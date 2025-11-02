"유명 가수 초청도 좋지만, 지역예술단체 지원 늘려야"

큰사진보기 ▲김영인 태안군의원이 지난 10월 31일 열린 제5차 본회의에서 5분발언을 하고 있다. ⓒ 김영인의원 관련사진보기

28억 원 대 3억4000만 원, 지난해 태안군이 500만 원 이상 공연·축제·행사에 쓴 예산과 21개 지역 문화예술단체에 지원한 금액이다.김영인 태안군의원은 10월 31일 열린 제315회 태안군의회 임시회 제5차 본회의에서 이와 관련해 '문화예술활동이 일상이 되는 태안군을 만들어 주십시오'라는 주제로 5분 발언을 했다.김 군의원은 "태안은 농어촌지역의 특성상 상시 기획·교육 프로그램 부족, 전문인력 초빙의 어려움, 연습·전시공간 부족, 교통·지리적 여건에 따른 접근성 제약 등 구조적 한계를 겪고 있는 문화 소외 지역"이리며 "이제는 외부 중심의 행사를 넘어 지역 중심의 창작 생태계로 전환해야 한다"고 강조했다.김 군의원이 제시한 자료에 따르면 최근 3년간 500만 원 이상 공연·축제·행사 예산이 17억9천만 원(2022년)에서 28억 원(2024년)으로 58% 증가했다.반면 지역 21개 문화예술단체 회원 2316명에 대한 2024년 지원액은 3억4500만 원에 불과한 것으로 나타났다.김 의원은 "신년음악회, 썬셋음악회, 송년음악회 3건의 행사에만 3억4800만 원이 집행되었는데, 이는 문화예술단체 1년 지원액을 웃돈다"고 지적했다.이어 "유명가수 초청이나 외부 기획 중심의 운영 방식은 지역예술단체의 창작 역량을 약화시킨다"며 "청소년·어르신 등 세대별 예술교육 확충과 함께, 창작과 활용이 가능한 예술 환경 조성이 필요하다"고 말했다.김 의원은 ▲단기 이벤트성 예산 감축과 문화예술단체 지원예산 50% 증액 ▲상시 창작·전시공간 확충 ▲분야별 균형 있는 정례공모 추진 ▲교육–창작–발표로 이어지는 예술지원체계 구축 ▲기업·기관 유휴공간을 활용한 '공간 메세나' 및 민간참여 기반 확산 등 5대 정책방향을 제시했다.또한, 원북면 행정복지센터(미술·서예·사진·서각 협회, 신두1리 보존화연구회, 태안 심포니 오케스트라 참여 전시회)와 이원면 맑은누리화랑 등 지역 문화예술단체의 자발적 예술활동 사례를 소개하며 "지역 문화예술단체의 자발적 활동이 주민 자존감과 문화향유를 높이는 우수한 모델"이라고 평가했다.끝으로 김영인 의원은 "태안 고유의 문화브랜드 육성, 청년예술인 유입, 예술단체의 자생력 강화는 문화예술이 생활이 되는 도시로 가는 기폭제가 될 것"이라며 "건강과 치유, 여유와 쉼이 공존하는 도시, 1년 365일 문화예술의 숨결이 넘쳐나는 태안을 만들어 달라"고 당부했다.