트럼프, 나이지리아 '기독교인 학살' 언급하며 군사행동 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 나이지리아 내 '기독교인 학살' 주장과 관련해 군사적 대응 가능성을 공개적으로 시사했다. 나이지리아 정부가 공식 반응을 내놓지 않은 가운데, 국제사회에서는 트럼프의 발언이 또다시 종교 갈등을 자극할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.트럼프 대통령은 1일(현지 시간) 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "나이지리아 정부가 기독교인 살해를 계속 방치한다면 미국은 나이지리아에 대한 모든 지원을 즉시 중단할 것"이라고 경고했다. 이어 "미국은 guns-a-blazing(무장 돌입) 방식으로 그 수치스러운 나라에 직접 들어가 끔찍한 만행을 저지르는 이슬람 테러리스트들을 완전히 소탕할 수도 있다"고 주장했다. 다만 그가 언급한 '만행'의 구체적 사례나 단체는 특정하지 않았다.트럼프는 또 "우리 전쟁부(Department of War)에 가능한 행동을 준비하라고 즉시 지시했다"며 "공격이 개시되면 빠르고 잔혹하며 통쾌하게 진행될 것"이라고 말했다.이에 피트 헤그세스 미 국방장관은 SNS '엑스(X)'를 통해 "네, 알겠습니다"라는 짤막한 글을 남기며 기관의 행동 준비를 약속했다. 그는 "나이지리아 정부가 기독교인을 보호하지 않으면, 우리는 이슬람 테러리스트들을 제거할 것"이라고 덧붙였다.나이지리아 정부는 이날까지 트럼프의 발언에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다. 나이지리아는 무슬림이 다수를 차지하는 북부와 기독교인이 많은 남부로 나뉜 다민족 국가다. AP통신에 따르면, 나이지리아에서는 종교적 배경을 가진 폭력이 기독교인과 무슬림 모두를 향하고 있으며, 상당수는 농민과 목축민 간의 자원 분쟁에서 비롯된 것으로 분석된다.미국의 '무력분쟁 위치·사건 데이터(ACLED)'에 따르면 2020년 1월부터 올해 9월까지 기독교인을 겨냥한 385건의 공격으로 317명이 사망했고, 같은 기간 무슬림을 겨냥한 공격은 196건(사망자 417명)으로 집계됐다.트럼프의 이번 발언은 전날인 10월 31일, 나이지리아를 미국 국무부의 '특별우려국(Country of Particular Concern)' 목록에 추가하겠다고 밝힌 직후 나왔다. 해당 제도는 전 세계의 종교 박해 실태를 감시하기 위한 장치다.최근 미국 내 보수 성향 정치인들은 나이지리아의 폭력을 '기독교인 집단학살'로 규정하며 강경 대응을 촉구해왔다. 공화당 테드 크루즈 상원의원은 나이지리아를 종교 자유 침해국으로 지정하고, 관련 관리들에게 제재를 가하는 법안을 제출한 바 있다.하지만 인권단체들은 이러한 주장이 사실과 다르다고 지적한다. 알자지라 등 외신에 따르면 인권단체들은 "나이지리아 내 분쟁은 종교 갈등보다는 경제 불균형, 빈곤, 무장단체 활동 등 복합적 요인에서 비롯됐다"고 분석했다.트럼프 발언 몇 시간 전, 볼라 아메드 티누부 나이지리아 대통령은 성명을 통해 "정부는 종교나 지역을 불문하고 전국민을 위협하는 안보 과제를 해결하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다. 티누부 대통령은 "나이지리아를 종교적으로 관용이 없는 국가로 규정하는 것은 사실과 다르며, 우리는 종교와 신념의 자유를 보호하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다"고 강조했다.나이지리아 외무부 대변인 키미에비 에비엔파 역시 "정부는 인종, 종교, 신념에 관계없이 모든 시민을 보호할 것"이라며 "나이지리아 역시 다양성을 가장 큰 강점으로 여긴다"고 말했다.워싱턴포스트는 트럼프 대통령이 플로리다주 마라라고 리조트에서 자신의 SNS '트루스소셜(Truth Social)'을 통해 글을 올렸다고 전했다. 신문은 "정부 폐쇄로 인해 주요 식량 지원이 지연될 가능성에 수천만 명의 미국인이 불안해하는 상황에서 트럼프의 발언이 논란을 키우고 있다"고 지적했다. 여론조사에서는 국민 다수가 이번 사태의 책임을 트럼프와 공화당 지도부에 더 크게 묻는 것으로 나타났다.결국 트럼프의 '나이지리아 군사 개입 시사'는 종교 자유를 명분으로 한 외교 압박이지만, 실제로는 복잡한 내정 문제를 단순화한 정치적 발언이라는 비판이 적지 않다. 나이지리아 정부가 '종교 편향'이라는 프레임을 부인하며 반박에 나선 가운데, 양국 간 외교적 긴장이 당분간 계속될 것으로 보인다.