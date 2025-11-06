큰사진보기 ▲창원 마산음악관 뜰에 있는 돌비. 처음에는 <선구자>가 새겨졌다가 조두남의 친일행적이 드러나면서 뭉개버렸다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲창원 마산역 앞 정원에 있는 <선구자 노래비>. 가곡 <선구자>는 친일파 윤해영, 조두남이 작사작곡했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1990년대 초기까지 국가의 주요행사나 시민운동단체, 특히 독립운동 관련 행사장에서 널리 불렀던 노래가 있었다. 가곡 <선구자>이다."가곡 <선구자>는 노랫말이 가지고 있는 그 비극적 서사성을 장중한 선율에 실어 우리를 감동적으로 압도한다. 이 때문인지 사람들은 이 노래를 즐겨 부른다. 그 전에는 오랫동안 닫힌 황야의 종적 없는 유민(流民)이 되었을 동토를 생각하며 불렀고, 그 땅·대륙이 열리고부터는 고난의 시대를 회상하는 민족 감정적 차원에서 널리 애창되고 있다." (주석 1)이 노래는 김영삼 대통령 취임식 식전 행사 때도 MBC 텔레비전이 주요하게 처리했고, 3.1절에는 KBS2 채널에서 이 곡을 의미있게 방영했다.윤해영 작사, 조두남 작곡, 테너 엄정행이 부른 가곡 <선구자>는 한 때 민족, 민중의 노래였다.(1절)일송정 푸른솔은 늙어 늙어 갔어도한줄기 해란강은 천년 두고 흐른다자난 날 강가에서 말 달리던 선구자지금은 어느 곳에 거친 꿈이 깊었나(2절)용두레 우물가에 밤새소리 들릴 때뜻깊은 용문교에 달빛고이 비친다이역하늘 바라보며 활을 쏘던 선구자지금은 어느곳에 거친꿈이 깊었나(3절)용주사 저녁종이 비암산에 울릴 때사나이 굳은 마음 길이 새겨 두었네조국을 찾겠노라 맹세하던 선구자지금은 어느 곳에 거친 꿈이 깊었나<선구자>의 노랫말은 1절은 윤해영이 짓고, 2, 3절은 후에 작곡자 조두남이 지었다는 설이 있으나 확인되지는 않았다.상당 기간 동안 '국민가요'처럼 불리던 이 노래가 국민으로부터 멀어진 것은 오양호(인천대 교수·문학평론가)의 '선구자적'인 노력 때문이었다.1991년 2월 필자는 <선구자>의 작사가 윤해영이 독립군이 아니라 시인이었으며, 특히 친일 시 <오랑캐 고개>와 <낙토만주>를 썼다는 사실을 발견하고 사실은 사실대로 밝혀야겠다는 생각에서 한 편의 글을 쓴 적이 있다.1938년에 쓴 시 <오랑캐 고개>에서 '오색기 나부낀다'고 노래함으로써 의식이 꺾이기 시작했던 그는 5년 뒤인 1943년에 와서는 완전히 변절하고 말았다. 안타까운 일이다. 1932년 원망의 대지 만주 땅을 누비며 민족의 한을 전신으로 염원하던 시대의 창이 <선구자>가 발표된 지 꼭 10년을 버티다 꺾여버린 그 의지가 안타깝고 원망스러울 따름이다. 그런데도 <선구자>는 현실적으로 여전히 일반 국민들의 사랑을 받고 있다. 이것은 그냥 지나치고 넘어갈 문제가 아니다. (주석 2)일제는 1930년대 만주를 침략하고 '괴뢰만국'을 세우고 중국의 한족, 만주족, 조선족, 몽골족, 일본족을 모아 이른바 '오족협화회'를 만들었다. 그리고 만주를 '낙토'라고 선전해왔다. 윤해영은 여기에 참여하고 <낙토만주>를 지었다.윤해영의 친일 시 <낙토만주>이다.오색기 너울너울 낙토만주 부른다백만의 척사들이 너도나도 모였네우리는 이 나라의 복을 받은 백성들희망이 넘치누나 넓은 땅에 살으리송화강 천리언덕 아지랑이 앵화촌강남의 제비들도 봄을 따라 왔는데우리는 이 나라의 흙을 맡은 일꾼들황무지 언덕우에 힘찬 광이 두르자끝없는 지평선에 오곡금파 굼실렁노래가 들리누나 아리랑도 흥겨워우리는 이 나라의 터를 닦는 선구자한 천년 세월 후에 영화만세 빛나리.윤해영이 오족협화회에서 일할 때 지은 또 다른 시 <척토기>이다.고향 떠나든 날 진달래를 꺽거훗고하룻 밤을 오구나니 눈이 상기 쌓였구나찬 바람 만주벌판이 바로 예가 거기리사나히는 성을 쌓고 부녀들은 흙을 날라창세기 신화처럼 새 부락을 일워졌다아들 딸 대대손손이 이 땅우에 사오리언덕은 무연하고 온갖 잡초 우거진데나는야 소를 모라 것친 땅을 일구는이지평선 저-넘어로 봄바람은 부러온다한국에서 윤해영의 노래 <선구자>가 배척되고 있을 때 중국의 한인사회 일각에서 <선구자>의 의미를 높이 평가하는 기류가 있었다.<선구자>는 1930년대 초기에 창작된 후(조두남 작곡) 널리 보급되어 크낙한 영향력을 산생한 노래이다. 이 작품에서 시인은 현대의 령마루에 서서 흘러간 민족의 력사를 돌이켜 보면서 외래의 강포에 대항하고, 민족해방을 위하여 분연히 떨쳐나 슬기와 용맹, 절개와 위훈으로 자랑을 떨친 우리 조상들 특히 선구자들을 절절하게 추모하면서 민족의 비운을 한 몸에 지니고 나라와 미녹을 건져 낼 선구자들의 출현을 그같이 고대하고 있다. 이 노래는 그 시적 정서가 비장하고 겨레의 넋이 세차게 사품치고, 민족의 념원과 정서를 대변함으로 하여 당시는 물론 오늘에 이르기까지도 아주 널리 전승되어 불리우고 있다. (주석 3)이에 대해 오양호 교수는 단호한 입장을 보여주었다.시인 윤해영을 <선구자>의 시인으로만 평가할 수는 없다. 설사 <선구자>가 높은 문학성을 지닌 시로 평가된다고 하더라도 <낙토민주>, <척토기>, <오랑캐 고개> 등에 나타나는 친일적 주제로 하여 그를 일제에 항거하고, 그 투혼을 노래한 민족적 차원에서만 이해하는 것은 문학사적 면에서 볼 때 올바른 자리매김이 아니다. 즉 '중국조선족문학사'의 기술과 같은 평가는 재고되어야 하고, 우리 또한 이 문제를 다루는데 있어서 감정적 차원을 벗어나야 한다. (주석 4)주석1> 오양호, <'선구자', 왜 부르지 말아야 하나>, 1991.2> 앞과 같음.3> <선구자>, 중국조선족문학사(연병인민출판사), 1990.4> 오양호, 앞의 책.