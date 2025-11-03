자전거로 삽교호·예당평야·소들섬을 잇는 '일렉트립'

큰사진보기 ▲참가자들은 오전 10시까지 삽교호 자전거터미널에 모여 시각예술가 서해영 작가가 제작한 새 형상의 조형물을 어깨에 메고 소들섬을 향해 출발했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲관광두레 이경미 씨가 출발에 앞서 참가자들에게 코스와 일정을 안내하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲화이트라인 관계자가 선두에 서서 참가자들이 자전거를 타고 삽교호 일대를 천천히 달리고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표가 소들섬 일원에서 참가자들에게 탐조 해설과 활동을 진행하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진에 거주하는 장유선 씨가 하루 연차를 내고 친구와 함께 참여한 뒤, 망원경을 통해 큰기러기들의 군무를 관찰하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲삽교호 우강평야에서 참가자들은 자전거 라이딩을 하며 생태환경 교육 연구자와 함께 탐조 활동을 즐기고, 지역의 재료와 예술가의 손길로 재탄생한 미식을 경험하며 다채로운 시간을 보냈다. ⓒ 김정아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.

지난 10월 31일, 당진 삽교호 관광지에서 출발한 주식회사 화이트라인의 '일렉트립–새들을 위한 기념비'가 우강평야를 지나 우강면 소들섬으로 이어졌다. 이날 오전 10시, 삽교호 자전거터미널에 모인 참가자들은 새의 속도로 당진의 자연을 느끼며 인간 중심의 시선에서 벗어나 자연과 공존의 감각을 되찾는 여정을 시작했다.이번 프로그램은 2025년 한국관광공사 관광두레 육성지원사업의 일환으로, 당진 지역 주민사업체로 선정된 화이트라인이 기획했다. 화이트라인은 에너지도시 당진의 생태와 환경에 주목하며, 여행에 예술의 상상력과 미식의 감각을 더해 익숙한 풍경을 새롭게 바라보는 예술형 생태 여행을 선보였다.무엇보다 이번 여정의 핵심에는 시각예술가 서해영 작가의 작품 〈새들을 위한 기념비〉가 있다. 이 작품은 2024년부터 소들섬을 중심으로 한 생태 리서치를 기반으로 진행된 프로젝트로, 새들의 안식처를 매개로 지역 생태의 아름다움과 비인간 존재의 생명력, 그리고 수도권 전력 수급을 위한 인간의 이기적 행위가 빚어내는 서사를 작가만의 시선으로 재해석한 작업이다. 서 작가는 '연(鳶)'의 틀을 활용해 새의 형상을 만드는 과정을 시민들과 함께 진행했고, 이를 현장에서의 퍼포먼스로 확장해 참여자 스스로가 살아 있는 조각이자 '기념비'가 되는 예술적 경험을 완성했다.이번 퍼포먼스는 2025년 한국문화예술위원회 시각예술창작산실에 선정된 '역기념비 프로젝트–새들을 위한 기념비 2'와도 연계되어 진행되며, 오는 12월 당진의 스페이스 2045, 내년 1월에는 서울 온수공간에서 개인전 형태로 이어질 예정이다. 이 여정의 중심에는 서해영 작가의 예술적 비전이 깃들어 있었지만, 아쉽게도 당일 현장에는 함께하지 못했다.아울러 이번 행사에는 천수만·군포·서울 등 당진 지역의 참여자들도 합류해, 지역을 넘어선 생태 감수성의 연대를 보여줬다. 이어 삽교호 자전거터미널에서 출발한 참가자들은 우강평야의 논길을 따라 천천히 이동했다. 자연은 선명하게 다가왔다.바람의 결이 몸에 닿고, 들판의 향이 폐부 깊이 스며들었다. 참가자들은 그저 달리는 것이 아니라, 자연의 일부로 존재하는 새의 시선으로 삶과 생태를 바라보는 여행을 이어갔다.삽교호 소들섬 우강 평야에는 철새가 쉬어가는 자리이자 사람이 머무는 마음의 공간, 이번 여행의 종착지 소들섬은 매년 50마리 이상 철새가 찾아오는 '생명의 섬'이다. 새들의 쉼터가 있다. 소들섬은 방조제에서 1.5M 상류로 가까운 제방에서 300m정도이다. 무엇보다 소들섬은 삽교천 방조제 축성과 농지정리사업 후 조수간만의 차로 인해 모래가 쌓이면서 자연스럽게 만들어졌다.매년 면적이 조금씩 늘어나면서 바로 인접한 우강평야와 더불어 겨울철새들의 주요 월동지로 다양한 생물종이 공존하는 아름다은 소들섬이다. 이곳에서 생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표의 안내로 필드스코프 탐조 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 흰꼬리수리, 큰고니, 저어새, 황새 등 멸종위기종의 비행을 관찰하며 당진의 하늘이 품은 생명의 길을 눈으로, 마음으로 느꼈다.당진에 거주하는 장유선(40)씨는 "하루 연차를 내고 참여했는데, 우리가 자연과 함께 살아갈 수 있는 길을 찾아야 한다는 것을 깊이 실감했다"며 "짧은 시간이었지만 예술과 생태가 이렇게 한자리에서 어우러질 수 있다는 사실이 놀라웠고, 특히 큰기러기들의 군무를 직접 볼 수 있어 감동적이었다"고 말했다.생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표는 "소들섬은 단순한 철새의 쉼터가 아니라 인간이 자연과 함께 살아가는 방식을 배워가는 생태의 교실이다. 오늘 참가자들의 생태환경보존에 좀 더 관심을 보여준 감수성은 당진의 자연을 지켜낼 희망의 시작이라"고 소감을 전했다. 이어 "소들섬 일대는 멸종위기 야생생물의 서식·이동길로 알려져 있으며, 지역 주민들이 람사르습지 지정을 추진하며 보전 활동을 이어가고 있다"고 덧붙였다.여정의 끝에는 '덕부엌' 사장님이 손수 준비한 도시락이 참가자들을 맞았다. 예당평야의 햅쌀과 당진산 참나물, 사과, 무화과, 표고버섯 등 로컬 식재료로 만든 퇴적밥 도시락은 소들섬의 지층을 형상화한 예술적인 한 끼였다. 당진의 제맛을 담은 반찬이 '퇴적층을 먹는 듯한' 콘셉트로 구성되어 여행의 맥락을 완성했다. 현지 재료를 멀리서 들여오지 않는 로컬·저탄소 식경험은, 자연을 체험한 지속가능성의 식탁을 더했다.관광두레 이경미씨는 "화이트라인은 지역의 생태를 예술적 언어로 풀어내고, 주민과 여행자가 함께 참여하도록 한 점에서 지속가능한 관광의 새로운 모델을 제시했다"며 "앞으로도 지역 예술가와 협력한 생태기반 여행 프로그램을 지속적으로 지원할 계획"이라고 밝혔다.한편,주식회사 화이트라인은 앞으로도 예술이 여행이 되고, 여행이 예술이 되는 로컬 감각 콘텐츠를 꾸준히 기획할 예정이다. 이번 프로젝트를 시작으로 당진의 산업, 생태, 역사, 문화를 다른 방식의 여행으로 새롭게 엮어내며 지역과 타 지역을 잇는 문화생태 네트워크를 확장할 계획이다.