'쓰러져도 끝까지...' 주한미군 성범죄에 맞선 117명 피해자들

2022년 9월 29일, 대한민국 정부를 대상으로 한 8년간의 배상 소송에서 122명의 미군 '위안부'가 승소했다. 2025년 9월 5일, 117명의 미군 '위안부'들은 미군을 대상으로 한 소송을 하겠다고 나섰다. 일본군 '위안부'에 이어 미군 '위안부'는 새로운 한국여성사를 쓰고 있다. 그렇다. 미군위안부들은 국가폭력이 드리운 긴 그림자와 가부장제 성문화의 깊은 낙인, 사회 불평등과 차별의 벽을 뚫고 여성해방과 인간존엄성을 향한 선언을 하고 있다.

큰사진보기 ▲1960~61년 인천 부평 애스컴시티(Ascom City) 앞 기지촌 풍경. ⓒ me&korea 관련사진보기

큰사진보기 ▲2014년 12월 19일 서초동 서울 중앙지법 앞에서 열린 '기지촌 미군위안부 국가배상청구소송 첫 변론 기자회견'에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

우리에게 국가는 없었습니다. (기지촌을) 도망가고 싶어서 도움을 요청한 파출소는 다시 우리를 포주에게 도로 돌려보냈습니다. 보건소에서는 고통스럽고 치욕스럽던 성병 검진을 일주일에 두 번이나 해야 했고 성병이 없음에도 토벌, 컨텍으로 보건소에서 페니실린 주사를 맞으며 감옥 같은 생활을 해야 했습니다. 우리가 아무리 아파도 보건소에서는 주사 한 번 약 한번 처방해 주지 않았습니다. 우리는 국가가 기지촌을 형성하고 내버려둔 책임이 있다고 봅니다.



국가가 형성했으면 그 안이 어떻게 돌아가는지 봐야 하고 관여를 했어야 한다고 생각합니다. 우리를 애국자라 칭송한 국가는 기지촌에서 수시로 일어나는 미군폭력과 악랄한 포주에 대한 처벌을 하지 않았고 인신매매의 창구가 되는 직업소개소를 단속하지 않아 많은 여성들이 기지촌으로 팔려왔습니다. (박영자 증언, 기지촌여성인권연대 심포지엄 중, 2018. 5.28)

큰사진보기 ▲지난 9월 8일 서울 서초구 민변에서 열린 '기지촌 미군 위안부 주한미군 대상 손해보상청구소송' 기자회견에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기