'청개구리 기자단'과 인터뷰한 이재준 시장 "멋진 기사로 수원 알려주길"

큰사진보기 ▲이재준 수원시장과 청개구리 기자단이 1일 수원시청 시장 집무실에서 인터뷰를 한 뒤, 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"이재준 사장님의... 아니, 시장님의 어렸을 적 꿈은 무엇이었나요?"

"5학년, 6학년, 중학생 때 꿈은... 그때 독서를 되게 좋아했어요. 엄청 책을 많이 읽었고, 책을 더 평생 많이 읽고 싶어서 그걸 직업으로 할 수 있는 게 뭘까 생각했어요. 그래서 글을 쓰는 직업인 소설가가 되는 꿈도 있었고, 또 신문 기자나 도서관 사서가 되는 꿈도 있었어요. 책을 가까이하고 싶은 데서 나왔던 꿈인 것 같아요."

큰사진보기 ▲이재준 수원시장과 청개구리 기자단이 1일 수원시청 시장 집무실에서 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

잔뜩 긴장한 표정의 초등학교 5학년 김서우 기자가 이재준 수원시장에게 떨리는 목소리로 띄엄띄엄 질문을 던졌다. "사장님"이라는 첫마디에, 옆에 있던 동료 기자들이 "킥킥" 거리며 잠시 술렁였지만, 이재준 시장은 아랑곳없이 진지한 표정으로 답변에 나섰다.이재준 시장에 대한 '청개구리 기자단'의 집단 인터뷰가 지난 1일 수원시청 시장 집무실에서 진행됐다. 수원시 대표 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)'의 'P(Press)'인 청개구리 기자단은 전문 기자 양성 교육을 통해 수원 지역 소식을 취재하고 대외적으로 알리는 활동을 한다.이날 노란색 조끼를 맞춰 입고 상기된 표정으로 이재준 시장을 인터뷰하기 위해 찾아온 청개구리 기자단은 초등학교 5학년부터 중학교 2학년까지 학생 7명과 2명의 학부모 기자로 구성됐다.이들은 지난 9월 초부터 수원시청소년청년재단 청소년희망등대에서 심화 이론 교육을 받은 뒤, 지난 25일부터 수원시 전역에서 현장 취재 활동을 벌이고 있다. 수원시 청소년동아리 한마당, 2025 반려동물 한마음 축제, 영흥수목원 '조선 최고의 조경가, 정조' 특별기획전 등을 직접 취재하고 기사를 작성해 언론을 통해 보도할 계획이다. 이날 이재준 시장에 대한 인터뷰도 수원시의 시정 철학과 정책을 취재해 대외적으로 알리기 위한 현장 취재의 일환이었다.이재준 시장을 향해 둘러앉은 청개구리 기자단은 한 명씩 손을 들어 질문을 했고, 이 시장은 그때마다 성심성의껏 답변했다.한 학생 기자는 이재준 시장에게 "수원에서 이루시고 싶은 최종 목표는 무엇이냐"고 물었고, 이 시장은 "제가 가장 우선으로 여기는 가치는 '도시는 도시의 주인인 시민이 만들어야 한다'는 것"이라며 "그동안 시민이 참여할 수 있는 길을 넓히기 위해 노력했는데, 앞으로도 시민이 주인인 도시를 만들기 위해 더 노력하겠다"고 말했다.이 외에도 청개구리 기자단은 이날 이재준 시장에게 ▲도시설계 분야 전공자로서, 전공 경험을 행정에 적용한 사례, ▲아동·청소년 유괴 문제에 대한 수원시의 대책, ▲수원에서 가장 자랑하고 싶은 것과 개선이 필요하다고 생각하는 것, ▲한국 교육의 문제와 문제를 해결할 대안, ▲이재준 시장이 그리는 수원의 이상향, ▲10년 후 어떤 수원시장으로 기억되고 싶은지 등 다양한 질문을 쏟아냈다.인터뷰가 끝난 뒤 이재준 시장은 "수원시청 기자단과 기자회견 할 때도 이렇게 길게 하진 않았는데, 오늘 청개구리 기자단과 가장 길고 진지하게 인터뷰했다"면서 "너무 뿌듯하고 자랑스럽다"고 반가운 표정을 감추지 못했다.이 시장은 이어 "기자 활동에 대해 열심히 배우며 활동하고 있다고 들었는데, 오늘 인터뷰 때 보여준 것처럼 앞으로도 수원 지역 곳곳을 취재하며 멋진 기사로 수원을 알려주길 바란다"며 "청개구리 기자단을 늘 응원하겠다"고 격려했다.