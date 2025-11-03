'타인의 외모'를 너무 쉽게 입에 올리는 사회

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"오늘 늦게 온 ㅇㅇ언니 말이야, 나이가 어떻게 돼? 50대 후반이야?"

"아니, 50대 초반으로 알고 있는데? 맞을 거야"

"그래? 근데 왜 그렇게 늙어 보여? 관리 좀 하고 살지, 꼭 50대 후반처럼 보이지 않니?"

큰사진보기 ▲염색은 귀찮아하지만 흰머리가 타인의 입방아에 오르내리는건 싫어 ⓒ Bing AI 이미지 관련사진보기

"어우 흰머리가 제법 있네요. 젊어 보였는데… 지금 몇 살이세요? "

"와~~ 키가 진짜 크시네요 혹시 운동하셨어요? 운동선수 출신이세요?"

"아 운동 한건 아니고요..."

"히야 체격도 좋으셔서 운동선수 출신인 줄 알았네요. 어쩌고저쩌고...".

"사람 외모에 대해 이러쿵저러쿵 말하는 건 실례야. 그리고 키가 너무 큰 것도 저 사람에겐 콤플렉스일 수도 있어. 칭찬이든 아니든 신체를 대화의 주제로 삼는 건 하지 마".

누군가의 몸에 대해 언급하는 건, 그 몸이 당신의 것이 아닌 이상 불필요하다.

- 아리아나 그란데

우리 동네 자주 가는 마라탕 집에서 점심을 먹고 있을 때였다. 대여섯 명의 여성들이 우르르 들어오더니 내 옆 테이블에 앉았다. 지금 막 춤을 배우고 온 댄스동아리인 듯, 이런 동작은 따라 하기 어려웠네 어쩌네 하며 시끌벅적했다.테이블 간격이 좁다 보니 자연스레 그들의 대화가 귀에 들어왔다. 그러던 중 두 사람이 주고받는 이런 얘기가 들렸다.누군가의 외모를 주제 삼아 깔깔대는 그들의 말에 속으로 이건 좀… 하고 눈살이 찌푸려졌다.​나는 두 달에 한 번 흰머리 뿌리 염색(아래 뿌염)을 한다. 금세 흰머리가 자라나는 걸 보면 시간이 얼마나 빨리 흐르는지 실감하곤 하는데 염색이란 게 여간 귀찮은 일이 아니다. 그러다 보니 어떨 땐 뿌염 시기를 넘기기도 한다. 이젠 굳이 감추려 들지 않을 정도로 조금은 초연해졌고 내가 괜찮으면 됐지 싶은 마음도 있다. 하지만 오랜만에 만난 지인이 아니나 다를까 입을 댔다겉으론 웃었지만 초연하겠다 다짐했던 마음은 한순간에 무너졌다. 비스킷 멘탈처럼 쉽게 부서진 나는 어느새 거울 앞에서 염색약을 바르고 있다. 그러면서, 사람들은 왜 그리 남의 외모에 관심을 보이는지 투덜대고 흰머리나 노화를 자연스러운 현상으로 봐주지 않고 흠으로 보는 사회적 시선을 탓한다. 마치 평가받듯 지적을 받으면 의기소침해지는 건 사실이다.​며칠 전, 쇼핑몰을 갔다가 로비에 B 자동차가 전시되어 있어 구경하던 중이었다. 정장 차림의 어떤 여성이 다가와 차량 설명을 도와드려도 되겠냐 물었다. 한눈에 봐도 아주 큰 키에 체격 또한 건장했다. '와 크구나' 속으로 생각만 하고 있던 찰나, 넉살 좋은 남편이 감탄 섞인 목소리로 이렇게 물었다.그쯤에서 남편이 멈추길 바랐는데 눈치없이 계속 말했다.딜러는 웃고 있었지만 나는 그녀의 마음속 피로함이 느껴졌다. 보는 사람마다 수없이 받았을 질문, 칭찬 같지만 사적인 영역을 건드리는 말. 그 자리를 빠져나와서 남편에게 말했다.조심한다고 했지만 나 또한 누군가의 외모를 말했던 적이 없다고는 못하겠다. 우리 사회는 유독 타인의 외모나 신체를 너무 쉽게, 너무 아무렇지도 않게 입에 올린다. 우리는 그런 문화에 오래 노출돼 있었고 대수롭지 않게 넘기며 살아온 건도 사실이다. 하지만 악의가 있든 없든, 그건 누군가의 고유한 영역을 침해하는 일이다.외모는 칭찬과 비난 같은 평가의 대상이 아니다. 노화 또한 생의 자연스러운 현상이지 약점이 되어서는 안 되지 않는가. 키가 크든 작든, 뚱뚱하든 마르든, 주름이 있고 흰머리가 있든, 그건 그 사람의 삶이고 그 자체로 존중받아야 한다. 외적인 조건으로 타인을 단정 짓지 말고, 그 어떤 말로도 누군가를 흔들지 않았으면 좋겠다.내 몸은 나의 것이고, 당신의 몸은 당신의 것일 뿐. 그 누구의 코멘트도 허락받은 적 없지 않은가.