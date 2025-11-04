아무 일도 없었다는 듯이 의사들이 돌아왔답니다

▲동생의 1주기를 맞아의료대란 중 동생은 하늘나라로 떠났습니다. 이제 1주기를 맞았습니다. 그러나 그 시간은 과거의 시간이 아닙니다. 남겨진 가족에겐 지난 1년은 항상 오늘이었습니다. 지금도 여전히 오늘입니다. 적어도 통증완화 치료라도 받을 수 있었더라면 … 남은 가족들은 그녀의 마지막 고통을 기억 속에서, 꿈속에서 고스란히 안고 살아가고 있습니다. ⓒ 권미숙 관련사진보기