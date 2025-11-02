'프레임 전환' 나선 민주당... "재판중지법→국정안정법"

큰사진보기 ▲박수현 수석대변인 기자간담회더불어민주당 박수현 수석대변인이 2일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스스 관련사진보기

"재판중지법은 국정안정법으로 호칭해주길 부탁한다."

AD

큰사진보기 ▲송언석 원내대표 발언2일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘-서울ㆍ인천ㆍ경기ㆍ강원 지역민생 예산정책협의회에서 국민의힘 송언석 원내대표가 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당이 '프레임 전환'에 나섰다. "우리 기자 여러분께 거듭 부탁드린다"라며 "이제 민주당에서 재판중지법은 국정안정법으로 호칭해 주시기를 부탁드린다"라며 용어 재정립을 당부한 것이다. 해당 법안을 향해 '사법부 흔들기' '사법권 침해'라는 지적이 끊이지 않자, 해당 법안의 '목표'를 강조하며 여론전에 나선 셈이다.민주당은 2일, 당초 '사법개혁 법안' 패키지에서 빠지면서 당론 추진 여부가 모호했던 '재판중지법'을 본격적으로 의제 테이블에 올려 놓았다. '외교 슈퍼 위크'로 불렸던 이재명 대통령의 정상 외교 일정이 마무리된 만큼, 사법개혁안 등 주요 쟁점 법안 추진에 힘을 싣겠다고 나선 것이다. 이르면 '11월 안'에 처리할 가능성도 언급했다. 하지만 국민의힘이 즉각 반발하고 나서면서, 향후 원내 정국은 냉각기를 이어갈 것으로 보인다.박수혁 민주당 수석대변인은 2일 기자간담회를 통해 "이제 사법개혁 공론화에 집중해야 할 시간"이라고 선언했다. 이어 "(국회) 법제사법위원회 공청회 등을 중심으로 국민과 야당과 법원 등의 다양한 의견을 수렴하게 될 것이고, 정책 의원총회에서 당내 공론화의 시간도 가지게 될 것"이라고 부연했다.그는 "7대 사법 개혁안에 더해 소위 '재판중지법'에 대한 논의도 불가피한 현실적 문제가 된 느낌"이라며 "이제부터 민주당은 재판중지법을 '국정안정법', '국정보호법', '헌법 84조 수호법'으로 호칭할 것"이라고 밝혔다. 삼권분립 원칙을 훼손하는 것 아니냐는 일각의 비판에, 오히려 '헌법 수호'로 맞서는 모양새이다.박 수석대변인은 "'이재명 대통령에 대한 5대 재판을 재개하라'는 국민의힘의 주장에 대하여 현재까지는 민주당 의원 개인 차원의 국정안정법 처리 주장이 방어적으로 자연스럽게 분출된 상황"이라면서도 "대장동 일당들의 재판에서, 법원이 이재명 대통령의 배임죄 기소 관련하여 무리한 조작 기소임을 분명히 하였기 때문에 이제부터는 지도부 차원의 현실적 문제가 된 형국"이라고 해석했다."이미 법사위를 통과하여 본회의를 기다리고 있는 '법 왜곡죄'와 '국정안정법'을 최우선으로 처리할 수 있는 가능성이 열려 있다는 것을 원론적 입장이지만 분명히 말씀드린다"라고도 말했다. "국민의힘이 '이재명 대통령에 대한 5대 재판을 개시하라'고 계속 군불을 떼니 민주당이 끓지 않을 수 없다는 것이 분명하다"라며, 사법부를 향해 '재판 개시'를 압박하는 보수 야당에 화살을 돌린 것이다.이어진 기자들과의 질의응답에서 '이달 중에도 처리될 가능성'에 대한 질문이 나오자, 박 대변인은 "원론적 입장임을 전제로 말씀을 분명하게 드렸다"라며 "지도부 차원의 논의로 끌어올려질 가능성과 지금 질문하신 대로 그것이 이달 말 정기국회 내에 처리될 가능성이 모두 열려 있다는 것을 의미한다"라고 목소리를 높였다.또한 "아직 (법안 처리를 위한) 구체적인 '타임라인'이 정해진 것은 없다"라면서도 "일반적으로 예상을 해보면, 대부분의 국정감사가 완료됐지만 다음 주에 겸임 상임위원회에 대한 국정감사가 여전히 진행된다"라고 설명했다.이어 "7대 사법개혁안에 대해서는 법사위를 중심으로 한 공청회 등을 통해서 공론화가 이루어질 것으로 보고, 또 당내 의원총회에도 아마 이 국정감사가 끝난 그다음 주 정도의 아마 본격적으로 될 것이라고 본다"라며 "대체로 11월 중순·하순경에 이 사법개혁안에 대한 공론화가 집중되지 않을까 이렇게 예상해 볼 수 있다"라고도 이야기했다.이재명 대통령의 재판을 재개하라고 요구해왔던 국민의힘은 즉각 반발하고 나섰다. 송언석 국민의힘 원내대표는 서울·인천·경기·강원 지역 민생 예산정책협의회가 끝난 후 기자들과 만나 관련 질문이 나오자 민주당을 향해 "적반하장"이라고 직격했다.그는 "민주당은 권력 간 우열이 있고 선출된 권력이 임명된 권력보다 더 상위에 있다는 반헌법적인 발상 하에서 법을 만들어 (대통령에 대한) 재판을 중지하도록 하겠다는 생각을 하는 모양"이라며 "대단히 잘못된 생각이라는 점을 분명히 말씀드린다"라고 목소리를 높였다.이어 "우리 당으로선 이재명 대통령의 재판은 당연히 재개되는 것이 맞다고 본다. 그것이 헌법 제84조의 적절한 해석이라는 게 법조계의 중론"이라며 "민주당이 생각하는 것처럼 대통령 재임기간 중 기소가 아니라 재판도 당연히 중단되는 것이라고 본다면 굳이 (관련 법안을) 따로 만든다는 것 자체가 서로 상충하는 내용"이라고도 꼬집었다.송 원내대표는 "자기들도 문제가 있는 법을 다시 만들려 하다 보니 그 책임을 우리 당과 법원에 떠넘기려는 이야기로 보인다"라며 "다시 한번 말씀드리지만 적반하장"이라고 반복했다.조용술 국민의힘 대변인은 같은 날 논평을 통해 "민주당은 말로는 이 대통령의 무죄를 외치고, 뒤로는 위헌 소지가 다분한 '배임죄 무력화'와 사법부 태도에 따라 유동적으로 적용되는 '재판중지법' 추진 등 방탄 입법을 준비 중"이라고 날을 세웠다.조 대변인은 "특정인을 지키기 위해 법을 바꾸는 행태는 헌법과 민주주의의 근본 가치를 훼손하는 폭거임을 명심해야 한다"라며 "'무죄'를 확신한다면, 더 이상 머뭇거릴 이유가 없다. 이 대통령은 걱정하지 말고, 모든 재판에 당당히 임하시기 바란다"라고 촉구했다.