온 동네가 배웅한 상여, 왜 정거장에 멈춰 섰냐면

큰사진보기 ▲남원 혼불마을 축제 상여길 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 혼불마을 축제 상여길 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 사매면 노봉마을 종가 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 혼불마을 축제 상여길 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 혼불마을 축제 상여길 노제 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲남원 혼불마을 축제 상여길 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 혼불마을 축제 상여길 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 혼불마을 축제 상여길 이완우 관련영상보기

"한 사람의 죽음은 한 마을의 기억이 사라지는 일이며, 모든 이가 그 죽음을 함께 떠받드는 것이 곧 생명의 예(禮)다."

큰사진보기 ▲남원 사매면 (구)서도역 정거장 (폐역 시설 근대 문화유산) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 사매면 노적봉(왼쪽 봉우리) 아래 들녘 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 1일, 전북 남원시 사매면 노봉마을과 구 서도역의 혼불문학 마을에서 '혼불문학 축제'가 열렸다. 이곳은 최명희 작가의 소설 <혼불> 이야기가 전개되는 주요 배경이다.이날 오전에는 '효원 아씨 신행길'로 혼례 행사가 재연되었다. 오후에는 노봉마을 매안이씨 종가의 정신적 지주였던 청암 부인의 장례 꽃상여 행렬이 이어졌다. 이들 전통을 계승하는 행사는 노봉마을 아랫녁에 있는 정거장에 축제의 중심 무대가 설치되어 있었다.청암 부인의 꽃상여가 발인제를 모시고, 운구 행렬이 노봉마을을 내려갔다. 상주들이 곡하며 상여를 따랐다. "청암 부인이 이제 영영 떠나신다!" 마을 사람들과 상여꾼들이 애도 소리가 높아졌다. 꽃상여가 언덕을 넘어가고 보이지 않는데, 상엿소리는 언덕을 넘어서 선명히 들렸다.소설 <혼불>에서는 청암 부인의 상여는 조상의 산소가 있는 문중 선산에 장지를 정했다. 혼불문학 축제. '청암 부인의 상여길'을 재연하는 혼불마을의 상여 행렬은 서도역 광장으로 방향을 잡았다. 정거장은 근대와 전통이 교차하는 공간이라는 의미를 되새긴 연출이었다.청암 부인의 꽃상여 재연 행렬이 삼거리 한복판에서 잠시 머물렀다. 명정, 영여와 만장이 먼저 멈추어 섰다. 꽃상여가 천천히 상여꾼들의 어깨에서 내려지고, 영여 앞에 노제 제사상이 진설되었다. 상주들이 초헌, 아헌과 종헌의 의례를 갖추어 망자의 혼에 작별 인사를 드렸다.소설 <혼불>에서 '서도역'은 구체적인 지명으로 장소를 특정할 때만 제한적으로 쓰였다. 기차 정거장, 정거장 마당, 정거장 앞길, 정거장 언덕 등. '서도역'이라는 명칭보다 철도 기차역을 의미하는 '정거장'이란 표현을 훨씬 많이 사용하였다.정거장 마당에 내리자, 흙먼지가 일었다. 이렇게 정거장은 서정적 분위기를 내포하기도 했다. 정거장에서 열차는 잠시 머물고 다시 떠난다. 정거장은 만나고 헤어지며 떠나고 돌아오는 삶의 전환점이 된다. 정거장은 지키려는 전통과 변화하는 근대가 만나는 시대적 배경으로 상징적인 공간으로 이해된다.서도역 정거장과 철길이 매안이씨 양반 마을과 이 가문에 삶의 터전을 의탁한 서민과 천민들이 사는 여러 마을을 가르고 있다. 정거장과 철길의 서쪽 노적봉 아래에 노봉마을 원뜸에 매안이씨 종가가 있다. 동쪽 들녘 산자락에 거멍굴, 무산마을과 고리배미 등이 자리 잡았다.최명희의 소설 <혼불>에서 거멍굴, 무산마을과 고리배미 사람들이 남녀노소 모두 나와서 청암 부인의 상여 가는 길을 배웅했다. 단순한 장례 행렬의 구경이 아니라, 진정으로 애통해 하는 공동체의 애도였다. 이 순간 만큼은 신분의 귀천을 넘어 누구에게나 다 평등한 생명이고 죽음이었다. "참말로 복 많은 어른 가신다." 아랫마을 사람들에게 청암 부인 여느 양반댁 부인이 아니었다. 누구에게나 인정으로 베풀던 큰 어른이었다. 아랫마을 사람들은 눈시울을 붉히며, 연신 두 손을 모으고 허리를 굽혔다.한 동네의 장례 마당과 절차처럼 단단한 공동체 문화는 없다. 한 동네에서 서로 멱살 잡고 서먹하던 사이도, 초상집 마당에서는 모두 함께 울고 웃으며 큰일을 더불어 치러 냈다.청암 부인 상여길 재연 행렬이 다시 운구를 시작하였다. 철도 건널목을 넘으며 청암 부인의 꽃상여가 아랫마을 들녁길을 지났다. 정거장이 저만큼 보였다. 황금 물결이 출렁이던 들녘은 추수가 끝나고, 베어진 벼 포기들이 나란히 줄지어 있었다. 정거장 철길 옆에 둥치 큰 벚나무들이 줄지어 섰다.노적봉이 노봉마을, 정거장과 아랫들녘을 조용히 내려다보고 있었다. 노봉마을의 청호저수지. 소설 <혼불>에서 청암 부인은 청상의 젊은 시절에 저수지를 만들어 노적봉 아래 들녘을 풍요롭게 하였다.스스로 운명을 개척하며 한 가문을 지탱했던 청암 부인이었다. 청호 저수지의 푸른 물결은 노적봉 아래 들녘을 적시며, 청암 부인의 삶을 오래도록 기억하게 할 것이다.