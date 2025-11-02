서산문학예술연구소, 제3회 북콘서트 개최

큰사진보기 ▲서산문학예술연구소가 10월 31일 북카페 지상의 양식에서 제3회 북콘서트를 열었다. ⓒ 서문연 관련사진보기

큰사진보기 ▲북 콘서트 모습. ⓒ 서문연 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산문학예술연구소 김가연 대표가 축하 인사를 하고 있다. ⓒ 서산문학예술연구소 관련사진보기

서산문학예술연구소(이하 서문연)가 10월 31일 북카페 지상의 양식에서 제3회 북콘서트를 열었다.북콘서트에서는 박영화 시인이 첫 시집 '조금 오래'를 소개하며 지금의 자신을 만들어낸 힘과 원천을 이야기했다.서문연 김가연 대표는 "이번 북콘서트는 박영화 시인의 첫 시집 발간을 축하하고 기념하는 자리여서 더 뜻깊다. 바쁘신 중에도 북콘서트에 함께해주신 여러분께 진심으로 감사드리며 환영한다. 이 시간을 통해 책 속의 지혜를 나누고, 서로에게 긍정적인 에너지를 불어넣는 즐거운 추억으로 남기를 바란다"고 밝혔다.조규선 전 서산시장은 "박영화 시인의 첫 시집 발간을 축하하고 문학예술 발전을 위해 기여하고 있는 서문연과 김가연 대표에게 감사하다"고 축사했다.박 시인은 "일상의 감정과 기억 속에서 시의 원천을 발견했다. 말로는 다 전하지 못했던 마음들이 시로 흘러나왔고 어느새 삶의 중심이 되었다. 이번에 발간한 첫 시집 조금 오래는 사랑과 상실, 그리움과 회복의 시간을 담담하게 엮었다"고 말했다.이어 "겉으로는 고요하지만 내면에서는 끝없이 흔들리는 마음의 결을 솔직하게 기록했다. 시를 통해 '작은 일상 속 진심'을 계속 탐색할 예정"이라고 밝혔다.이날 김가연 대표는 박영화 시인에게 첫 시집 발간 축하패를 전달했다. 박 시인은 심혈을 기울여 글쓰기를 지도해 주고, 시인의 길을 걷게 하고 첫 시집을 발간하기까지 물심양면으로 지원과 지도를 아끼지 않은 김가연 시인에게 감사의 마음과 꽃다발을 전달, 사제지간의 아름다운 정을 선보였다.박 시인은 서산문화원 시 창작반에서 김가연 시인으로부터 시 쓰기를 배우면서 본격적으로 시인의 꿈을 키웠다. 2023년에 계간지 '애지' 신인상으로 등단했으며, 제5회 '흙빛문학' 신인문학상을 수상했다.