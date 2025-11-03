취사 금지된 곳인데... "불멍하다 공항까지 번질 수도"

큰사진보기 ▲쓰레기는 아무데나 버림쓰레기 수거지역이 아님에도 쓰레기를 모아놓고 간다. ⓒ 김정형 관련사진보기

큰일이 발생하기전에 중구청에서는 관리감독을 철저히 해야한다. 인력이 부족하다면 영종봉사단 등에 관리 도움을 요청하는 것도 방법일것이다.

인천 중구 운북동 1270-3, '골든테라시티 공원캠핑장'(미단시티3호 근린공원)으로 불리는 이곳이 무단 텐트촌으로 변하고 있다. 1박이 안 되고, 취사 금지 지역(취식은 가능)임에도 불구하고 차박과 불멍, 화로 사용이 공공연히 이뤄지고 있지만, 제대로 된 관리·단속이 이뤄지지 않고 있다. 가을철 낙엽이 수북이 쌓인 현장은 불씨 하나에도 대형 화재로 번질 수 있는 '시한폭탄'이 되고 있다.지난 10월 말, 기자가 찾은 인천 영종도 운북동 1270-3 일대. 미완공 리조트 건물이 서 있는 해변 앞에는 수십 개의 텐트와 차량이 줄지어 있었다. 인터넷에는 "주차비 없고 편하다", "갓길 차박 가능" 등의 후기와 함께, 1박 캠핑 후기를 공유하는 글이 다수 올라와 있다.공원 안내문에는 '오전 9시부터 오후 6시까지 이용 가능', '주차구획선 내 주차', '취사 금지' 등의 규정이 적혀 있으나, 실제 현장에서는 이를 지키는 이가 드물었다. 캠핑용 화로 위로 장작불이 피어오르고, 일부는 '불멍'을 즐기며 밤을 지새운다.영종봉사단 환경감시단을 이끄는 윤호준 단장이 지난 2일 오전 기자에게 "텐트촌을 순찰하던 중 긴박한 화재 위험을 느꼈다"고 연락을 해서, 함께 둘러보았다. 그는 "이곳은 차량이 다녀서는 안 되는 구간임에도 차들이 잔디 위를 오가고, 불법 취사가 이뤄지고 있다"며 "가을철 건조한 날씨에 불이 나면 금산·백년산·백운산을 거쳐 인천공항까지 불길이 번질 수 있다"고 경고했다.윤 단장은 "봉사단이 직접 계도 활동을 벌이지만, 현장에서는 '별거 아니지 않냐'며 불을 끄지 않는 경우도 있다"며 "지자체가 인력 부족으로 관리하지 못한다면 봉사단이 대신 관리하겠다"고 제안했다.현재 중구청은 해당 지역의 관리·감독을 시설관리공단에 위임하고 있다. 하지만 2일 만난 시설관리공단 관계자는 "법적 단속 권한이 없어 현장에서는 주의 조치 외에는 할 수 있는 게 없다"고 설명했다. 결국 신고가 들어와도 '하지 말라'는 구두 경고에 그치고, 불법 차박과 취사는 되풀이된다.지역 주민 김아무개(48)씨는 "밤마다 텐트 불빛이 줄지어 있고 불멍하는 불빛도 여기저기서 보인다"며 "바람만 불면 바로 불이 번질 것 같아 불안하다"고 토로했다.전문가들은 이 같은 상황이 지속된다면 단순한 '무질서' 수준을 넘어 '재난 위험 지역'으로 번질 수 있다고 경고한다. 영종도는 자연조건이 좋아 낙엽이 깊게 쌓여 있고, 인근에 산과 공항이 이어져 있어 화재 확산 시 국가 기반시설까지 영향을 미칠 수 있다. 작은 불씨 하나가 영종도의 산과 공항을 삼키기 전에, 지자체의 즉각적인 관리 강화와 제도적 보완이 절실하다.