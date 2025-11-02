정청래 "내년 지선, 부적격 판정자 아니면 모두 경선 보장"

큰사진보기 ▲2일 전남 나주에서 열린 더불어민주당 전라남도당 임시당원대회에서 정청래 당대표가 축사를 하고 있다. 2025. 11. 2 ⓒ 델리민주 관련사진보기

AD

정청래 더불어민주당 대표는 2일 내년 지방선거 공천과 관련해 "결격사유가 있어서 부자격자(부적격자)로 판정된 분이 아닌 분은 경선에 다 참여시키겠다"고 말했다.정 대표는 이날 전남 나주시 종합스포츠파크 다목적체육관에서 열린 전남도당 임시 당원대회 축사에서 "억울한 컷오프(경선 배제)를 없애겠다"며 이 같이 밝혔다.이어 "경선에서 뽑힌 후보들을, 뽑히지 못한 후보들이 전심전력으로 도와 지방선거를 승리할 수 있는 그런 토대, 주춧돌을 놓겠다는 것이 당 지도부의 생각"이라며 "(공천 룰도) 거의 다 만들어 놨다"고 했다.정 대표는 내년 6월 지방선거에 대해 "제2의 내란 극복"이라고 언급한 뒤 "가장 공정하고 가장 투명하며, 가장 당원들의 마음이 반영되는 민주적인 경선을 치르겠다"고 강조했다.그러면서 "지금까지와는 완전히 다른, 100% 당원이 주인이 되는 경선을 통해 억울한 사람 없이, 승복하는 경선이 되어 지방선거를 승리하고, 그 여력으로 이재명 정부가 성공할 수 있도록 뒷받침돼야 한다"고 했다.이날 당원대회에선 공석이던 전남도당 위원장으로 김원이(목포시) 의원이 선출됐다.신임 김 위원장은 수락연설에서 "정청래 당대표를 중심으로 내년 지방선거에서 투명한 공천, 공정한 공천을 이뤄 내겠다. 지방선거 압승과 이재명 성보 성공을 위해 앞장 서겠다"고 말했다.