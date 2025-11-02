김동연 "지방재정 망친 정당의 후안무치... 오세훈 어떻게 했나?"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 JTBC ‘뉴스룸’과 인터뷰를 하고 있다. ⓒ jtbc화면캡처 관련사진보기

김동연 경기도지사가 2일 '재난지원금이나 민생회복 소비쿠폰이 지방재정의 부담을 키웠다'는 오세훈 서울시장의 주장에 대해 "어불성설"이라고 맹비판했다.김동연 지사는 이날 오후 JTBC '뉴스룸'에 출연해 "지방재정을 망친 것은 윤석열 정부다. 윤석열 정부에서 긴축재정과 잘못된 재정 운용으로 가장 피해를 본 주체 중의 하나가 지방정부"라며 이같이 말했다.김 지사는 또 "긴축재정과 잘못된 재정정책을 통해서 지방재정을 망친 정당에서 '소비쿠폰으로 지방재정이 잘못된다'는 것은 말이 안 되는 소리고, '소비쿠폰으로 부동산 가격이 올랐다'는 얘기를 하는데 그건 더더군다나 후안무치한 일"이라고 목소리를 높였다.그러면서 김동연 지사는 "오세훈 시장이 어떻게 했느냐? 토지허가제 풀었다가 잘못됐다고 생각하고 다시 묶고 하는 것을 거치면서 서울 여러 지역에서 부동산 가격이 인상됐다"면서 "그렇기 때문에 그건('소비쿠폰으로 부동산 가격 올랐다'는 말은) 말이 안 되는 소리"라고 지적했다.김 지사는 "지금의 소비쿠폰은 정부가 돈을 써야 할 때 돈을 쓰는 일"이라며 "재정을 확대해서 쓰는 것을 저는 환영하고, 또 부동산 대책은 부동산 대책대로 긴급 처방이 효과를 내고 있다"고 강조했다.지난 26일부터 31일까지 투자유치와 국제협력 강화를 위해 미국을 방문하고 돌아온 김동연 지사는 한미 관세협상 타결에 대해 "투자 규모, 분할 상환, 투자처의 결정, 투자수익의 배분 등 모든 면에서 성공적이었다. 어려운 현실 속에서 현실적인 성과를 거두었다"고 높이 평가했다.김동연 지사는 "일본은 그야말로 백지수표를 써줬다. 일본하고 비교해 보면 우리는 대성공"이라고도 했다.김 지사는 "미국 안에서 이번 한미 정상회담을 어떻게 평가하느냐"는 질문에 대해 "제가 트럼프 1기 때 협상을 직접 했기 때문에 이번에 미국에서 많은 분들을 만났는데, 미국에서도 대단히 한국으로서 성공적인 협상이었다고 호평했다"고 전했다.김동연 지사는 이번 미국 방문을 통해 '임기 내 100조 원 투자유치' 약속을 조기 달성했다. 이와 관련 김 지사는 "(100조 원 투자유치가) 반도체, 바이오와 같은 미래 먹거리와 관련된 것이었기 때문에 두 가지 면에서 아주 큰 의미가 있다"면서 "하나는 경기도와 대한민국의 경제 안정화와 활성화에 큰 도움을 주었고, 두 번째는 미래 먹거리와 관련된 산업들의 발전에 큰 디딤돌이 됐다"고 설명했다.김동연 지사는 토지거래허가구역을 서울은 물론 경기도 12개 지역으로 확대한 '10.15 부동산 대책'에 대해서 "긴급 상황에서 긴급 처방을 잘했다고 생각한다"면서 "이와 같은 조치로 인해서 서울을 비롯한 수도권 집값이 안정세를 보이고 있다"고 평가했다.김 지사는 이어 "앞으로 필요한 좋은 공급은 집값을 올리지 않으면서 하는 공급 확대일 텐데 그 키가 경기도가 될 것"이라며 "경기도가 좋은 공급 등 부동산 대책에 대한 구체적인 보완 대책을 적극적으로 중앙정부와 협조해 (부동산 대책이) 효과를 내게끔 만들겠다"고 밝혔다.김동연 지사는 '내년 지방선거에서 경기도지사에 다시 출마할 것이냐'는 질문에 대해 "그런 이야기 하긴 이른 시점"이라며 "여당 도지사 된 지 5개월 됐다. 이제는 이재명 정부가 성공하도록 최대한 뒷받침하면서 제대로 된 도정을 통해 성과를 내는 것이 급하지, 지금은 그런 일에 신경 쓸 때는 아니라고 생각한다"고 답했다.