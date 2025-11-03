천수만으로 날아온 붉은가슴기러기, 이건 하나의 '전조'다

큰사진보기 ▲2018년 런던오아시스에서 만난 붉은가슴기러기 ⓒ 이경호 관련사진보기

붉은가슴기러기(Branta ruficollis)는 몸길이 54~60cm 남짓으로 세계에서 가장 화려하고 가장 위태로운 새 중 하나다. 흑기러기보다 작고, 목이 짧으며, 부리는 앙증맞을 정도로 짧다. 그러나 그 몸에 새겨진 색의 대비는 단호하다. 머리와 등은 검은빛으로 단정하고, 얼굴에는 하얀 띠가 둥글게 감싸며, 목과 가슴에는 불타오르는 듯한 적갈색 띠가 넓게 둘러 있다. 이 붉은 띠가 바로 이 새의 이름이자, 그 생명의 표식이다.붉은가슴기러기는 북서 시베리아의 타이미르반도와 얀타이 지역의 툰드라에서 번식한다. 6월, 해빙이 시작되고 이끼와 자작나무 관목이 녹색으로 변할 때, 이 새들은 툰드라의 작은 하천과 연못 주변에 둥지를 튼다. 주변에는 북극여우와 도요새 같은 이 지역의 상징적인 생명들이 함께 살아간다. 붉은가슴기러기의 둥지는 보통 눈이 녹은 물웅덩이 근처의 맞은편 풀밭에 만들어지며, 새끼들은 40여 일 만에 하늘을 배운다.하지만 북극의 여름은 짧고, 빠르게 끝난다. 8월이면 이미 얼음의 그림자가 내려앉고, 새들은 긴 여정을 준비한다. 그들은 시베리아의 툰드라에서 출발해, 우랄산맥을 넘고, 카스피해를 따라 내려와 흑해 북부와 발칸반도, 이란, 이라크, 터키로 향한다. 그중 일부는 유럽 남부로, 또 일부는 아시아의 내륙으로 흩어진다. 그 긴 여정의 도중에, 아주 드물게 한반도 남서부의 습지, 바로 천수만을 찾는 개체가 있다.한국에서의 붉은가슴기러기는 12년이 첫 관찰이었다. 2012년 10월 21일, 충남 천수만 간월호에서 처음 1개체가 관찰되었고, 2021년 10월 11일 다시 서산시 천수만 농경지에서 1개체가 확인되었다. 그 후 몇몇 지역에서 관찰 소식이 있었다. 그리고 2025년 3월, 천수만에서 다시 붉은가슴기러기가 포착된 것이다. 그리고 10월, 강화 교동도와 천수만에서 잇따라 확인되었다. 이 종의 동아시아 이동경로에 대한 새로운 가능성을 보여주는 듯한 기록이다.기후변화로 북극의 툰드라가 빠르게 따뜻해지고 있다. 시베리아 북부의 강 주변 툰드라 지대는 습지가 말라가고, 이끼류와 풀의 군락이 사라지고 있다. 이러한 변화는 붉은가슴기러기에게 치명적이다. 번식지를 잃은 새들은 더 남쪽으로 이동하거나, 때로는 잘못된 경로로 날아들기도 한다. 천수만에서의 출현은 단순한 우연이 아니라, 지구 기후체계의 변화가 조류의 이동경로를 바꾸고 있다는 신호일지도 모른다.붉은가슴기러기는 현재 IUCN 적색자료목록에서 '위기종(EN)'으로 분류되어 있다. 1970년대만 해도 약 30만 개체가 관찰되었지만, 1990년대 이후 개체 수는 급감하여 현재는 5-6만 개체 미만으로 추정된다. 주요 서식지였던 흑해 북부와 카스피해 연안의 습지가 농지로 전환되고, 불법 사냥이 만연한 것이 원인이다. 특히 1980~90년대 러시아 남부 지역에서 기러기 사냥이 성행하면서 붉은가슴기러기의 개체군은 반토막이 났다.