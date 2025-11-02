진지한 창원시 아동의원들, 본회의 열고 "땅·땅·땅"

큰사진보기 ▲30일 오후 창원시 아동의회 아동의원들이 창원특례시의회에서 본회의 개최후 기념촬열을 하고 있다. ⓒ 세이브더칠드런 경남아동권리센터 관련사진보기

지난 10월 30일 창원특례시의회 본회의장에서 '창원시 아동의회 본회의'가 열렸다. 이소식을 전해 준 세이브더칠드런 경남아동권리센터측은 "아동 의원님들의 태도가 사뭇 진지했다"고 전했다.창원시 아동의회는 창원특례시, 창원특례시의회, 세이브더칠드런 남부지역본부 경남아동권리센터가 공동으로 운영한다. 아동참여기구 활동을 통해 사회참여를 촉진하고 민주적 의사결정 과정을 체험할 수 있도록 하는 것이 궁극적 목표다.초등학교 4학년부터 고등학교 2학년까지 총 20명의 아동의원으로 구성된 아동의회는 지난 6월 25일 발대식을 시작으로 4개월이라는 짧은 기간동안 지역사회의 아동 관련 문제를 발굴하고 정책으로 제안하기 위한 활동을 꾸준히 이어왔다고 세이브더칠드런 경남아동권리센터측은 설명했다.이번 본회의에서는 아동의원 2명의 자유발언을 시작으로 ▲대나무 상임위원회 ▲오투(O2) 상임위원회 ▲큰따옴표 상임위원회 등 3개 상임위원회에서 총 3건의 정책을 상정하고 심의·의결했다.상정된 주요 안건은 ▲창원시의 아동친화적 대중교통 환경 조성을 위한 버스 안전편의 개선방안 ▲ 창원시 내 학교 급식 음식물쓰레기 감축을 위한 잔식 기부 활성화 방안 ▲창원시 청소년의 여가문화 활성화를 위한 지역사회 연계 및 제도적 기반 마련안 등으로 모두 가결 처리됐다.윤서하 창원시 아동의회 의장(진해용원고 1학년)은 "실제 시의회 본회의장에서 우리가 준비한 정책을 제안하고 표결까지 진행해보니 아동의 의견이 정말 중요하다는 것을 느꼈다. 앞으로도 아동의 시선으로 지역의 변화를 만들어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.이강경 창원시 아동청소년과 과장은 "아동의회는 아동이 직접 지역 문제를 고민하고 해결책을 제시하는 의미 있는 참여의 장"이라며 "아동의 시선에서 나온 정책 제안이 시정에 적극 반영될 수 있도록 시에서도 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.이번 본회의를 통해 가결된 안건들은 창원시 관련 부서와 창원교육지원청 등의 검토를 거쳐 오는 11월 12일 열리는 정책발표회에서 공식 답변과 피드백이 이루어진다.