옛 기차역 속 피카소, 장항에서 만나세요

11월의 첫 주말, 가을의 설렘을 안고 친구와 함께 찾은 곳은 '도시탐험역'이라 불리는 장항 문화예술센터였다. 집에서 차로 20분 거리, 지척에 있는 곳이지만 그날 따라 유난히 특별하게 느껴졌다. 이곳은 바로 근대 산업의 흔적을 간직한 구 장항역을 감각적인 예술공간으로 탈바꿈시킨 장소였다.1930년, 일제강점기 시절 충남 장항항과 전북 익산을 잇는 장항선의 종점으로 문을 연 장항역은 한때 지역 산업의 중심지였다. 장항제련소와 철도 화물망이 지역 경제를 이끌었지만, 1989년 제련소의 폐쇄와 함께 쇠퇴기를 맞았다. 이후 장항읍은 문화 생태 도시로의 전환을 시도했고, 2008년 새 장항역이 들어서며 옛 역사는 문화 예술 공간으로 다시 태어났다.친구와 찾은 날 '도시탐험역'에서는 두 개의 전시가 열리고 있었다. 하나는 '피카소와 동시대 화가', 또 하나는 '장항 1931, 움직이는 경계'라는 설치미술전이었다.실내 전시장에는 피카소의 판화 작품과 그가 유일하게 촬영을 허락한 사진작가 앙드레 빌레르의 피카소 사진이 함께 전시되고 있었다. 그러나 나의 시선을 사로잡은 것은 그동안 알던 피카소의 그림이 아닌 거장의 도예 작품이었다. 입체적인 구성과 기하학적 형태가 흙과 불로 빚어진 도자기 속에서 천재 작가는 또 다른 예술적 생명을 보여주고 있었다.이번 전시에는 피카소가 남긴 3000여 점의 도예 작품 중 '얼굴'과 '동물'을 주제로 한 작품들이 소개되고 있었다. 그는"예술은 고상한 것이 아니라 일상적일 수 있다"라고 말하며, 예술을 생활 속으로 끌어들이는 시도를 했다. 실제로 그의 도자기들은 예술과 생활의 경계를 허물며 실용적이면서도 감각적인 아름다움을 느끼게 했다. 작품 하나하나에서 피카소의 자유로운 상상력과 유머 감각이 느껴져 보는 내내 마음이 즐거웠다.실내 전시장을 나서자, 탁 트인 역 광장이 눈앞에 펼쳐졌다. 가을 햇살이 사방으로 비치고, '소리 나는 나무'에서 울려 퍼지는 맑은 방울 소리가 공간을 감쌌다. 예전 장항역의 정취를 느낄 수 있는 기차 모형과 철길을 따라 전시된 조형물들은 과거와 현재를 잇는 시간의 통로처럼 느껴졌다.철길을 따라 걷다 보니 저만치 윤슬이 반짝이는 금강의 물결이 시야에 들어왔다. 멀리 군산과 연결된 금강교, 유유히 떠 있는 배들, 그리고 높고 푸른 하늘이 한 폭의 그림처럼 어우러졌다. 짧은 순간 느껴졌다. 멀리 떠나는 여행도 좋지만 우리가 사는 지역을 둘러보고 그 속에서 사계절을 느끼는 일 또한 세상과 소통하는 또 다른 여행이라는 것을.산업의 흔적을 품은 낡은 역이 예술의 플랫폼으로 거듭난 장항 '도시탐험역'. 그곳에서 만난 피카소의 예술과 가을빛 풍경은, 일상 속 예술이 얼마나 큰 울림을 줄 수있는가를 보여주었다. 하루의 행복이 이 가을 아름다운 추억으로 간직되는 시간이었다.