현재 이 종은 아프리카와 유라시아 물새보전협정(African-Eurasian Waterbird Agreement)등을 통해 루마니아, 불가리아, 터키, 카자흐스탄, 러시아 등에서 공동보전종으로 지정되어 있으며, 유럽연합의 '조류지침(Birds Directive)'에 따라 법적으로 보호받고 있다고 한다. 또한 람사르협약에서도 특별관리 대상 종으로 지정되어, 주요 월동지 습지의 보전사업이 진행 중이다. 불가리아의 두란쿨락 호수(Durankulak Lake)와 루마니아의 슈체아바 습지(Suceava Wetland)가 붉은가슴기러기의 최대 월동지로 알려져 있다. 붉은가슴기러기의 서식으로 호수와 습지는 국제적 보호구역으로 관리되고 있다.국제적인 NGO인 BirdLife International은 이 새를 유럽 툰드라 생태계의 건강도를 보여주는 지표종으로 지정한 것으로 알려졌다. 이들의 생존은 단순히 한 종의 보전이 아니라, 북극 생태계 전체의 회복력과 연결된 문제로 인식된다.기러기는 오래전부터 인간의 삶과 문화 속에서 이동과 귀향의 상징이었다. 한겨울의 들녘에서 울려 퍼지는 기러기의 울음소리는, 자연의 순환과 생명의 끈질김을 느끼게 한다. 고대 중국 시인 두목은 "기러기 울음은 가을의 서한(書翰)"이라 했고, 조선의 문인 이덕무는 "기러기의 날개 끝에 계절이 묻어온다"고 기록했다. 실제로 기럭이의 울음소리는 구슬프게 느껴지고, 가을과 겨울이라는 풍광과 어울려 처량한 정서를 나타내주는 새이다. 외모로 보면 붉은가슴기러기는 이런 이미지와는 상반되게 화려하게 느껴진다.기러기의 이동은 생명의 순환을 보여주는 일이다. 붉은가슴기러기의 여행은 그래서 더 특별하다. 인간의 경계와 전쟁, 개발로 가득한 유라시아 대륙을 가로질러 수천 킬로미터를 나는 동안, 이 새는 국경이란 개념을 모른다. 그러나 우리가 만든 정치적·경제적 경계가 이들의 생존을 위협한다.천수만의 습지가 간척으로 좁아지고, 농경지가 늘어나면, 붉은가슴기러기뿐 아니라 수많은 철새들의 길이 막힌다. 결국 그들의 운명은 우리의 삶과 맞닿아 있다. 필자는 아직 한국의 들판에서 이 새를 직접 보지 못했다.하지만 2018년 런던 남부의 런던 오아시스(London Oasis)에서 처음으로 붉은가슴기러기를 만났다. 당시에는 그 새가 이렇게 귀한 존재인지도 몰랐다. 회색빛 겨울 하늘 아래, 잔잔한 연못 위를 스치던 그 새의 붉은 가슴깃은 마치 얼어붙은 세계 속의 불씨였고, 열정이 느껴졌다. 그날의 사진을 다시 꺼내보면, 단순한 탐조의 기록이 아니라 생명의 기록이었다는 생각이 든다.그 붉은 빛은 경이로움이자 경고였다. 지금도 북극의 빙하가 녹고, 습지가 사라지는 속도는 기러기의 비행 속도보다 빠르다. 붉은가슴기러기가 한국의 천수만으로 날아온 것은 어쩌면 지구의 상처를 보여주는 작은 전조일지도 모른다. 천수만은 한국에서 겨울철새의 성지로 불린다.매년 10월이면 수만 마리의 큰기러기와 쇠기러기, 청둥오리가 찾아와 하늘을 덮는다. 그 무리 속 어딘가에 붉은가슴기러기가 섞여 있을지도 모른다. 기러기가 하늘로 돌아올 수 있는 세상은, 결국 인간도 함께 살아갈 수 있는 세상이다. 나는 올겨울, 그 세상을 다시 만나기 위해 천수만으로 향하려 것이다. 바람이 매서워도 수평선 너머에서 들려오는 한 마리 기러기의 울음이, 지구의 붉은 열정으로 되살아나길 바라며.