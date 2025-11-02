이재준 수원시장 "16년 기다린 영화동 111-3구역, 활력의 공간으로 거듭날 것"

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 31일 장안구 경수대로 815-2 현지에서 열린 영화동 111-3구역 주택재개발정비사업 착공식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"영화동 111-3구역, 기다림이 변화로 이어집니다. 박수와 환호 속에 영화동 111-3구역 주택재개발 정비사업 착공식을 가졌습니다."

큰사진보기 ▲이재준 수원시장, 김승원(수원시갑) 의원, 수원시의회 강영우 의원, 111-3구역 주택재개발정비사업 이지수 조합장 등이 10월 31일 장안구 경수대로 815-2 현지에서 111-3구역 주택재개발정비사업 착공식 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원시장과 박상우 국토교통부 장관이 2024년 11월 18일 영통1구역 재개발사업 현장을 방문해 정비사업 진행 상황을 점검했다. ⓒ 수원시 관련사진보기

16년 동안 사업 추진에 난항을 겪었던 수원시 장안구 영화동 111-3구역 주택재개발정비사업이 마침내 첫 삽을 떴다.111-3구역은 2009년 재개발 정비구역으로 지정됐지만 정비구역이 해제되고, 다시 해제가 취소되는 등 사업 추진에 난항을 겪었다. 마침내 2023년 5월 관리처분인가를 받았다.이재준 수원시장은 지난달 31일 장안구 경수대로 815-2 현지에서 열린 착공식에 참석한 뒤, SNS를 통해 "수많은 논의와 인내의 시간이 오늘의 희망으로 이어졌다"고 반겼다. "주민·조합·시공사·공직자 모두의 땀과 노력에 감사드리며, 영화동의 새출발을 뜨겁게 환영한다"고도 했다.이재준 시장은 이어 "이제 이곳은 안전하고 쾌적한 삶터이자, 인근의 수원화성, 거북시장, 그리고 2030년 완성될 영화 문화관광지구와 함께 문화·예술·상업·여가가 어우러지는 활력의 공간으로 거듭날 것"이라고 강조했다.111-3구역에는 지하 2층·지상 29층 공동주택 6개 동(556세대)이 건립된다. 2028년 8월 준공 예정이다.111-3구역은 공사 중인 신분당선 연장선 수성중사거리역(가칭)에서 도보로 5분 거리이고, 동탄인덕원선 장안구청역(가칭)도 가까워 교통이 편리하다. 신분당선을 이용하면 서울 강남역까지 40여 분 만에 갈 수 있다.용적률 인센티브를 받아 39㎡형 공동주택 72호가 증가하는데, 그중 36호는 수원시가 건축비만 내고 매입해 '새빛안심전세주택'(수원형 공공임대주택)으로 시민들에게 저렴하게 공급할 예정이다.이날 착공식에는 이재준 시장을 비롯해 김승원(수원시갑) 의원, 수원시의회 강영우 의원, 111-3구역 주택재개발정비사업 이지수 조합장과 조합원, 시공사(두산건설) 관계자 등이 참석했다.특히 이재준 시장은 이날 착공식에서 수원시 재건축·재개발 정비사업의 신속한 추진을 약속했다. 수원시의 주택 노후화율은 2024년 50%에 육박하고, 2030년에는 70%에 이를 것으로 예상된다.이 시장은 "수원시는 기존에 5~10년 걸리던 신규 정비구역 지정 기간을 2년으로 단축해 신속하게 정비사업을 추진할 수 있는 기반을 마련했다"며 "주민들이 주도적으로 정비사업을 추진할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.이재준 시장은 SNS를 통해서도 "수원시는 '수원형 도심 재창조 2.0 프로젝트'를 착실히 이행하며 원도심 정비의 속도를 높이고 있다"면서 "시민 제안 방식의 신속 정비 제도를 도입해 절차를 과감히 줄였고, 최근 재건축·재개발 후보지 30곳을 선정했다"고 전했다.앞서 이재준 시장은 지난해 5월 '더 빠르게, 더 크게, 더 쉽게' 등 3대 전략을 바탕으로 추진하는 '수원형 도심 재창조 2.0 프로젝트'를 발표했다.이에 따라 수원시는 행정이 주도하던 기존 정비 방식에서 벗어나 주민이 재개발·재건축 정비사업을 주도하도록 한 '정비구역 주민제안 방식'을 도입했다. 기존 10년 이상 걸리던 신규 정비구역 지정 기간을 2년으로 단축해 신속한 정비사업 추진 기반을 마련한 것이다. 또한, 공모 공고일부터 투기 방지 장치를 강화해 제도의 투명성과 공정성을 높였다.이재준 시장은 "영화동의 변화를 시작으로 장안구를 비롯해 수원 원도심 곳곳이 미래 세대를 위한 더 나은 삶터로 바뀌도록, 시민과 함께 한 걸음 한 걸음 나아가겠다"고 강조했다.수원시 관계자는 "최근 주택재개발·재건축 정비사업 후보지 30곳을 선정했는데, 주민의 뜻에 따라 사업이 빠르게 진행될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.