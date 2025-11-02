이재명 대통령의 '평화를 위한 선제 조치', 실현 방안은?

▲학교 통일교육의 규범 체계학교 통일교육의 모법은 통일교육지원법이라 할 수 있다. 이 그림은 학교 통일교육의 규범 체계를 보여준다. 통일교육지원법에 '국가는 남북의 평화와 공존, 공영 나아가 평화통일을 위하여 중학교 선택과 고등학교 교양으로 '평화와 공존'(가제)' 과목을 개설해야 한다'는 조항을 추가하면, 국가교육위원회와 교육부는 교육과정평가원을 중심으로 관련 교과학회와 교과연구회 등의 협의하여 교육과정기준을 연구 개발하고 이를 토대로 교과서를 편찬, 검정 받으면 학생들은 집권 정부의 북한관과 통일관에 흔들리지 않는 북한과 남북관계에 대한 바르고 타당한 지식과 이해 그리고 가치관과 태도 등을 기를 수 있게 된다. ⓒ 출처: 김병연. 통일교육의 페다고지(2025) 관련사진보기