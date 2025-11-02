미얀마 현지 언론 "군부 폭격에 여성 등 사망 계속" 보도

큰사진보기 ▲미얀마 현지 언론 <킷딧 미디어>, 폭격으로 인한 민간인 피해 관련 보도. ⓒ 킷딧 미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산에서 "미얀마 민주화 승리" 외침. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평역 앞 미얀마 피란민 돕기 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원역 앞 미얀마 피란민 돕기 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 포천시 송우리에서 열린 '미얀마 피란민 돕기 모금운동'. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마에서 쿠데타로 집권한 군사정권과 이에 저항하는 무장세력 사이에 전투가 계속되는 가운데, 곳곳에서 민간인 피해가 속출하고 있다. 또 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들은 곳곳에서 고국의 봄혁명 등 다양한 활동을 벌였다.2일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 미얀마 현지 언론 보도 등을 종합해 민간인 희생 등 다양한 소식을 전했다.MFDMC는 사가잉 지역 차웅우 타운십(구)에서 미얀마 군부가 포격을 가해 16세와 22세 여성 2명이 사망하고, 13세 소녀 1명이 중상을 입었다고 주민들이 현지 언론에서 보도했다고 전했다.이번 사건은 이날 오전 9시 45분경, 차웅우 시내 행정관청 근처에 주둔 중인 군부 세력이 120mm 박격포 4발을 무차별 발사하면서 발생했다는 것이다.포탄은 마을에 떨어져 폭발했고, 이로 인해 여성 2명이 숨지고 13세 소녀 1명이 중태에 빠졌으며, 가정집의 부엌 한 채도 파손된 것으로 알려졌다고 전했다.현지 한 주민은 "전투도 없었는데 이유 없이 포격을 가했다"며 "사망자 중 한 명과 부상자는 제 가족이고, 또 다른 피해자도 친척이다. 지금 마을 사람들은 모두 피신한 상태다. 다시 포격이 있을까 두렵다"며 말했다고 현지 언론이 보도했다.이 마을은 군부의 포격을 자주 받아온 곳으로, 지난 10월 10일 밤 10시경에도 120mm 포탄 공격으로 여성 2명이 사망했으며, 5월 15일 밤에도 3발의 포탄이 발사되어 민간인 5명이 숨지고 가옥 12채가 불타는 등 큰 피해가 있은 것으로ㅗ 알려졌다.또 MFDMC는 10월 27일, 군부의 군용기로 만달레이주 마따야 타운십 따볘이 차웅 마을의 이재민 거주 지역에 교전 없이 폭탄을 투하했다고 전했다. 이 공습으로 4명이 사망하고 많은 가옥이 파괴되었다는 것이다.또 같은 달 29일 싱, 먀잉, 파욱 타운십 마을에서도 헬리콥터 공격 등으로 2명이 사망했다고 MFDMC가 전했다.이런 가운데 이번 주말에도 한국 곳곳에서 미얀마 출신들이 다양한 활동을 벌였다. 위수따 스님(대구, 찟따수카 미얀마 사원)과 조모아 한국미얀마연대 대표 등이 울산에 모여 "미얀마 민주화 승리"를 외쳤다.또 부평역 앞, 수원역 앞, 경기도 포천에서는 미얀마 출신들이 피란민 돕기 모급운동을 벌였다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부 쿠데타가 발생했다.