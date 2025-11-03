'컴맹'인데 스터디플래너 앱 개발... 당신도 할 수 있습니다

AD

'나도 앱을 만들 수 있을까?'

큰사진보기 ▲처음으로 작성한 프롬프트로 도출된 TO-DO LIST앱의 첫 화면. 캘린더(왼쪽) TO-DO LIST(오른쪽) ⓒ 석도영 관련사진보기

나는 사회환경공학부에 재학 중인 대학교 1학년이다. 대학교에 입학하기 전까지 나는 거의 '컴맹'이었다. 컴퓨터 관련 수업을 들은 건 중학교 1학년 때 정보 수업이 전부이고, 고등학교에 진학해서는 컴퓨터를 다룰 일이 없었다. 나에게 프로그래밍이란 미지의 세계와도 같았다.그런 내가 사회환경공학부, 즉 공대에 입학했다. 공대에 소속돼 있지만 컴퓨터공학과나 전기전자공학부와는 다르게 토목과 환경을 다루는 학과다. 이런 학과의 특성 때문에 대학교 입학 후에도 프로그래밍과는 인연이 없을 거라고 생각했다.그런데 예상이 빗나갔다. 대학교에는 기반 교양이라는, 졸업하기 위해서는 무조건 수강해야 하는 과목들이 있는데, '파이썬(프로그래밍 언어)으로 배우는 컴퓨팅적 사고'와 '프로그래밍을 통한 문제 해결'이라는 과목도 포함되 있는 것이다.'프로그래밍'이라는 단어조차 생소했던 나에게는 청천벽력과도 같은 소식이었다. 막상 해당 과목을 수강했지만 코딩을 제대로 해본 적도 없는 나는 수업을 잘 따라갈 수 있을지 많은 걱정이 앞섰다. 역시나 친절한 교수님의 수업에도 내용을 이해하기는 어려웠고, 수업 내용은 추상적으로만 들려왔다.어느 날, 교수님께서 지나가듯 러버블(Lovable)이라는 애플리케이션 개발 플랫폼을 잠깐 소개하셨다. 코드를 작성할 줄 모르는 사람도 앱을 만들 수 있다고 하셨다. 순간 호기심이 생겼다.그렇게 앱 개발에 도전하게 됐다.기존의 앱 개발 과정은 아이디어 구체화-기획-디자인-개발-테스트 과정을 거친다. 아이디어 구체화는 무엇을 만들지 결정하는 단계다. 이를 통해 아이디어가 결정되면, 기획 단계에서 앱 개발에 사용될 프로그래밍 언어를 결정한다. 프로그래밍 언어는 사람이 컴퓨터에게 명령을 내리기 위해 만든 표현 방식이다. 컴퓨터는 우리가 일상에서 쓰는 말을 입력 받았을 때 이해하지 못하기 때문에 컴퓨터가 이해할 수 있는 구조와 문법을 가진 언어를 개발한 것이다.디자인 단계에서는 사용자의 사용성을 고려해, 사용자와 시스템을 연결해주는 인터페이스와 앱의 색상, 테마 등 시각적 요소를 말하는 UI디자인을 한다. 그리고 개발 단계로 넘어가 사용자가 상호 작용할 화면 등을 구현해 앱 개발을 완성한다.러버블(Lovable)은 코드를 작성하지 않고 프롬프트에 자연어만 입력해서 앱이나 웹사이트를 만들어주는 AI 서비스다(자연어는 우리가 일상생활에 사용하는 언어다). 이 러버블이라는 플랫폼에 내가 구현하고자 하는 바를 입력하기만 하면, 기존의 앱 개발 과정 없이 앱이 완성된다는 사실은 정말 놀라웠다.대학생이 되고 나서 시간 관리가 중요해졌다. 스터디플래너를 들고다니자니 짐이 되고, 시중 앱은 불필요한 기능이 많아 직접 투두리스트(TO-DO LIST) 앱을 개발하기로 했다. 