100년 만의 폭우에도 결실은 있다

늦가을 따스한 햇살에 굵은 황금색 오이가 빛나고 있다. 지난봄 동네 농협에서 호박, 옥수수, 참외, 오이, 고추 등 모종을 나누어주었는데, 토종 오이를 선택했다. 그동안 가시 오이만 심은 나는 기대와 설렘으로 저녁마다 적당한 양의 물을 주고 주변의 풀도 뽑아주며 토종 오이에 정성을 다했다.어린 모종은 무럭무럭 자라서 노란색 예쁜 꽃을 피우기 시작했다. 굵은 줄기가 옆에 있는 자두나무를 기둥 삼아 한없이 뻗어나고, 또 다른 줄기는 맞은편 지지대를 타고 올라 마치 두 팔을 벌리고 있는 모습이다. '저렇게 줄기가 무성하니 오이가 참 많이 열리겠네!' 벌써 이 오이를 나눌 지인이 떠오른다. 생각만 해도 기분이 좋다.기대는 가끔 우리의 곁을 비켜 간다. 같이 모종을 받아온 동네 친구는 오이가 열렸다고 하는데 우리 집 오이는 열매는 없고 줄기를 뻗으며 계속 꽃을 피우고 있다. 4월에 심었는데 6월 말까지 꽃만 무성하게 피었으니 도대체 무엇인지 초보 농부는 알 수가 없다. '오이가 맞아?' '그냥 뽑아버려야 할까?' 여러 가지 생각이 겹친다.그러던 어느 날 무언가 눈에 띈다. 한 뼘도 채 안 되는 어린 오이! 그동안 기다리다 지쳐 포기하고 있었는데, 작은 열매가 내 눈앞에 있다. 그 작은 오이가 얼마나 반가운지. '아! 그래도 네가 열매를 주는구나', '다른 모종들은 수확을 마치고 시들었다는데 너는 이제 시작이야?'포기했던 오이가 가져온 행복을 더 오랫동안 갖고 싶은 욕심에 8월에는 노각 오이 씨앗을 사다 심었다. 봄에 심는 작물을 이 계절에 심어도 될까? 괜한 걱정이었다. 씨앗은 움을 트고 많은 비에 몸살은 했지만, 풍요로운 가을을 장식하고 있다. 천둥, 번개가 우리를 두렵게 하고 폭풍우가 몰려와도 가을이 되면 어김없이 결실이 있다.힘들고 몸살을 겪으면서도 가을이 풍요로움을 전해주는 오이를 보며 막내아들을 생각한다. 공부에 취미가 없던 막내가 졸업 후 1년을 더 공부하더니 취업하여 4년을 잘 버텼는데 얼마 전 새로운 직장을 정하지도 않고 사표를 제출했다. 아주 힘들었나 보다. 취업난이 심한 요즈음 걱정은 되지만 매일 아침 텃밭의 오이를 보며 기다릴 힘을 얻는다. 남보다 늦고 더디지만 그래도 기다리면 제 몫을 다한다는 것을.우리 집 막내아들뿐이겠는가? 취업 준비하고 새로운 도전을 하는 사람! 좋은 결과가 기대만큼 빠르지 않아 초조해하는 사람! 그들에게 포기하고 싶을 만큼 힘들어도 조금 더 힘내라고 말하고 싶다. 100년 만의 폭우에도 결실은 있다고.늦은 봄 심었던 고구마를 캐는 날은 땅속에서 문화재를 발굴하는 것 같았다. 삽과 호미를 들고 살살 흙을 긁어내고 고구마를 모신다. 고구마의 결실 시간을 되돌아보면 쉼 없이 밭고랑의 물길을 내고 잡초 캐기 시간의 연속이었다.수시로 내려오는 고라니를 막기 위해 울타리도 쳤다. 끈을 엮어 만든 것처럼 보이는 울타리는 바람이 불면 주저앉고 풀이 타고 올라가면 또 주저앉는다. 조금만 방심하면 텃밭은 고라니의 식량 창고와 밥상이 된다. 밭을 일구는 사람은 각종 벌레와 고라니 같은 동물과의 끊임없는 싸움이고, 싸움에서의 승리는 작물에 관한 관심과 사랑 그리고 근면함이다.'기다리면 수확의 때가 오는구나.' 사람 농사도 그렇지 않은가? 뒤늦게 열기 시작한 게으른 오이와 고구마는 수줍은 듯 여기저기서 모습을 드러내더니 주렁주렁 열렸고, 수확을 마친 동네 친구에게 우리 집 오이와 고구마를 자랑하며 나눔의 기쁨을 누렸다. 불볕더위와 폭우에도 묵묵히 추석까지 열매를 주는 노각 오이를 보며 추석 명절 시골집에 온 아들, 딸은 즐거워했고, 자연이 내어주는 기다림과 감사를 배웠다.마태복음 6장 26절에서 31절까지의 가르침이 떠오른다. '공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되( 중략) 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. (중략) 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 이렇게 입히시거든 하물며 너희 일까보냐.'