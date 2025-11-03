인도네시아 헌법 정신은 '다양성 속의 통일'

큰사진보기 ▲인도네시아해양박물관 내부 - 네덜란드 동인도회사의 옛 창고를 개조한 건물 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도네시아해양박물관에 전시된 향신료 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲샤흐반다르 타워에서 본 항구 전경 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲항구와 광장을 연결하는 도개교 ⓒ 여경수 관련사진보기

인도네시아 기행의 마지막 날인 10월 23일 목요일, 나는 자카르타 북부의 순다 클라파 항구를 찾았다. 순다 클라파 항구는 인도네시아 역사의 축소판이었다. 1513년 포르투갈 선박이 처음 이 항구를 방문한 이래, 이곳은 동남아시아에서 유럽과 연결된 몇 안 되는 항구 중 하나였다.1527년 6월 22일, 데막 술탄국의 장군 파타힐라(Fatahillah)가 포르투갈 세력을 물리치고 항구를 정복한 후, 이곳의 이름을 '영광스러운 승리'를 의미하는 '자야카르타(Jayakarta)'로 변경했다. 그러나 1619년 네덜란드 동인도회사의 얀 피터스존 쿤이 이곳을 점령하면서 도시 이름을 바타비아로 바꾸었다.이후 인도네시아가 독립하기 전까지 네덜란드 식민지의 중심지가 되었다. 포르투갈, 이슬람 세력, 네덜란드로 이어지는 지배 세력의 변천은 이 항구가 얼마나 중요한 전략적 거점이었는지를 보여준다.나는 항구에서 남쪽으로 약 500미터 떨어진 자카르타 해양박물관을 방문했다. 숙소 근처 정류장에서 1번 버스를 타고 이동했다. 버스비는 3,600루피아(한화로 300원 정도)였다. 해설을 신청하자 두 명의 젊은 해설사가 나 혼자만을 위해 영어로 설명해주었다.그들은 몬순이 어떻게 인도양과 태평양을 연결했는지, 그 바람을 타고 어떤 문화들이 오갔는지를 열정적으로 설명했다. 네덜란드 동인도회사의 옛 창고 건물을 개조한 이 박물관은 몬순을 이용한 고대 항해 기술과 향신료 무역로를 전시하고 있었다. 전통 선박의 작은 모형들도 많이 전시되어 있었다.광주 국립아시아문화전당에서 본 <몬순으로 열린 세계> 전시가 떠올랐다. 그때는 전시실 안에서 본 추상적인 개념이었다면, 지금은 실제로 몬순 바람이 불어온 항구에 서 있었다. 인도네시아의 '다양성 속의 통일'은 바로 이 몬순 바람이 만들어낸 역사적 산물이었다.수백 년간 이 바람을 타고 인도, 중국, 아랍, 유럽의 상인과 문화가 유입되었고, 그 속에서 인도네시아는 힌두교, 불교, 이슬람교, 기독교가 공존하는 독특한 사회를 형성했다. 1945년 헌법이 특정 종교를 국교로 정하지 않고 다양성을 헌법 원칙으로 삼은 것은, 바로 이 몬순이 만든 역사적 경험에 뿌리를 두고 있었다.박물관 입장권에 포함된 샤흐반다르 타워는 1839년경 건설된 바타비아 항구의 감시탑이다. 나는 탑 꼭대기까지 걸어 올라가서 순다 클라파 항구를 내려다보았다. 과거 전통적인 범선들이 드나들던 모습을 상상할 수 있었다.지금은 앞쪽에 건물들이 많이 들어서고 매립이 되어 한눈에 인도양이 보이지는 않았다. 하지만 건물 사이로 보이는 바다는 분명 인도양이었다. 지난 필리핀 여정에서 태평양을 바라보았고, 이번에는 태어나서 처음으로 인도양을 마주했다.두 대양 사이에 흩어진 1만 7000개의 섬으로 이루어진 인도네시아. 이 나라가 어떻게 하나의 국가로 통합될 수 있었는지, 그 해답이 이 항구에 있었다. 몬순이 연결한 바닷길, 그 바닷길을 통해 형성된 교류와 공존의 경험, 그리고 그것을 헌법 정신으로 승화시킨 인도네시아인들의 지혜.10여 분을 걸어 어제 방문했던 파타힐라 광장으로 향했다. 과거 네덜란드 양식의 호텔과 창고들이 옛 영화를 떠올리게 했다. 항구와 광장을 이어주는 하천에 놓인 도개교가 눈에 띄었다. 과거에는 배가 지나갈 때마다 다리가 올라갔을 텐데, 지금은 그 기능을 상실한 채 역사의 흔적으로만 남아 있었다. 파타힐라 광장에서 다시 1번 버스를 타고 숙소로 돌아가 짐을 찾은 후, 수카르노-하타 공항으로 향했다.4박 5일의 자카르타 헌법 기행이 막을 내렸다. 메르데카 광장의 독립기념탑에서 시작해, 이슬람 모스크와 천주교 대성당의 공존을 목격하고, 국립박물관에서 천 년의 역사를 거슬러 올라갔으며, 헌법재판소에서 민주화의 제도적 성과를 확인했다. 코타 투아에서는 식민지배의 상처를 마주했고, 순다 클라파 항구에서는 몬순이 만든 문명의 토대를 이해했다.인도네시아 헌법이 추구하는 '다양성 속의 통일(Bhinneka Tunggal Ika)'은 단순한 슬로건이 아니었다. 그것은 몬순 바람이 연결한 해양 문명의 역사적 경험이자, 350년 식민지배를 극복하고 독립을 쟁취한 민족의 선택이며, 1998년 민주화 투쟁을 통해 완성해가고 있는 현재진행형의 헌법 정신이었다.인도양을 바라보며, 나는 헌법이 단순히 법조문이 아니라 역사와 지리, 문화, 종교가 응축된 문서임을 다시 깨달았다. 우리의 헌법 역시 마찬가지일 것이다. 삼면이 바다인 반도, 분단의 아픔, 민주화의 역사가 모두 헌법 속에 살아 숨 쉬고 있을 것이다. 자카르타에서 배운 것은 인도네시아 헌법이 아니라, 헌법을 읽는 방법이었다.