감나무 아래에서 배운 인생의 지혜

사는이야기

인천경기

25.11.03 11:14최종 업데이트 25.11.03 11:14

감나무 아래에서 배운 인생의 지혜

스스로 익어가며 서로에게 따뜻한 '까치밥' 하나를 남기는 것

감나무는 내 인생의 뿌리였다. 그 뿌리는 어린 시절 여리고 흔들리던 마음까지 단단히 붙잡아 주었다. 그 넉넉한 그늘 아래서 나는 웃었고, 울었고, 세월의 무늬를 배웠다. 아버지의 손길이 닿은 가지마다 계절이 피었고, 엄마의 손맛이 스며든 감마다 사랑이 익어갔다.

집 마당에 오래된 감나무로부터 넉넉한 지혜를 배웠다.
집 마당에 오래된 감나무로부터 넉넉한 지혜를 배웠다. ⓒ 이점록

고향 마을 뒷산 밭둑, 아버지의 손끝에서 태어난 감나무들은 제각기 제자리를 지키고 섰다. 아버지는 봄마다 새 가지를 접붙이시며 "올해는 더 잘 열겠지" 나지막이 읊조리셨다. 그 말씀은 단지 탐스러운 감에 대한 기대가 아니었다. 그것은 한 해를 기어이 살아내고야 말겠다는 한 가장의 굳건한 희망이었다.

가을걷이가 시작되면 온 가족이 감 따기에 나섰다. 아버지는 익은 감을 조심스레 따서 자루에 담았다. 무거운 짐을 지게에 지고 산길을 내려오셨다. 굽은 허리, 굵어진 손마디, 그리고 땀으로 젖은 옷자락. 그 모든 것이 우리 가족의 생계였고, 부모님의 땀이었다. 이제 와 돌이켜보면 그 모든 풍경은 사무치는 그리움이자, 죄스러운 미안함으로 남아 있다.

해 질 녘, 아버지의 땀 냄새가 잦아들 무렵이면 부엌에서는 엄마의 분주한 손길이 시작됐다. 홍두깨로 밀가루 반죽을 밀어내던 둔탁한 소리, 얇게 썬 국수 가락이 툭툭 떨어지던 정겨움이 아직도 귀에 쟁쟁하다. 이윽고 엄마는 하얀 김이 피어오르는 국수를 큰 그릇에 담아 내놓으셨다.

마루에 둘러앉은 가족들의 얼굴에는 고단함 대신 따뜻한 미소가 번졌다. 그날의 저녁 만큼은 세상 어떤 잔칫상도 부럽지 않았다. 한 그릇의 손국수 속에는 엄마의 정성과 우리 집의 사랑이 통째로 담겨 있었다.

엄마는 국수를 다 썰고 남은 반죽 마디를 잔불에 구워 내 주시곤 하셨다. 고소한 냄새가 부엌 안에 퍼지면, 나는 어느새 군침을 삼키며 그 곁에 앉아 있었다. 세상 어떤 음식보다 따뜻하고 정겨웠던 그 맛. 이제는 다시 느낄 수 없지만, 마음속 어딘가에는 여전히 김이 모락모락 피어오르는 엄마의 손국수가 남아 있다. 문득 코끝이 시큰해진다.

물론, 어린 시절의 내가 그 감이 익기를 기다릴 만큼 어른스럽지는 못했다. 동무들과 어울려 덜 익은 '땡감'을 따 먹던 기억이 선명하다. 홍시도 아닌, 떫디떫은 감을 따서 그대로 베어 무는 것이다. 그때는 번듯한 과도도 없었다. 그저 담벼락의 뾰족한 돌에 감을 대고 손바닥으로 '탁' 치면 감은 두 쪽으로 갈라졌다. 혀가 얼얼할 정도로 떫었지만 소금을 살짝 뿌려 먹으면 그나마 견딜 만했다.

좀 부끄러운 이야기지만, 땡감을 많이 먹고 나면 변을 보지 못해 고생한 경험이 한두 번이 아니었다. 이제 와 돌이켜보면, 그 시절의 우리는 참 순수했다. 웃어야 할지, 울어야 할지 모를 그 기억이 이상하게도 마음을 따뜻하게 적신다.

그렇게 떫은 맛으로 기억되던 감나무는, 사실 우리 민족에게 나눔의 지혜를 가르쳐 준 나무이기도 했다. 감은 누가 뭐래도 가을을 대표하는 과일이다. 높고 푸른 하늘 아래, 가지마다 주홍빛으로 물든 감들이 주렁주렁 매달린 풍경은 그 자체로 한국의 가을을 상징한다.

우리 조상들은 그 가을의 풍요 속에서도, 유난히 높은 가지에 달린 감 몇 개는 끝내 따지 않고 남겨두었다. 그것을 '까치밥'이라 불렀다. 이름 그대로 까치를 위한 밥, 즉 겨울을 앞둔 새들에게 남겨주는 선물이었다. 겉보기엔 단순히 감 하나 남겨두는 것처럼 보이지만, 그 속에는 깊은 뜻이 숨어 있다. 풍요를 나누고, 사람 이외의 생명까지 생각했던 조상들의 넉넉한 인심이 담겨 있는 것이다.

이제는 그 감나무도 세월의 바람 속에 늙어가고 있지만, 내 마음속 감나무는 여전히 푸르다. 그것은 단순한 나무가 아니라, 아버지의 손길과 가족의 삶이 고스란히 깃든 생명의 기억이기 때문이다.
세월은 흘렀지만, 감나무는 아직도 내 마음 한켠에서 조용히 말을 건넨다.

"삶이 떫을 때는 아직 덜 익은 거야. 조금만 더 기다려 봐."

감나무는 내게 단순한 추억이 아니다. 아버지의 땀과 어머니의 사랑이 고스란히 뿌리내린 '감사(感謝)'의 나무다. 감 한 입에 어린 날의 웃음이 스며 있고, 부모님께서 물려주신 삶의 지혜가 배어 있다. 가을의 끝자락, 붉은 감빛이 저녁놀에 물드는 순간 나는 다시금 깨닫는다.

인생이란 결국 저 붉은 감처럼 스스로 익어가며, 서로에게 따뜻한 '까치밥' 하나를 남겨주는 일이라는 것을. 나를 붙잡아 주었던 그 감나무 아래서 나는 배웠다.

