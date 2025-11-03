한미 국방장관, 오늘 JSA 동반 방문... 대북메시지 나올까

큰사진보기 ▲피트 헤그세스 미국 국방장관 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관이 3일 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문한다.국방부에 따르면, 한미 국방부 장관은 이날 오후 함께 JSA를 방문할 예정이다. 양국 국방부 장관이 JSA를 동반 방문하는 건 지난 2017년 제임스 매티스 전 장관과 송영무 전 장관 방문 이후 8년 만이다.양국은 JSA 방문을 계기로 대북 메시지를 내는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한했던 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 회동이 무산된 가운데, 헤그세스 장관이 어떤 대북메시지를 발신할지 주목된다.오는 4일 열리는 제57차 한미안보협의회의(SCM) 참석을 위해 이날부터 이틀 일정으로 방한한 헤그세스 장관은 안 장관과 JSA를 방문하는 것을 첫 일정으로 잡았다. 헤그세스 장관은 JSA 방문 이후 경기도 평택 캠프 험프리스 주한미군 기지도 방문할 예정이다.한편, 이번 SCM은 양국 국방부 장관 취임 이후 열리는 첫 공식 대면회담으로 ▲대북정책 공조 ▲연합방위 태세 ▲확장억제 ▲지역 안보협력 ▲사이버·우주·미사일 협력 ▲함정 건조 및 유지·보수·정비(MRO) 등 방산 협력 ▲국방과학기술 협력 등이 주요의제로 논의될 예정이다.특히 이번 회의에서 전시작전통제권 전환과 관련해 양국 간 어떤 진전을 이룰지 관심사다. 지난 9월 열린 제27차 한미통합국방협의체(KIDD) 회의에서 한미는 앞서 양측이 합의한 '조건에 기초한 전작권 전환계획' 추진현황을 점검하면서 '조건 충족의 상당한 진전'에 공감대를 이룬 것으로 전해졌다.지난달 29일 경주에서 열린 한미 정상회담 합의사항인 한국의 원자력추진잠수함 도입과 관련된 구체적 논의가 이뤄질지에 대해서도 이목이 쏠리고 있다.