[사진] "전규홍은 아직도 우리 곁에 있다" 4주기, 노동해방의 깃발 아래 다시 모이다

큰사진보기 ▲11월 1일 양산 솥발산 민주묘역, 전규홍 동지 4주기 추모제. 늦가을 바람 속에 동지들이 다시 모여 ‘노동해방 세상’의 꿈을 되새겼다. 추모의 자리는 곧 연대의 약속이었고, “전규홍은 아직도 우리 곁에 있다”는 외침이 울려 퍼졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 11월 1일, 늦가을 바람이 서늘하게 스치는 양산 솥발산 민주묘역. 묘역 한켠에는 '노동해방의 불꽃, 전규홍 동지'라는 문구가 적힌 작은 현수막이 펄럭였다. 노동의 이름으로, 그리고 동지의 이름으로 다시 모인 이들이 묵념의 시간으로 이날 추모제 행사가 시작되었다.이날 추모제는 전규홍동지정신계승사업회 주관으로, 민주노총 부산지역본부, 민주일반노조 부산본부, 부산경남울산열사정신계승사업회 등 노동단체와 시민연대자들이 함께했다. 행사는 전종혁 전규홍동지정신계승사업회 부회장의 사회로 시작되었고, '전규홍 동지 약력 소개'에 이어 배성민(전국민주일반노조 부산본부장), 김형수(전국민주일반노조 상임위원장), 이영훈(전국민주일반연맹 비상대책위원회 위원장), 김재남(민주노총 부산본부 본부장), 김대식(부경울열사회 회장) 등이 차례로 단상에 올라 그의 삶과 정신을 되새겼다.배성민 본부장은 추모사에서, "전규홍 동지라면 정권교체에 안심하지 않았을 겁니다. 늘 우리 옆에 있는 전규홍과 함께 노동해방 세상을 쟁취하기 위해 쉼 없이 싸웠을 겁니다. 혼자 앞서가지 않겠습니다. 2026년, 조합원 동지들과 발맞춰 힘차게 투쟁하겠습니다"라는 결의를 다졌다.묘역을 가득 채운 박수는 단순한 추모가 아니라, '다시 싸우겠다'는 다짐의 박수였다. 이어 유가족 남영란씨(고 전규홍 동지의 옆지기)는 짧지만 깊은 목소리로 감사 인사를 전했다. 그는 "아직도 현장에서 전규홍을 기억해주는 동지들이 있다는 게 살아 있는 위로이자 책임"이라며 고개를 숙였다.행사 말미에는 '변현주 & 액트'의 추모공연이 이어졌다. 기타와 노래가 바람에 실려 묘역을 감쌌고,참석자들은 조용히 손을 모았다. 그 순간, 전규홍이라는 이름은 단지 과거의 이름이 아니라, 현재의 싸움 속에서 여전히 숨 쉬고 있음을 모두가 느꼈다. 전규홍 동지 4주기 추모제는 그렇게 끝이 아니라, 다시 시작의 자리였다. 노동해방의 깃발 아래, 그의 이름은 여전히 투쟁의 언어로 남아 있었다.*고 전규홍씨는 부산일반노조 11기, 12기 위원장(2017년), 민주일반연맹 부산지역본부 본부장 및 사무국장(2020~2021년) 등을 역임했다. 2021년 11월 12일 수술 중 사망했다(2019년 4월 2일 부산에서 노동개악저지 선전전 도중 당한 교통사고 후유증으로 인한 수술).