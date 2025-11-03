직장인 낚시모임 '대충해'에서 배운 낚시꾼의 윤리

큰사진보기 ▲풍도의 일몰 명소, 북배. 북배의 일몰은 ‘미니 굴업도’라 불릴 만큼 낭만적인 풍경이 펼쳐진다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲투박하지만 정성스러운 섬 밥상. 풍도의 온기는 밥 한 끼에서도 느껴진다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲저마다의 바다를 즐기는 직장인 낚시모임, 대충해(대어가 충만한 바다) 회원님들 ⓒ 김홍의 관련사진보기

"우럭은 23cm가 안 되면 놔줘야 해. 금지체장이거든."

큰사진보기 ▲금지체장 미달 어종(우럭 23cm)은 다시 바다로 돌려보낸다. 바다의 풍요는 낚시꾼의 배려에서 시작된다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

"풍도에 왔다면 북배의 일몰은 꼭 봐야 합니다."

큰사진보기 ▲민박집에서 바라본 풍도 일출. 바다의 풍요는 작은 배려와 실천에서 시작된다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

[풍도 여행 정보]

​위치: 경기도 안산시 단원구 풍도동(032 국번 사용)

​배편: 대부해운 등 운항. 인천연안여객터미널 > 방아머리 선착장 > 풍도 > 육도 경유. 소요시간 약 1시간~1시간 30분. (출발 전 운항사에 문의 필수)

​숙박/식사: 민박 방 1칸 5만 원(3~4인 숙박 가능), 식사 1인 1만 원(주문 가능).

​주요 볼거리: 500년 수령 은행나무, 풍도 등대, 북배 일몰 포인트, 봄철 야생화 군락.

​낚시 팁: 금지체장(우럭 23cm 등) 준수는 바다를 위한 낚시꾼의 기본적인 약속입니다.

가을은 천고마비의 계절이다. 넉넉한 들판만큼이나 바다도 풍요로 가득 차고 낚시꾼들의 발걸음은 자연스레 바다로 향한다. 지난 10월 31일부터 11월 2일, 직장인 바다낚시 모임 '대충해(大充海·대어가 충만한 바다)' 회원들과 함께 경기도 안산시 풍도(豊島)를 찾았다. 우리는 이 작은 섬에서 단순한 손맛을 넘어 바다를 지키는 낚시꾼의 예의를 배울 수 있었다.풍도(豊島)는 서해 다른 섬들보다 수심이 깊어 우럭과 놀래미, 쭈꾸미 등 수산물이 풍부하다. 나물과 약초도 많아 '풍요의 섬'이라는 이름이 붙었다. 또한 안산시 12경(景) 중 하나로 꼽힐 만큼 수려한 자연경관을 자랑한다. 섬의 규모는 작지만 바다와 꽃 그리고 황홀한 일출과 일몰까지 품은 '작은 보물섬'이다.​풍도행 배편은 특정시기를 제외하고는 하루 한 번 운항한다. 기본 항로는 인천연안여객터미널을 출발해 대부도 방아머리 선착장을 거쳐 풍도와 육도를 오간다. 운항 노선에 따라 약 1시간에서 1시간 30분이 소요되므로 출발 전 운항사(대부해운)에 문의해 보는 것이 좋다.​풍도는 차량 반입이 가능하지만, 두어 시간 걸어 섬을 한 바퀴 돌 수 있을 만큼 아담하다. 걷는 즐거움을 아는 여행자라면 차 없이 방문하는 것을 추천한다.​대부도 방아머리선착장에서 한 시간 반이 걸려 육도를 거쳐 풍도에 도착했다. ​풍도 민박은 방 한 칸에 5만 원으로 보통 3~4명이 함께 묵을 수 있어 저렴하다. 식사는 민박집에서 시킬 수 있는데 시원한 매운탕과 섬 반찬이 곁들여진 한 끼가 1만 원이다. 투박하지만 정성 어린 섬 밥상은 여행자들의 허기를 달래기에 충분했다.​민박집에 짐을 풀고 선착장으로 향했다. '대충해' 회원들은 원투낚시, 쭈꾸미 루어낚시, 학꽁치 낚시 등 저마다의 방식으로 바다를 즐기기 시작했다.학꽁치를 잡는 한 조사님은 "생활 낚시지 뭐. 남녀노소 잡기 쉽고 구워 먹거나 튀겨 먹으면 고소하니 맛있어"라고 웃으며 말했다. ​그 옆에서 우럭 낚시를 하던 회원은 방금 잡은 우럭을 줄자로 재보더니 작은 개체를 물속으로 돌려보내며 말했다.​물고기가 최소한의 크기 이상 자라야 산란할 수 있도록 법으로 정해진 기준이 바로 금지체장이다. 우럭 23cm, 감성돔 25cm, 노래미 20cm 등 물고기마다 이 기준은 다르다. 이 규정을 지키는 것은 단순한 법적 준수가 아니라 바다를 다음 세대까지 풍요롭게 물려주기 위한 낚시꾼의 윤리다.참고로 금지체장은 어종의 자원 상태에 따라 매년 조정될 수 있으므로 출조 전 국립수산과학원의 최신 규정을 확인하는 것이 필수다. 이번 출조는 단순한 손맛 이상의 바다의 약속을 배우는 의미를 남겼다.​저녁 무렵, 우리는 일몰이 아름답다는 '북배'로 향했다. '미니 굴업도'라고 불릴 만큼 백패킹 여행자들이 친 텐트 뒤로 바다를 배경으로 낙조가 내려앉는 풍경은 황홀했다.회원의 말처럼 북배의 석양은 그 자체로 풍도의 명물이었다.​밤이 되자 선착장과 등대방파제에 헤드랜턴 불빛이 하나둘 켜졌다. 고요한 파도 소리 속에서 이어진 밤낚시에서는 낮에는 보이지 않던 붕장어들이 잡혔다. 35cm이하의 붕장어는 금지체장이기에 살려 보내는 '약속'을 지켰다.​다음 날 민박집 앞에서 맞이한 일출은 또 다른 감동이었다. 바다 너머 여명 속에서 떠오르는 태양이 섬 마을과 바다를 붉게 물들이는 순간, 섬의 하루가 새롭게 시작되었다.풍도는 작다. 그러나 그 안에는 자연의 풍요로움, 낚시꾼의 약속, 섬사람의 따뜻한 손길이 함께 살아 있다. 우리는 풍도에서 "바다를 즐기되, 지켜야 할 것은 지켜야 한다"는 단순하지만 깊은 가르침을 배웠다.바다는 주는 만큼 돌려받는 곳이다. 작은 배려와 실천이 모여 풍도의 바다를 오래도록 풍요롭게 지켜줄 것이다.