한중정상회담 두고 여 "협력의 뜻 분명히" vs. 야 "매우 실망"

큰사진보기 ▲순천 아랫장 방문한 정청래 민주당 대표정청래 더불어민주당 대표가 2일 오전 전남 순천 아랫장을 방문해 무대에 올랐다. 김문수·권향엽 의원과 함께 방문한 그는 이재명 정부의 성과를 강조하며 지지를 호소했다. ⓒ 델리민주 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 수석대변인 기자간담회더불어민주당 박수현 수석대변인이 2일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲생각에 잠긴 송언석 원내대표2일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘-서울·인천·경기·강원 지역민생 예산정책협의회에서 국민의힘 송언석 원내대표가 생각에 잠겨 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한중정상회담 성과를 놓고 여야가 정반대의 평가를 내어 놓았다. 더불어민주당은 이번 정상회담의 성과를 추켜세우며 한중관계 복원을 내세운 반면, 국민의힘은 구체적인 결과 없이 사진만 남겼다고 혹평했다.이른바 '외교 슈퍼 위크(WEEK)'로 불렸던 한 주가 마무리되며, 이재명 대통령의 외교 성적표를 놓고 다양한 평가가 제시되고 있는 상황이다. 정치권에서도 이번 연속 정상회담의 결과가 정세에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다. 여야는 자당에 최대한 유리한 방향으로 끌고 가기 위해, 적극적으로 여론전에 나서는 모양새이다.정청래 더불어민주당 대표는 2일 오전 전라남도 순천시의 전통시장인 '순천 아랫장'을 방문했다. 그는 시장 상인들과 장을 보는 시민들에게 "APEC 다 보셨지?"라며 "미국하고 중국하고 세계적으로 가장 센 나라들인데 트럼프 대통령 하고 만나서, 이재명 대통령이 관세협정 잘했고 어제 시진핑 국가주석하고 만나서 이제 한국 하고 중국 하고 잘 지내기로 했다"라고 목소리를 높였다.그는 "미국 하고도 잘 지내고 중국 하고도 잘 지내면, 우리에게 이익이 엄청나게 크다. 국익이 많이 좋아졌다"라고 자평했다.김현정 원내대변인 또한 국회 소통관에서 마이크를 잡고 "어제(1일) 치러진 한중정상회담에서 이재명 대통령과 시진핑 주석은 모두발언을 통해 '호혜적 협력 관계'와 '전략적 협력 동반자'를 강조했다"라며 "단순한 관계 회복을 넘어 양 국가가 함께 협력의 길을 걸어가겠다는 뜻을 분명히 한 것"이라고 해석했다.그는 "공식 발표된 것만 해도 한중 중앙은행간 5년 만기 70조 원(4000억 위안) 규모의 통화스와프 계약을 포함해 6건의 양해각서(MOU) 등 총 7건의 교환식이 있었다"라며 "중국의 한한령이나 서해상의 중국 구조물 설치 등 양국 간 민감한 현안들에 대해서도 논의가 이뤄졌다"라고 강조했다.김 원내대변인은 "지난 정부, 그 어느 때보다 한중 관계가 소원했었다"라며 "때문에 첫 만남에서 많은 것을 얻었지만, 모든 것을 다 얻을 수 없었다는 것도 국민 여러분께서 이해해 주실 것이라 생각한다. 더 노력해 나갈 것이다"라고 부연했다. 어느 정도의 한계를 인정하면서도 의의를 강조하는 뉘앙스이다.박수현 수석대변인도 이날 기자간담회 모두발언에서 "경주에서 날아오른 나비는 중국 선양으로 날아가, 경주 선언의 정신이 이어지는 연속성의 가교가 될 것"이라고 비유했다. 