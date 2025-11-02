호주에서 온 이태원 참사 희생자 어머니의 호소

큰사진보기 ▲이태원참사 유가족 김복순씨김복순 10.29이태원참사 희생자 고 김인홍의 어머니가 1일 163차 촛불집회 무대에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

"사랑하는 나의 조국인데, 조국의 총리가 책임 없는 말을 한 것이, 저에게는 참으로 비참했다. 지난 10월 29일 기억식에 참석한 오세훈 시장에게 진상규명과 책임자 처벌도 안된 이 자리에 왜 왔냐고 울부짖었다. 엄마는 아들에게 엄마가 잘못했다고, 너를 한국에 보내 너를 보지 못하게 돼 미안하다고 매일 외친다."

"비엔나에 오세훈 서울시장도 오셨다. 비엔나에 40년을 살았기에 그분 행동, 하나하나 다 들을 수밖에 없다. 이번 기억식에 갔는데, 오세훈 시장을 보자 순간 돌아버렸다. 그래서 당신이 진상규명도 하지 않고 책임자 처벌도 하지 않았는데, 왜 이 자리에 왔냐고 그랬다. 대답을 해달라고 했다. 하지만 오 시장이 10시 29분에 사이렌이 울린다고 해 비켜 달라고 해 비켜줬고, 기억식이 끝나고 도망갈까 바 다시 뛰어갔는데 계시더라. '죄송하다'고 하더라. 이날 우원식 국회의장에게 가 저의 사정을 얘기했더니 분명하게 끝까지 책임지고 진상규명을 밝히겠다고 해 위로가 됐다."

큰사진보기 ▲163차 촛불집회163차 촛불집회에서 한 참가자가 이태원참사 관련 손팻말을 들고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

호주 거주 김복순 10.29이태원참사 희생자 고 김인홍의 어머니가 1일 163차 촛불집회 무대에서 "이태원참사 진상규명과 책임자 처벌"을 촉구했다.김복순 10.29이태원참사 희생자 고 김인홍의 어머니는 1일 오후 4시부터 서울시 서초구 대법원 앞(서초역 2번 출구)에서, 촛불행동 주최 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 163차 촛불대행진' 집회에 무대 발언을 했다.그는 "오스트리아에서 태어난 아들은 부모님의 조국과 한국인의 정체성을 알고자, 연세어학당에서 한국어를 배웠고, 친구들과 헤어짐이 아쉬워 마지막 이태원에 갔다 참사를 당했다"며 "오늘 이 자리에 오게 된 것은, 여러분께 감사를 드리게 위해서"라고 말문을 열었다.이어 "3년이란 시간 동안 매주 토요일 촛불행동 집회를 통해 위로를 받았기에 꼭 참석하고 싶었다"며 "외국인이기에 받는 차별과 불이익을 견디면서도, 한국인으로서 자부심과 정체성을 가지고 살아가야 한다는 엄마의 권유로 아들이 연세어학당에 가게 되었는데, 이게 엄마의 잘못인가"라고 말했다.그는 "아직도 놀려가 죽었다고 말한 사람이 있다. 이렇게 말한 것이 정상인인가. 국가에서 죽인 것이 아닌가. 살인이라고 생각한다"며 "살인죄로 처벌해야 한다"고 울부짖었다.이어 "지난 2023년 한덕수 총리가 비엔나에 왔다. 우리 아들이 어디서 어떻게 죽었는지 알고 싶어 한덕수 총리에게 면담을 요구했지만, 한덕수는 공항 가는 길거리에서 국가라고 해서 모든 것을 다 알 수 있는 것은 아니라고, 저에게 말하고 가버렸다"며 "정말 피가 거꾸로 솟았다. 참담했다"고 전했다.그는 "한국의 높은 분들이 비엔나에 온다. 그들은 하나같이 말로는 이태원 유가족들과 함께 한다고 했다"며 "하지만 그들은 말과 행동이 달랐다"고 말했다.마지막으로 그는 "3년이 지났지만 이태원참사 진상규명과 책임자 처벌 안 되고 있다"며 "진상규명과 책임자 처벌이 이루어질 수 있도록 함께 끝까지 연대해 달라"고 호소했다.