앱을 열면 캘린더가 나오고, 원하는 날짜를 클릭하면 투두리스트와 타임테이블이 보이도록 프롬프트에 원하는 기능을 입력했다.몇 초 뒤, 화면에 내가 상상했던 앱이 화면에 그대로 구현돼 나타났다. 프로그래밍에 대해 잘 알지 못하던 나도 앱을 만들 수 있다는 사실이 놀라웠다. 물론 완벽하진 않았다. 한번 입력한 일정은 타임테이블에서 삭제할 수 없었고, 디자인적으로는 글씨가 너무 얇아 잘 보이지 않는 등 아쉬운 점이 있었다. 그래서 일정 삭제, 색상 테마, 시간 표시, 글씨 굵기 기능을 추가해 달라고 다시 요청했더니 약 30초 만에 수정된 버전이 완성됐다.기존의 앱 개발 과정에 따르면, 프로그래밍 언어로 프로그램의 설계도를 만드는 과정은 개발자들도 짧게 는 몇 달, 길게 는 1년 이상도 걸린다. 실제로 챗지피티(ChatGPT)를 이용해 동일한 앱을 구현하는 코드를 출력 받아보니 코드만 780줄이 필요했다.이뿐만이 아니다. 여러 가지 경우를 실행해보는 테스트 과정을 거쳐, 수정할 점을 찾고 이를 프로그램에 반영하는 데도 수개월이 걸린다. 하지만 러버블에서는 단 30초 만에 모든 부분을 수정할 수 있었다. 이 차이는 앱 개발이 편리해졌음을 넘어, 개발에 새로운 시대가 열리고 있음을 알려준다고 생각한다.이번 도전은 나에게 단순한 '앱 하나 구현해보기' 그 이상의 경험이었다. '프로그래밍은 어렵다'라는 고정관념을 깨도록 도와준 계기가 됐다. 나는 여전히 프로그래밍을 완벽히 알지 못하고, 원하는 바를 코드로 구현하기 위해 시간이 오래 걸린다. 하지만 러버블을 사용하면서, 더 이상 코딩은 전문가 만의 영역이 아니라는 사실을 깨달았다. 누구나 쉽게 도전할 수 있고, 앱 개발 앞에 놓여있던 높은 장벽이 이제는 허물어졌다고 생각한다. 나처럼 소위 '컴맹' 인 사람들도 몇 줄의 문장만 입력하면 앱을 만들 수 있는 시대가 온 것이다.물론 러버블이 모든 것을 대신 해주는 것은 아니다. 여전히 정교한 시스템이나 복잡한 기능의 구현은 개발자의 전문성이 필요하며, 테스팅 과정에서 사용자의 의견을 직접 들으며 상호작용할 수 있는 건 러버블이 대체할 수 없는 부분이다. 하지만 중요한 것은, 이제 아이디어만 있으면 누구나 창작자가 될 수 있는 시대가 시작됐다는 점이다. 과거에는 수개월이 걸리던 과정을 AI가 단 몇 초 만에 구현하는 시대에 우리는 살고 있다. 그러니 진짜 경쟁력은 '문제를 발견하고, 어떤 아이디어로 해결책을 제시하는지'에 달려있다.내가 경험한 러버블은 단순한 앱 제작 플랫폼이 아니라, 머리 속에만 있던 추상적인 생각을 현실로 연결해주는 매개체였다. 그래서 나는 말하고 싶다. 프로그래밍을 잘 몰라도, 컴퓨터에 익숙하지 않아도 누구나 앱 개발에 도전할 수 있다고. 중요한 것은 두려움이 아닌 시도라고. 이제는 기술이 사람들의 시도를 막는 벽이 아닌, 시도를 도와주는 발판이 됐다.AI가 점점 발전해가는 지금 이 시대에 중요한 것은 남들과 다른 시각으로 세상을 바라보며, 문제점과 해결책을 제시하는 능력이다. 그러니 두려움보다는 '일단 시작 해보자'라는 생각으로 도전해봐라. 그 시도가 당신의 가능성을 열어주는 첫걸음이 돼 줄 것이다.