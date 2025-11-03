고교생 학원 자정까지 허용 조례안 발의... "누구를 위한 법인가"

큰사진보기 ▲대치동 학원가의 모습 ⓒ 강남구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲개정 조례안 신,구 조문 대비표 ⓒ 서울특별시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲해당 입법예고의 시민 의견들 ⓒ 서울시의회 관련사진보기

길을 가는 아무 청소년이나 붙잡고 '학원에 다니는지' 물어보면 얼마나 많은 수가 그렇다고 대답할까?교육부와 통계청이 발표한 2024년 초중고 사교육비 조사에 따르면, 서울 초·중·고교 학생의 사교육 참여율은 초등생 87.7%, 중학생 78.1%, 고등학생 67.3%다. 10명 중 8명 이상이 학원에 다니는 것이다.현재 서울시는 ▲사교육비 경감 ▲학생 수면권 보장 ▲공교육과의 형평성 유지를 위해, 조례를 통해 초·중·고교생 대상 학원의 운영 시간을 오후 10시부터 새벽 5시까지 금지하고 있다.그런데 지난 10월 20일, 서울시의회 교육위원회 소속 정지웅(국민의힘) 의원이 고등학생의 학원 운영 시간을 자정까지 연장하는 '서울특별시교육청 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 일부개정조례안'을 발의했다. '학습권 보장과 타 시·도교육청과의 교육 형평성 제고'가 법안 발의 이유다.개정안이 통과되면 초·중학생은 현행과 동일하게 오후 10시 이후 학원 수업이 금지되지만, 고등학생은 자정까지 수업이 가능해진다.하지만 여기서 '고등학생은 잠을 덜 자도 되는가', '돈을 더 써도 되는가' 하는 의문이 남는다. 나이가 많다는 이유로 수면을 줄이고, 더 많은 사교육비를 쓰는 것이 당연하다는 인식을 반영한 것 아니냐는 우려의 목소리도 나온다.우리나라 청소년의 사망 원인 1위는 13년째 자살이다. 2017년 여성가족부(성평등가족부) 조사에 따르면, 청소년들이 죽고 싶은 이유 중 학교 성적이 차지하는 비율은 40.7%에 달했다. 조사가 다소 오래됐지만, 현재도 상황은 비슷하거나 더 심각할 것으로 보인다. 극단적인 학업 경쟁에서 청소년이 심리적 압박을 버티지 못하고 있는 것이다.시민들의 반응 또한 참담했다. "누구를 위한 법입니까", "학생에게 꿈꿀 시간을 주세요" 등 반대 의견이 잇따르고 있다.무엇보다 청소년 당사자의 목소리는 배제되어 있다. 대다수 청소년은 이번 개정안을 알지 못하며, 의견을 내고 싶어도 투표권이 없어 할 수 있는 일이 거의 없다. 서울시의회 웹사이트에 반대 의견을 등록하는 게 전부다.우리 사회는 아직도 청소년들의 목소리를 '미성숙하다'는 편견 아래 외면한다. 교육 관련 법률을 만드는 과정에서조차 그렇다. 당사자인 청소년의 목소리가 반영되어야 한다는 지적이 나온다.