 촉진하고 도시문제 해결을 위한 혁신적 정책 모델을 확산하기 위해 2023년부터 시작했다.올해로 제 3회를 맞은 이 상은 그동안 호주 멜버른, 카타르 도하, 중국 푸저우, 모로코 아가디르, 말레이시아 조지타운 등 선진국과 개발도상국에서 고르게 선정됐다. 올해는 인천을 비롯해 에스포(핀란드), 메디나(사우디아라비아), 보고타(콜롬비아 수도), 알제(알제리 수도)가 지속가능발전 도시 모델로 선정됐다.이 상은 올해 전세계 85개 도시가 참여해 역대 최고 경쟁률을 기록했다. 인천시는 최종 후보 도시 15개 도시 가운데 하나로 선정됐다. 엄정한 최종 심사를 거쳐 '경제 성장과 기후 회복력을 결합한 Global Top 10 City Project'의 성과를 높이 인정받아 수상의 영예를 안았다.인천시가 이번 상을 수상하게 된 주요 성과는 다음과 같다.먼저, 포용적 도시 구축을 목표로 '천원주택'과 '지능형 교통체계(ITS) 구축'이 추진되고 있다. '천원주택'은 한국의 저출산 선제적으로 대응하는 공공임대 정책으로 2025년부터 매년 1000호 규모로 공급될 예정이며, 올해 500호 모집에서는 7.36대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 큰 관심을 모았다.또한, 지능형 교통체계(ITS) 구축을 통해 교통정보센터의 운영 효율을 높이고 대중교통 정보를 통합 관리함으로써, 도시 전역의 교통 문제를 개선하고 시민들이 보다 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하고 있다.인천시는 2013년 GCF(녹색기후기금) 사무국을 유치해 기후 금융과 녹색 개발의 글로벌 허브 역할을 수행해 왔다. 2022년 발표한 '2045 탄소중립 달성 목표 선언'을 통해 북큐슈, 방콕 등 국제 도시로 확산되는 모범 사례를 만들었다. 아울러, 2008년부터 몽골 조림 활동을 지원하며 UNEP(유엔환경계획)의 '10억 그루 나무 심기 캠페인'에도 참여하고 있다.인천시는 수상 다음 날인 11월 1일, 콜롬비아 아고라 보고타 컨벤션에서 열린 도시 네트워크 특별 세션에 참여해 우수 사례와 정책 성과를 발표했다. 이 자리에서 황효진 인천시 글로벌도시정무부시장은 인천의 지속가능발전목표(SDGs) 이행 성과와 새로운도시 의제(NUA) 추진 현황을 공유하며 국제사회의 높은 관심을 받았다.이번 수상을 통해 인천시의 사례는 '상하이 매뉴얼(Shanghai Manual) 2025 연례 보고서'에 수록돼 10월 31일 세계 도시의 날(World Cities Day)에 공개됐다. UN-Habitat의 NUA 플랫폼(urbanagendaplatform.org)에도 등재돼, 전 세계 도시들이 참고할 수 있는 글로벌 모범 사례로 알려질 것이다.한편, 인천시는 세계적인 컨설팅 기업 커니(Kearney)가 지난 10월 22일(현지시각) 발표한 '2025 글로벌 도시전망(Global Cities Outlook, GCO)'과 '글로벌 도시 지수(Global Cities Index, GCI)'에서 각각 55위와 84위를 기록하며 처음으로 순위권에 진입했다.유정복 시장은 "이번 수상은 인천의 우수한 성과가 세계적으로 인정받은 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 글로벌 톱텐 시티 인천(Global Top 10 City INCHEON)의 지속 가능한 도시 발전을 이루기 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.