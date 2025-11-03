"월 최대 6만 원 보상금은 부족, 실질적 군소음 피해 대책 마련해야"

충남도의회 군소음 피해지역 지원 특별위원회 이용국 위원장은 '군소음 피해지역 지원 특별위원회'의 활동 기간이 얼마 남지 않은 게 아쉽지만, 짧은 만큼 최선을 다해 군소음 피해 주민들의 아픔을 어루만지겠다고 다짐했다.
이어 충남 지역 보령, 아산, 서산, 논산, 태안 등 5개 시·군 22개 읍·면·동의 주민들이 소음피해에 시달리고 있는 이상 다음 도의회에서도 특별위원회의 활동은 꼭 이어질 것이라고 약속했다.
이 위원장은 현장에서 주민의 목소리를 최대한 자주 들을 것이라 했다. 행정기관이나 정치인 등이 가끔 때가 돼서 생색내듯 접촉해서는 아무런 효과도 기대할 수 없기 때문이다.
실제 피해 수준에 비해 턱없이 부족한 보상금액과 소음 기준의 완화 등 제도 개선을 적극 추진할 계획이라는 이용국 위원장을 지난 1일 만났다.
"피해 수준에 비해 턱없이 부족한 보상금액, 삶의 질 향상 복구해야"
- 지난 9월 충남도의회 '군소음 피해지역 지원 특별위원회'가 공식 출범했다. 앞으로 어떤 역할을 할 계획인가?
"군소음 피해는 국가안보를 이유로 수십 년간 외면되어 온 문제다. 이번 특별위원회는 이러한 구조적 문제를 해결하기 위해 출범했다. 특위는 피해지역 주민들의 실질적인 피해 보상과 삶의 질 향상을 목표로 하고 있다.
앞으로 현장 방문, 간담회, 토론회 등을 통해 주민의 목소리를 직접 듣고, 중앙정부 및 국방부와의 협의를 통해 제도 개선을 적극 추진할 계획이다. 또한 충남도가 추진 중인 '군소음 피해지역 상생협의회'와 긴밀히 협력해 지역 맞춤형 지원사업과 예산 확보에도 힘쓰겠다."
- 충남지역의 군소음 피해 상황이 궁금하다?
"현재 충남은 보령, 아산, 서산, 논산, 태안 등 5개 시·군 22개 읍·면·동이 군소음대책지역으로 지정돼 있다. 전체 보상 대상은 약 1만4000명으로 연간 약 36억 원의 보상금이 지급되고 있다.
가장 큰 피해지역은 서산비행장 인근으로 9200여 명이 25억 원의 피해 보상을 받고 있으며, 보령과 태안 지역에서도 각각 5억 원 규모의 보상을 받는다.
하지만 여전히 소음대책지역에 포함되지 못한 마을들이 많고, 보상액도 물가 현실에 맞지 않아 주민들의 불만이 이어지는 실정이다."
- 그동안 군소음 피해에 대한 적절한 보상이 이뤄지지 않았다는 의견이 많다. 어떻게 생각하는가?
"동감이다. 현행 군소음보상법이 제정된 이후 일정 부분 보상이 이루어지고는 있지만, 실제 피해 수준에 비해 턱없이 부족하다. 현재 월 최대 6만 원, 최소 3만 원 수준의 보상금으로는 주민의 생활 불편과 재산 피해를 보전하기 어렵다고 생각한다.
또한 3종지역 소음 기준이 현재는 80웨클 이상인데 지나치게 높아 상당수 피해지역이 보상에서 제외됐다. 따라서 소음 기준을 75웨클 이상으로 낮추어 더 많은 분이 지원받을 수 있도록 노력하고자 한다.
이와 관련해 충남도가 국방부에 보상기준 상향과 대책지역 확대, 그리고 물가상승률 반영을 공식 건의했다. 앞으로 특별위원회도 제도 개선이 실현될 수 있도록 강력히 뒷받침하겠다."
- 서산시의 민항과 태안군의 무인기 활주로 등 새로운 소음피해에 대한 우려도 높은데?
"새로운 형태의 군사시설 확충은 지역 발전의 기회가 되기도 하지만, 동시에 주민의 생활환경을 위협할 수 있다. 서산의 경우 서산비행장 민항시설 설치사업이 추진 중으로, 2028년 개항을 목표로 하고 있다. 총사업비는 484억 원(국비)이 투입될 예정이다. 민항 개항은 지역 발전을 위해 꼭 필요한 사업이지만, 추가적인 항공기 운항으로 인한 소음피해가 우려된다.
태안군의 국방미래항공연구센터(무인기 활주로) 사업은 2026년부터 2032년 개항이 목표로 3349억원(국비 100%)이 투입될 예정이다. 이 또한 역시 국가적으로는 의미가 크지만, 인근 근흥면·남면 주민들의 피해 등 우려가 매우 클 것으로 예상된다.
이에 도의회는 사업 추진 과정에서 주민 의견 수렴 절차와 피해 최소화 대책이 반드시 병행되어야 한다는 점을 명확히 전달했다. 앞으로도 이러한 신사업들이 지역 주민과 상생할 수 있도록 지속적으로 점검하겠다."
- 소음피해 지역 도민들에게 하고 싶은 말이 있다면?
"우리 도민들께서는 국가안보를 위해 오랜 기간 큰 희생을 감내해 오셨다. 그 헌신에 깊이 감사드린다. 충남도의회는 더 이상 주민의 일방적인 희생 위에 안보가 존재해서는 안 된다고 생각한다.
앞으로 도의회와 충청남도는 법적 보상 강화, 정주 여건 개선, 주민 수익 창출형 지원사업 등을 통해 실질적인 변화를 만들어 갈 것이다.
특별위원회가 도민 여러분과 함께, 소음 없는 안전하고 평화로운 마을을 만드는 데 끝까지 최선을 다하겠다."
