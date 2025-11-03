포럼사람과교육, 학생의날 "교육은 누구의 것인가?"

교육은 누구의 것인가 - 96주년 학생독립운동기념일에 부쳐

1929년 11월 3일, 광주의 학생들은 식민지 지배에 맞서 조국의 독립과 민족의 존엄을 외쳤습니다. 그날의 외침은 단지 정치적 독립을 향한 투쟁이 아니라, 배움의 주체로 서려는 학생들의 교육적 각성이기도 했습니다. 그 정신이 오늘날 '학생독립운동기념일'로 이어지고 있습니다.

96년이 지난 지금, 우리는 다시 묻습니다.

"교육은 누구의 것인가?"

교육은 행정의 명령이나 제도의 틀에 갇힌 영역이 아닙니다. 배움의 주체인 학생, 교육을 이끌어가는 교사, 그리고 교육의 방향을 함께 고민하는 학부모와 시민 모두의 것입니다. 이것이 우리가 말하는 '교육주권'의 의미입니다. 교육주권은 교육의 모든 주체가 존중받는 민주적 원리입니다. 학생이 배우고 성장할 권리, 교사가 자유롭게 가르칠 권리, 그리고 학부모와 시민이 교육의 방향을 함께 결정할 권리를 포괄합니다. 이는 헌법이 보장한 민주주의의 핵심이자, 한 사회가 얼마나 사람을 존중하는가를 가늠하는 기준입니다.

1929년의 학생들은 부당한 권력과 불평등한 제도 앞에서 "우리의 배움은 우리 스스로의 것이다"라고 선언했습니다. 그들의 깨어있는 외침은 지금도 우리 교육의 거울이 되어야 합니다. 오늘의 학교가 학생의 존엄과 주체성을 되찾는 공간이 될 때, 그날의 독립정신은 현재 속에서 완성됩니다.

포럼, 사람과 교육은 '교육주권의 회복'을 우리 시대의 새로운 독립운동으로 인식합니다. 학생이 존중받고, 교사가 신뢰받으며, 모든 시민이 교육의 주체로 참여하는 사회, 그것이 우리가 지향하는 진정한 '사람을 향하는 교육'입니다.

2025년 11월 2일. 포럼사람과교육.

포럼사람과교육(대표 송영기)은 3일 학생의날에 맞춰 낸 자료를 통해 "학생이 존중받고, 교사가 신뢰받으며, 모든 시민이 교육의 주체로 참여하는 사회, 그것이 우리가 지향하는 진정한 '사람을 향하는 교육'입니다"라고 밝혔다. 다음은 자료 전문이다.