그는 중국 관광객 무비자 입국의 경제 효과를 재차 언급하며 "아직도 혐중 발언을 쏟아내며 중국을 자극하는 것은, 경제 활성화라는 애국을 가로막는 매국이 되는 것"이라고도 직격했다."통일 신라의 만파식적 파도 소리가 아태 지역의 큰 위로와 희망을 주고 있는데, 아직도 혐중에서 벗어나지 못하는 것이 참으로 안타깝다"라는 비판이었다.반면, 송언석 국민의힘 원내대표는 같은 날 오전 서울·인천·경기·강원 지역민생 예산정책협의회 모두발언에서 "어제 있었던 한중정상회담 결과는 매우 실망스럽다"라고 잘라 말했다. "한한령으로 인한 한국 게임과 콘텐츠의 중국 내 유통 문제, 무비자 입국 후 불법체류로 남는 중국인 관리 문제 등 우리 경제와 사회에 직결된 대중 현안들이 하나도 제대로 해결되지 못했다"라는 이유였다.그는 "중국의 서해 불법 구조물 문제와 한한령 해제에 대해 논의가 있었다고는 하지만, 원론적인 입장에 그쳤을 뿐 본질적인 해결은 없었다"라며 "북핵 문제 역시 중국 특유의 수려한 말만 있었을 뿐이지, 실질적인 비핵화 의지는 어디에서도 찾아볼 수 없었다"라고 꼬집었다. "북·중·러의 결속이 강화되는 가운데 중국이 이미 분명한 입장을 정한 것으로 보여 국익 차원에서 우려가 크다"라고도 날을 세웠다.특히 "이처럼 실속 없는 결과의 배경에는 이재명 대통령의 외교적 실언이 자리하고 있다"라며 "한미정상회담에서 핵추진 잠수함의 연료 승인 요청을 하면서 '중국의 잠수함 탐지'라는 말을 공개적으로 언급했다가, 대통령실에서 뒤늦게 특정 국가의 잠수함을 지칭하는 것은 아니라고 해명했지만, 이미 중국을 불필요하게 자극했던 상황이 됐다"라고 비판했다. "그 결과 이번 회담의 협의 수준이 대폭 축소됐다는 전문가들의 평가가 나온다"라며 "결국 한중정상회담은 성과 없이 소리만 요란했던 빈수레 외교로 끝나고 말았던 것"이라는 해석이었다.국민의힘은 이날 논평을 통해서도 한중정상회담 비판에 열을 올렸다. 최보윤 수석대변인은 "결국 '사진만 남은 회담'이 됐다"라며 "경제·문화·범죄대응 등 협력 MOU 6건과 통화스와프 연장 1건이 체결됐다지만, 정작 정상 간 합의의 증표인 공동성명은 없었다"라고 꼬집었다.그는 "외교에서 공동성명은 양국 정상의 입장과 신뢰를 공식적으로 담보하는 '국가 간 계약서'"라며 "그 어떤 현안도 구체적 결과를 내지 못했다. 오히려 중국은 '한반도 비핵화'를 재확인하며, 우리의 핵추진잠수함 추진에 제동을 건 것으로 보인다"라고 지적했다. "한마디로 '논의는 있었지만, 합의는 없었다'는 말이 정확하다"라며 "국익을 문서로 남기지 못한 외교는 실용이 아니라 공허한 연출에 불과하다"라는 주장이었다.이충형 대변인은 "한중 양국이 정상회담을 열고 관계 회복의 길을 모색했지만 한반도 비핵화 의제에 있어서는 엇갈린 결과를 내놓았다"라며 "정상회담 직후 한국 정부는 '한반도 비핵화'를 주요 의제로 다뤘다고 강조했지만 정작 중국 측 보도 어디에도 비핵화 언급은 일체 없었다"라고 지적했다."중국 측의 '침묵'은 북한의 반발을 고려한 것이겠지만, 양측이 동일한 회담에서 이처럼 현저한 온도 차가 드러나는 것은 과연 비핵화 문제가 제대로 논의되었는지 의문이 들게 한다"라며 "특히 북한이 한국 정부의 비핵화 추진에 대해 '개꿈'이라고 조롱한 당일이라, 이번 한중 정상회담은 실질적이고 구체적인 성과는 없이 외교적 선언만 남은 회담이 된 셈"이라는 이야기였다.