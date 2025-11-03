"월 최대 6만 원 보상금은 부족, 실질적 군소음 피해 대책 마련해야"

▲[인터뷰] 충남도의회 군소음 피해지역 지원 특별위원회 이용국 위원장 이용국 위원장은 ‘군소음 피해지역 지원 특별위원회’의 활동기간이 얼마 남지 않은 게 너무나 아쉽지만, 짧은 만큼 최선을 다해 군소음 피해 주민들의 아픔을 어루만지겠다고 다짐했다. 방관식 관련영상보기

- 지난 9월 충남도의회 '군소음 피해지역 지원 특별위원회'가 공식 출범했다. 앞으로 어떤 역할을 할 계획인가?

- 충남지역의 군소음 피해 상황이 궁금하다?

- 그동안 군소음 피해에 대한 적절한 보상이 이뤄지지 않았다는 의견이 많다. 어떻게 생각하는가?

- 서산시의 민항과 태안군의 무인기 활주로 등 새로운 소음피해에 대한 우려도 높은데?

- 소음피해 지역 도민들에게 하고 싶은 말이 있다면?

충남도의회 군소음 피해지역 지원 특별위원회 이용국 위원장은 '군소음 피해지역 지원 특별위원회'의 활동 기간이 얼마 남지 않은 게 아쉽지만, 짧은 만큼 최선을 다해 군소음 피해 주민들의 아픔을 어루만지겠다고 다짐했다.이어 충남 지역 보령, 아산, 서산, 논산, 태안 등 5개 시·군 22개 읍·면·동의 주민들이 소음피해에 시달리고 있는 이상 다음 도의회에서도 특별위원회의 활동은 꼭 이어질 것이라고 약속했다.이 위원장은 현장에서 주민의 목소리를 최대한 자주 들을 것이라 했다. 행정기관이나 정치인 등이 가끔 때가 돼서 생색내듯 접촉해서는 아무런 효과도 기대할 수 없기 때문이다.실제 피해 수준에 비해 턱없이 부족한 보상금액과 소음 기준의 완화 등 제도 개선을 적극 추진할 계획이라는 이용국 위원장을 지난 1일 만났다."군소음 피해는 국가안보를 이유로 수십 년간 외면되어 온 문제다. 이번 특별위원회는 이러한 구조적 문제를 해결하기 위해 출범했다. 특위는 피해지역 주민들의 실질적인 피해 보상과 삶의 질 향상을 목표로 하고 있다.앞으로 현장 방문, 간담회, 토론회 등을 통해 주민의 목소리를 직접 듣고, 중앙정부 및 국방부와의 협의를 통해 제도 개선을 적극 추진할 계획이다. 또한 충남도가 추진 중인 '군소음 피해지역 상생협의회'와 긴밀히 협력해 지역 맞춤형 지원사업과 예산 확보에도 힘쓰겠다.""현재 충남은 보령, 아산, 서산, 논산, 태안 등 5개 시·군 22개 읍·면·동이 군소음대책지역으로 지정돼 있다. 전체 보상 대상은 약 1만4000명으로 연간 약 36억 원의 보상금이 지급되고 있다.가장 큰 피해지역은 서산비행장 인근으로 9200여 명이 25억 원의 피해 보상을 받고 있으며, 보령과 태안 지역에서도 각각 5억 원 규모의 보상을 받는다.하지만 여전히 소음대책지역에 포함되지 못한 마을들이 많고, 보상액도 물가 현실에 맞지 않아 주민들의 불만이 이어지는 실정이다.""동감이다. 현행 군소음보상법이 제정된 이후 일정 부분 보상이 이루어지고는 있지만, 실제 피해 수준에 비해 턱없이 부족하다. 현재 월 최대 6만 원, 최소 3만 원 수준의 보상금으로는 주민의 생활 불편과 재산 피해를 보전하기 어렵다고 생각한다.또한 3종지역 소음 기준이 현재는 80웨클 이상인데 지나치게 높아 상당수 피해지역이 보상에서 제외됐다. 따라서 소음 기준을 75웨클 이상으로 낮추어 더 많은 분이 지원받을 수 있도록 노력하고자 한다.이와 관련해 충남도가 국방부에 보상기준 상향과 대책지역 확대, 그리고 물가상승률 반영을 공식 건의했다. 앞으로 특별위원회도 제도 개선이 실현될 수 있도록 강력히 뒷받침하겠다.""새로운 형태의 군사시설 확충은 지역 발전의 기회가 되기도 하지만, 동시에 주민의 생활환경을 위협할 수 있다. 서산의 경우 서산비행장 민항시설 설치사업이 추진 중으로, 2028년 개항을 목표로 하고 있다. 총사업비는 484억 원(국비)이 투입될 예정이다. 민항 개항은 지역 발전을 위해 꼭 필요한 사업이지만, 추가적인 항공기 운항으로 인한 소음피해가 우려된다.태안군의 국방미래항공연구센터(무인기 활주로) 사업은 2026년부터 2032년 개항이 목표로 3349억원(국비 100%)이 투입될 예정이다. 이 또한 역시 국가적으로는 의미가 크지만, 인근 근흥면·남면 주민들의 피해 등 우려가 매우 클 것으로 예상된다.이에 도의회는 사업 추진 과정에서 주민 의견 수렴 절차와 피해 최소화 대책이 반드시 병행되어야 한다는 점을 명확히 전달했다. 앞으로도 이러한 신사업들이 지역 주민과 상생할 수 있도록 지속적으로 점검하겠다.""우리 도민들께서는 국가안보를 위해 오랜 기간 큰 희생을 감내해 오셨다. 그 헌신에 깊이 감사드린다. 충남도의회는 더 이상 주민의 일방적인 희생 위에 안보가 존재해서는 안 된다고 생각한다.앞으로 도의회와 충청남도는 법적 보상 강화, 정주 여건 개선, 주민 수익 창출형 지원사업 등을 통해 실질적인 변화를 만들어 갈 것이다.특별위원회가 도민 여러분과 함께, 소음 없는 안전하고 평화로운 마을을 만드는 데 끝까지 최선을 다하겠다."