관세협상·APEC 끝낸 이 대통령 국정지지율 53.0%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 2일 용산 대통령실에서 열린 한-싱가포르 공식오찬에서 발언하고 있다. 2025.11.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 3일 발표된 리얼미터 10월 5주차 조사에서 53.0%로 나타났다. 전주 조사 대비 1.8%p 상승한 결과로, 리얼미터 조사기준 3주 만의 반등이다. 반면 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 대비 1.6%p 하락한 43.3%로 집계됐다.리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난달 27~31일 전국 만 18세 이상 유권자 2517명(총통화 4만9345명, 응답률 5.1%)에게 무선RDD 자동응답 전화조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±2.0%p).관세협상 타결 등 한미정상회담과 경주 APEC 정상회의에 대한 긍정적 평가, 코스피 4000 돌파 및 3분기 GDP 1.2% 성장 등 경제 지표 호조가 지지도 상승의 주요 동력으로 작용했다는 평가가 나온다.조사기간 중 집계된 이 대통령 국정수행 평가의 일간 변화를 살펴보면, 지난 24일 49.6%(부정평가 45.8%)로 마감했던 이 대통령 국정수행 긍정평가는 지난 28일 54.0%(4.4%p↑, 부정평가 43.3%)로 나타났다. 코스피가 사상 처음으로 4000선을 돌파한 다음 날 결과치다.이후 한미정상회담 및 관세협상 타결이 있었던 29일엔 52.1%(1.9%p↓, 부정평가 43.4%)를 기록했다가 30일 52.9%(0.8%p↑, 부정평가 43.1%), 31일 52.8%(0.1%p↓, 부정평가 42.1%)로 마감됐다.권역별로 보면 대전/세종/충청(11.3%p↑, 48.2%→59.5%, 부정평가 35.5%)과 대구/경북(8.9%p↑, 37,8%→46.7%, 부정평가 50.5%)의 긍정평가 상승이 컸다. 연령별로 봤을 땐 60대(7.1%p↑, 51.3%→58.4%, 부정평가 39.3%)와 50대(1.3%p↑, 63.6%→64.9%, 부정평가 33.4%), 40대(1.2%p↑, 64.5%→65.7%, 부정평가 33.2%)의 긍정평가가 상승했다.이념성향별로는 중도층(n=1012)의 긍정평가가 전주 조사 대비 1.8%p 오른 54.7%(부정평가 42.5%)로 집계됐다. 반면, 보수층(n=669)의 긍정평가는 전주 조사 대비 0.7%p 내린 28.2%(부정평가 68.4%), 진보층(n=596)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1.5%p 내린 78.8%(부정평가 18.9%)로 조사됐다.한편, 더불어민주당 지지도도 리얼미터 조사기준 3주 만에 상승세로 전환했다.리얼미터가 지난달 30~31일 전국 만 18세 이상 유권자 1004명(총통화 24365명, 응답률 4.1%)에게 무선RDD 자동응답 전화조사로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).민주당 지지도는 전주 조사 대비 1.3%p 오른 45.4%로 집계됐다. 다만 국민의힘 지지도도 전주 대비 0.6%p 오른 37.9%였다. 그 다음으론 개혁신당 2.8%, 조국혁신당 1.8%, 진보당 1.3%, 기타 정당 2.0% 순이었다. 무당층은 8.8%로 조사됐다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.